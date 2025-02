Wednesday, 19 February 2025, 14:33 HKT/SGT Share: 高盛上調雲頂新耀目標價至48.32港元 認可其商業化進程加速

香港, 2025年2月19日 - (亞太商訊) - 近日,高盛發佈了最新的中國生物醫藥行業深度研究報告,持續看好醫療健康板塊中的生物科技領域,並指出部分領先企業將在2025至2026年迎來盈虧平衡的重要節點。其中,雲頂新耀(1952.HK)憑藉其在腎病、自身免疫及抗感染領域的創新成果和卓越的商業化能力,獲得高盛的高度認可。基於公司增長可見度的提升,高盛將其目標價從24.5港元上調至48.32港元,增幅達97%,顯示出對公司未來增長潛力的堅定信心。 高盛指出,雲頂新耀在多個藍海領域取得了顯著進展,特別是在腎病領域、自身免疫和抗感染領域,展現出強勁的市場潛力,為公司收入持續增長提供了新的動力。在腎病領域,雲頂新耀的核心產品耐賦康®已成功納入新版國家醫保目錄,這一進展對公司短期業績釋放具有重要意義。根據高盛測算,入醫保後的耐賦康®售價將極大降低患者支付壓力,預計將推動需求大幅增長,助力公司銷售快速放量。 此外,雲頂新耀的另一款用於治療原發性膜性腎病(pMN)的在研產品EVER001,憑藉其積極的臨床資料,展現出廣闊的全球化發展潛力。高盛研報預計,EVER001在中國市場的pMN適應症峰值銷售額可達5.15億元人民幣,並有望推動公司估值進一步提升。未來,隨著更多臨床資料的公佈和全球化佈局的推進,其市場前景將進一步明朗。 在自身免疫領域,雲頂新耀第三款商業化產品伊曲莫德(VELSIPITY®)於2024年12月成功納入廣東省粵港澳大灣區內地九市臨床急需港澳藥品醫療器械目錄,並在大灣區內地開出首張處方,標誌著其正式惠及中國大陸患者。目前,伊曲莫德已在中國澳門和新加坡獲批,並在中國香港和中國內地遞交新藥上市申請並獲正式受理。 除了核心商業化產品外,雲頂新耀在mRNA技術平台的佈局也取得了實質性進展。公司首款個性化腫瘤治療性疫苗EVM16已啟動臨床試驗,預計在未來將為全球腫瘤治療領域帶來革命性的新療法。高盛研報指出,雲頂新耀的「雙輪驅動」戰略,為公司提供了廣闊的發展前景。隨著EVER001的全球化推進以及mRNA平台的更多資料釋放,雲頂新耀未來仍有上行空間。 與此同時,政策環境的持續優化也為創新藥企的發展提供了有力支撐。隨著《全鏈條支持創新藥發展實施方案》等政策的落地,藥品審評審批、醫保支付及投融資等方面的條件進一步改善,為企業創新和商業化進程提供了更有利的外部環境。雲頂新耀正緊抓這一政策機遇,加速推進核心產品的商業化與全球化佈局,不斷增強市場競爭力。 基於雲頂新耀在核心產品商業化進展、創新管線臨床突破及全球市場拓展方面的強勁表現,高盛大幅上調其2024-2026年收入預期,並預計公司將在2025年邁向盈利拐點。高盛表示,雲頂新耀憑藉差異化的產品佈局、卓越的商業化執行力以及全球市場拓展戰略,已具備成為國際化生物製藥企業的潛力,未來發展值得期待。



