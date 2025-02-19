雲網神盾(R)護航“一帶一路” 智賦全球企業暢享數字之旅



香港, 2025年2月19日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」，香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊(信息技術)有限公司(「中信國際電訊CPC」)欣然宣布，其子公司中企網絡通信技術有限公司（簡稱「中企通信」）携手健合集團積極夯實"一帶一路"倡議，體現"要出國、找中信""來中國、找中信"服務，深化海外協同橋梁紐帶角色。雙方聯合案例更充分展現了健合集團通過強化數字底座，推動數智化國際化發展，以信息安全確保連接高效，實現企業在全球市場中暢享數字之旅。 不解之緣：從「合生元」到全球多元化品牌 健合集團，自「合生元」起航，歷經風雨洗禮，跨越多個發展階段，最終憑藉一系列數字化創新舉措，鑄就了數字化轉型的輝煌歷程。2015年，健合集團以非凡的戰略眼光，成功收購澳洲保健品品牌Swisse，這一里程碑式的舉措為健合集團開啟了前所未有的發展機遇，引領其邁向全球市場的廣闊舞台。 在這一波瀾壯闊的轉型過程中，中企通信自2010年合生元在香港成功上市後便成為健合集團的數字化服務夥伴，從完善的的網絡架構、雲端資源到信息安全保障一站式"雲網安"全棧服務，結合國際化經驗和可信賴的技術實力，為健合集團提供了不可或缺的ICT基建底座支持。多年來，雙方攜手並進，不斷深化合作，鋪墊國內國際全球布局，為健合集團的數據化平台、專線業務和雲語音業務的緊密連接奠定了堅實的基礎，確保了健合集團全球團隊的高效協作和服務的穩定性。 健合集團IT運維及信息安全總負責人梁志堅 健合集團IT運維及信息安全總負責人梁志堅表示，在數字化轉型的征途中，健合集團面臨著出海項目拓展、信息安全保障等多重挑戰。而中企通信憑藉其強大的ICT資源布局、國際化服務經驗、穩健的網絡運維和深厚的行業洞察，成為我們業務基礎架構的底座，幫助健合集團進一步擴展了海外市場。 梁志堅強調，中企通信不僅是健合集團信賴的供應商，更是攜手並進的合作夥伴。雙方的合作不僅停留在技術層面，更深入到戰略規劃、降本增效等多個維度，共同書寫了數字化轉型的嶄新篇章。這份緊密而深入的合作，無疑為健合集團的全球多元化品牌之路注入了源源不斷的動力與活力。 合作升級：從單一專網邁向SD-WAN及桌管服務 在全球化的洪流中，眾多中國企業揚帆出海，積極開拓國際市場。健合集團，作為行業翹楚，隨着業務的持續擴張，健合集團也面臨了業務系統全球化管理、數據交互效率以及系統穩定性等方面的嚴峻挑戰，並成為健合集團團隊極需解決的關鍵問題。 針對健合集團的迫切需求，中企通信聯合母公司中信國際電訊CPC及集團為其量身打造了從單一專網向SD-WAN及桌管服務（IP-Guard）升級的多方位解決方案。這一方案以其安全性、穩定性、可靠性、靈活性、拓展性以及跨文化環境下的高效管理能力，成功為健合集團克服了業務拓展過程中的諸多難題，高效地將業務和應用系統推向不同國家和地區，實現數據的高效交互和統一管理，顯著提升運營效率和全球範圍內的市場競爭力，完美達成了健合集團全球化業務拓展的目標預期。今天，健合集團已經深度融入全球化進程，並在全家庭營養健康布局上紮根更穩。 深化"零信任"，共築全球化安全防線 從2010年到2025年，健合集團與中企通信在長達近15年的合作中建立了緊密的夥伴關係。接下來，雙方的合作將迎來新的里程碑 - 零信任。梁志堅從三個維度介紹了零信任的重要性，首要的是確保數據唯一性，任何非授權終端嘗試訪問我們的網絡、系統、SaaS平台等，都將帶來嚴峻的數據泄露風險。其次，黑客利用非法終端入侵網絡的風險不容忽視，這構成了重大的信息安全漏洞，需集團層面緊急應對。再者，考慮到健合集團在全球，尤其是北美地區電子商務的顯著份額及利潤貢獻，線上業務對數據安全能力的需求日益迫切。從運維的角度來看，健合集團期望與中企通信的零信任技術溝通合作能夠為其提供更加穩固的安全保障。 中企通信南中國區銷售總經理郭遠達 中企通信南中國區銷售總經理郭遠達補充道，中企通信是較早從事零信任MSP（管理服務供應商）的公司之一，已將"零信任"理念進化為SASE解決方案，這也是其雲網神盾(R)的重要組成部分。該方案具備兩大核心特性：一方面，通過零信任技術的應用，顯著提升了用戶訪問企業資源的效率；另一方面，藉助持續的監控措施，有效降低了客戶的網絡安全風險，幫助客戶避免因安全事件造成的業務中斷和經濟損失。健合集團在北美及其他跨州的運營中，如何有效提高訪問效率並加強安全防禦能力，是其每天都要思考的問題，安全負責人肩負着企業發展的重任，其重要性在其運行和發展中越來越突出。 數智"賦能"安全"出海" 在當前全球信息安全威脅日益加劇的背景下，眾多像健合集團這樣的出海企業正積極應對挑戰，不斷部署智能化能力以提升安全防護水平。隨着企業全球化步伐的加快，其所面臨的攻擊範圍也在不斷擴大，安全與發展之間的關係變得愈加密切。 中企通信數據科學與創新高級總監詹東東強調，為有效應對這一挑戰，中企通信全新升級信息安全管理服務能力並打造"雲網神盾(R)"，從防禦與攻擊兩個維度入手，全力協助企業構建比較全面的防範體系。在防禦方面，中企通信不斷優化智能算法，精準識別潛在的未知威脅。面對零日攻擊等新型威脅的增多，其採用異常檢測技術，結合大數據模型與人工智能，實現了基於AI且超越AI的人機協同全球安全運營。在攻擊層面，秉持"知己知彼，百戰不殆"的原則，利用人工智能技術自動化編排滲透測試工具，多方面掃描企業在全球的威脅面與暴露面。通過深入分析現有資產，制定出精準的滲透攻擊策略，旨在發現並修補潛在的安全漏洞與脆弱點。中企通信將攻防策略、紅藍對抗緊密結合，致力於為全球信息化進程中的企業提供多方位的安全保障。 強強聯合：共謀"一帶一路"新機遇 在複雜多變的全球化市場環境中，企業戰略的制定和執行猶如航海中的舵手，而數字化策略及創新發展能力無疑是航行的動力，助推企業無懼風浪，邁步下一片藍海。健合集團作為大健康行業的領導者，多年來歷經市場風浪，始終目標篤定，乘風破浪中穩步前行。 過程中，中企通信的優質服務為健合集團的業務擴展和全球化戰略提供了強有力的支持，實現了高效網絡連接、穩定業務運營和可靠信息安全保障。梁志堅指出，作為一家擁有豐富國際化經驗與全球化資源的民營企業，健合集團攜手中企通信，將更有效地迎接市場上的各種挑戰。他特別提到，兩者的合作不僅建立在堅實的技術基礎之上，還相互認可對方的品牌影響力和國際聲望。梁志堅還向有意加入"一帶一路"倡議的企業提出建議，強調需要清晰地認識自身業務，理解當前的IT業務狀況和發展需求，並可考慮與像中企通信這樣信譽良好的服務供應商建立合作關係，共享共贏。 針對"一帶一路"倡議，中企通信郭遠達提出了四項建議：第一，深入研究目標市場的法律體系、政策環境、文化特質及社會需求，確保項目順利實施；第二，強化合規性和安全管理，嚴格遵循國際標準和地方性法規；第三，積極履行社會責任，關注環境保護和社區貢獻；第四，構築信創朋友圈，深化國際優秀合作夥伴相互賦能，通過資源共享和優勢互補，共同實現成長和發展。郭遠達認為，中企通信與健合集團的合作模式是上述建議的最佳實踐之一，雙方將繼續緊密合作，致力於推動"一帶一路"項目的高效進展和可持續發展。 關於健合集團 H&H（健合）集團秉承讓人們更健康更快樂的使命，聚焦嬰幼兒營養及護理業務單元(BNC)、成人營養及護理業務單元(ANC)和寵物營養與護理業務單元(PNC)三大核心業務，致力於創造差異化的優質產品及令人嚮往的品牌，成為全球高端營養及健康產業領導者。 集團旗下匯聚高端品牌：高端嬰幼兒營養與健康品牌Biostime合生元、專業嬰幼兒護理用品品牌dodie杜迪、有機兒童食品品牌GOOD GOÛT咕咕好味、海外自然健康營養品牌Swisse斯維詩、高端益生菌科技護膚品牌Aurelia、專註腸道健康的進口寵物營養品牌Solid Gold素力高。 請瀏覽www.hh.global獲取更多資訊。 關於中企通信 中企網絡通信技術有限公司（簡稱"中企通信"或"CEC"）是中信成員企業。憑藉扎實的全球市場經驗、多行業應用、客戶實踐以及技術實力，結合廣泛的ICT資源覆蓋、專業的本地化服務、優質的技術解決方案，中企通信為「一帶一路」及全球化企業打造綜合數智解決方案， 滿足千行百業ICT服務需求。 請瀏覽www.china-entercom.com獲取更多資訊。 中信國際電訊CPC簡介 中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）的全資附屬公司，公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。 憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。 中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接近170個服務據點、60多個SDWAN 網關；21個雲服務中心、30多個數據中心及3個全天候運作的安全運作中心，服務遍布约160個國家和地區，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際標準服務認證（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及服務資源，專業的在地服務及交付能力，同時，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。請瀏覽www.citictel-cpc.com獲取更多資訊。 傳媒查詢： Catherine Yuen

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