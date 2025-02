Wednesday, 19 February 2025, 10:57 HKT/SGT Share: 洲際航天科技再添重大訂單 加速商業衛星全球部署

香港, 2025年2月19日 - (亞太商訊) - 近日,全球創新工業衛星製造商洲際航天科技("USPACE Technology", 01725.HK)宣佈與TREEFAM Holdings L.L.C-FZ(TREEFAM)簽署了一份價值2100萬美元的採購合同。根據合同,洲際航天科技將向TREEFAM供應600顆5米空間解析度的遙感衛星(型號為A-OS15-6U),這些衛星將在合同生效日期起的三年內完成交付。 此次合同的簽署標誌著洲際航天科技在工業化、規模化、批量化生產5米空間解析度光學遙感衛星方面取得了重要突破。TREEFAM對洲際航天的衛星產品價格及製造技術給予了高度認可,這不僅證明了洲際航天在技術創新和生產效率上的優勢,也為其在全球商業衛星市場的進一步拓展奠定了堅實基礎。回溯公告,洲際航天科技生產的這批遙感衛星將廣泛應用於農業監測、環境保護、城市規劃等多個領域,助力TREEFAM在這些應用場景中實現技術提升和市場競爭力增強。洲際航天表示,此次合作將為客戶提供高質量的遙感數據支持,推動其業務快速發展。 與此同時,洲際航天還與國際宇航聯合會(IAF)商定了共同舉辦由其子公司Aspace生產的百顆衛星全球展覽活動,以此展示公司先進的衛星製造技術和創新成果。此次展覽不僅提升了洲際航天在全球航天領域的知名度,IAF作為全球航天領域的核心組織也為其進軍新市場提供了有力支持。值得稱道的是,洲際航天還與巴林國家航天局(NSSA)簽署了諒解備忘錄,雙方計畫在衛星製造、測運控、數據應用等領域開展深入合作。這一合作無疑將持續鞏固巴林在航天科學領域的國際領先地位,同時也為洲際航天在中東及非洲地區的未來發展開啟關鍵契機。 展望未來,洲際航天科技計畫繼續提升產量,目標在2025年第一季度生產100顆衛星產品。這一目標的設定,彰顯了公司對全球商業衛星市場需求的深刻洞察和充足準備。在全球商業航天市場中,衛星互聯網和低軌衛星星座建設正成為重要的增長點。隨著全球對遙感數據需求的持續增長,洲際航天科技的規模化生產模式將為其在國際市場中贏得更多機遇。 在全球商業航天產業進入發展黃金期的背景下,洲際航天科技將繼續秉持"創新、務實、高效"的企業精神,以卓越的技術實力和優質的產品服務,為全球商業衛星市場的發展貢獻更多力量。



話題 Press release summary



部門 广播,电视及卫星

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Dec 17, 2024, 08:10 HKT/SGT 商業航天黃金期 低軌衛星最具商業價值