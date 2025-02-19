貿發局珠寶雙展下月閃爍登場



- 珠寶雙展匯聚超過40個國家及地區、約4,000家展商參與

- 近七成展商來自香港以外地區，日本及阿聯酋等地的展商更擴大參展規模

- 緊貼珠寶業市場趨勢，香港國際珠寶展增設「黃金首飾」展區，同時網羅輕奢首飾、男士／中性珠寶等設計獨特的產品

- 舉辦超過30場講座、交流活動及匯演，促進業界交流最新市況 香港, 2025年2月18日 - (亞太商訊) - 由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的世界級珠寶雙展，將繼續以「兩展兩地」的成功模式於3月初揭幕。第11屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展將於3月2至6日在亞洲國際博覽館舉行，展示各式珠寶原材料。第41屆香港國際珠寶展則於3月4至8日假灣仔香港會議展覽中心舉辦，帶來一系列珍貴珠寶首飾成品。兩展為買賣雙方締造商機，捕捉環球貿易機遇。 香港貿發局副總裁張淑芬表示：「今年珠寶雙展將雲集逾40個國家及地區、約4,000家展商，當中近七成來自香港以外的地區，日本、西班牙、法屬波利尼西亞、阿聯酋、墨西哥及黎巴嫩等地的展商更擴大參展規模。兩展預計會吸引超過110個買家團親臨參觀，展現香港貿發局為買賣雙方打造頂尖珠寶商貿平台的實力，凸顯香港作為國際商貿及珠寶採購中心的地位。」 回顧環球珠寶市場，雖然面對挑戰，但去年由本港出口至美國的貴重珠寶價值按年升超過10%，出口至歐盟、中東及東盟分別按年上升6.5%、3.8%及2.6%。 兩展共設38個展館 各地買家熱切期待 珠寶雙展多年來深受環球業內人士青睞，今年共設38個國家及地區和業界展館，包括中國內地、台灣、印度、日本、韓國、馬來西亞、緬甸、新加坡、斯里蘭卡、泰國、比利時、德國、意大利、西班牙、土耳其、英國、以色列、巴西、哥倫比亞及美國等。業界展館方面，亞洲珠寶文化設計工藝協會首度參展，而坦桑石協會、亞太區創作師協會及國際彩色寶石協會將重臨，香港珠寶玉石廠商會亦會聯同Italian Exhibition Group（IEG）再度設館，展示最新珠寶製造機械及技術。展覽將匯聚各地買家，涵蓋大型珠寶零售連鎖店、高端珠寶品牌、輕奢珠寶品牌，以及設計師珠寶品牌。買賣雙方將聚首一堂，迎來大量交流及合作機會。 另外，香港貿發局一直與時並進，透過不同措施優化世界各地買家的採購體驗。為鼓勵穆斯林買家來港採購，大會今年加強穆斯林友善措施，包括提供接駁巴士來往清真寺、穆斯林友善酒店及餐廳名單，並與香港旅遊發展局合作，為穆斯林買家安排具特色的導賞團。 創意設計領潮流 增「黃金首飾」展區推陳出新 緊貼潮流及具創意的產品有助業界突圍而出，今年珠寶雙展以「譜奏閃爍樂章」為主題，寓意寶石雕琢猶如編排音符成樂章，體現創造之美。今年「珠寶設計精選」展區（Designer Jewellery Galleria）有展商利用幾近失傳的國家級非物質文化遺產「花絲鑲嵌工藝」打造創意設計產品，當中中國內地常州壹安珠寶有限公司（展位：CEC 1CON-029）推出的18K金飾麥穗，在2019年設計天工獎中獲最佳設計獎。不少香港展商亦把握潮流推出創意產品，當中Austy Lee Company Limited（展位：CEC 1E-F32）會帶來富有新年氣氛的蛇造型頸鍊。金致珠寶有限公司（展位：CEC 1E-C18）更呼應熊貓經濟，推出「熊貓與竹」珠寶系列，以大熊貓「安安」、「可可」為藍本，設計相當可愛。 此外，香港國際珠寶展增設「黃金首飾」展區（Gold Jewellery），展示設計新穎的金飾，當中馬來西亞展商俊輝創新工業股份有限公司（展位：CEC 3E-D15）推出一系列走輕奢時尚風的金飾套裝，適合日常不同場合穿戴，當中榴槤吊墜更別具地方特色。 為推動業界發掘設計新血，香港貿發局主辦了「國際珠寶設計大獎」及「第26屆香港珠寶設計比賽」，比賽結果及得獎作品將於香港國際珠寶展公布及展示。同時，今年珠寶展特別增設新晉珠寶設計師專區，讓新生代設計師展示其創意及工藝。 罕有珍品閃耀全場 兩展將一如以往為買家搜羅稀有珠寶首飾，香港國際珠寶展的香港展商創一有限公司（展位：CEC GH-C13）帶來超過40卡的坦桑尼亞紅寶石吊墜，該紅寶石未經加熱處理，極為罕有。香港國際鑽石、寶石及珍珠展則有美國展商Emco Gem Inc. （展位：AWE 7-H01）帶來介乎 9 至 15 卡的優質哥倫比亞祖母綠寶石；印度展商Fine Star Jewellery & Diamond Pvt Ltd（展位：AWE 5-D23）展示超過30卡的豔彩黃鑽；香港展商HYT International HK Limited（展位：AWE 9-A23）展示來自澳洲的1.5卡粉紅心形鑽石。 男士和中性珠寶及輕奢首飾愈來愈有市場，今年有近200家展商提供男士珠寶，當中香港展商Austy Lee Company Limited（展位：CEC 1E-F32）帶來由18K玫瑰金及古董物料組成的鶴姬千之舞胸針。輕奢首飾方面，香港展商曉逸珠寶製造有限公司（展位：CEC 1A-E36）、資鑽珠寶有限公司（展位：CEC 1C-A12）及Kayra Creation Limited（展位：CEC 1C-F18）分別帶來適合日常佩戴的首飾。 逾30場活動探討可持續發展及AI等行業熱話 珠寶雙展期間將舉行超過30 場珠寶行業講座及交流活動，議題包括可持續發展、珠寶科技及鑑定技術等多個行業發展新趨勢，務求讓業界人士早著先機。當中，ISO 認證專家張展強以及遠道由英國GEMFIELDS公司來的企業社會責任總監Mr. Edward Johnson將講解珠寶業的ISO及ESG認證最新發展，並分析這些認證如何在行業中設立標準，帶領行業步向可持續發展。至於在珠寶鑑定及科技方面，展覽增設一系列有關設計、工藝及創新科技的研討會，美國寶石研究院 (GIA) 亦會講解寶石的熱處理細節，以及介紹全新針對祖母綠填充物的鑑定服務。另外，古寶琳寶石鑑定所(Gübelin Gem Lab) 將講解如何應用多項突破性技術來建立更一致與可靠的標準，包括以人工智能驅動的「Gemtelligence」技術以及如何運用區塊鏈技術與物理追蹤標記，提升市場透明度，讓經銷商與消費者得以驗證材料的溯源資訊。 線上線下相結合 便利入場洽商採購 今年珠寶雙展將沿用「展覽+」（EXHIBITION+）線上線下融合模式，除了在展會現場採購，「商對易」(Click2Match)的人工智能會為展商及買家提供線上商貿配對。在場買家則可利用「掃碼易」（Scan2Match）掃描展商的二維碼，於展會期間或之後隨時隨地於線上洽談。在買家入場方面，「香港貿發局商貿平台」流動應用程式（HKTDC Marketplace App）及兩展的官方網頁都提供網上驗證功能。買家只需透過上述平台登記、上傳照片和有效證件，即可獲取已驗證的買家證，無需現場排隊登記或驗證，大大提升採購效率。 為方便買家參觀兩展，大會將安排免費穿梭巴士，接載買家往返亞洲國際博覽館及市區（包括灣仔香港會議展覽中心），詳情請參閱展會網站。 圖片下載︰http://bit.ly/4k0NoWB 香港貿發局副總裁張淑芬（中）、香港貿發局珠寶業諮詢委員會主席周允成（右）以及香港貿發局香港國際珠寶展及香港貿發局香港國際鑽石、寶石及珍珠展籌備委員會主席馬墉宜（左），出席今天（2月18日）舉行的香港國際珠寶展和香港國際鑽石、寶石及珍珠展新聞發佈會。 張淑芬（左七）連同一眾香港貿發局香港國際珠寶展及香港國際鑽石、寶石及珍珠展籌備委員會委員，以及表演嘉賓合照。 女高音歌唱家及藝人海兒Hedy（右三）率領一眾模特兒演繹各款瑰麗珠寶。 女高音歌唱家及藝人海兒Hedy佩戴安東公司帶來的緬甸天然翡翠套裝，翠綠通透的翡翠鑽石頸鏈、戒指及耳環，配搭雍容華貴。 男士珠寶是藍海市場，展商Austy Lee Company Limited帶來由18K玫瑰金及古董物料組成的鶴姬千之舞胸針，設計時尚型格。 女高音歌唱家及藝人海兒Hedy戴上新世界海達有限公司的紅寶石套裝，現場壓軸演唱由AI創作的雙展主題曲。 相關網頁 香港國際珠寶展 香港國際鑽石、寶石及珍珠展 展覽網頁 http://hkjewelleryshow.hktdc.com/tc http://hkdgp.hktdc.com/tc 精選產品 https://bit.ly/4hE1ifz 兩展穿梭巴士安排 https://www.hktdc.com/event/hkjewellery

/tc/travel-to-fairground-hkcec https://www.hktdc.com/event

/hkdgp/tc/travel-to-fairground-awe 展會活動 https://www.hktdc.com/event/hkjewellery

/tc/intelligence-hub https://www.hktdc.com/event

/hkdgp/tc/intelligence-hub 香港貿發局新聞中心：http://mediaroom.hktdc.com/tc 傳媒查詢 香港貿易發展局傳訊及公共事務部： 夏妙婷 電話：(852) 2584 4575 電郵：sharon.mt.ha@hktdc.org 張希汶 電話：(852) 2584 4272 電郵：serena.hm.cheung@hktdc.org 劉茸 電話：(852) 2584 4472 電郵：clayton.y.lawuw@hktdc.org 香港貿易發展局簡介 香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構，負責促進、協助和發展香港貿易。香港貿發局在世界各地設有超過50個辦事處，其中13個設於中國內地，致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。香港貿發局通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團，為企業(尤其是中小企)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告和數碼資訊平台，提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊，請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc。



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