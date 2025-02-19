通用原子公司與EDGE建立合作夥伴關係 共同製造、測試及維修機電系統

聖地亞哥, 2025年2月18日 - (亞太商訊) - EDGE集團旗下企業EPI是阿聯酋航空航天、石油與天然氣及國防產業的精密工程核心企業，近日與通用原子公司旗下附屬機構——通用原子系統集成公司簽署了一份諒解備忘錄（MoU）。

通用原子公司於2025年2月17日在IDEX期間與EPI簽署諒解備忘錄（MoU）。

簽約儀式於2025年2月17日在阿布達比國家展覽中心（ADNEC）舉行，恰逢2025年國際防務展暨會議（IDEX）。

「透過此次合作，EPI將大幅提升其能力，其中包括建立一座最先進的設施，以支持機電系統的生產，」EPI首席執行官Michael Deshaies表示。

「與EPI的合作將推動先進航空技術的發展與製造邁向新高度，」通用原子系統集成公司副總裁Scott Sappenfield表示。「我們期待能夠提供安全、經濟且高性能的解決方案，以取代軍用及商用飛機的舊有系統。」

此項目由Tawazun委員會（Tawazun經濟計劃）支持。項目的一個關鍵里程碑是EPI設施獲得Part 145維修中心認證，這將涉及生產適航認證流程及原型單元的測試與評估，確保符合最高行業標準。

關於通用原子公司（GA）

通用原子公司是一家國防與多元技術企業，GA及其附屬公司業務遍及五大洲。GA附屬公司生產無人機及空中、太空與海上監視系統、光學通信、數據分析、航空母艦彈射與潛艇系統。GA亦是核聚變研究、下一代核裂變及先進材料技術的領先企業。公司擁有超過800萬平方英尺的工程、實驗室及製造設施，員工總數超過12,000人。

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來源: General Atomics

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