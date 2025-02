通用原子公司與EDGE建立合作夥伴關係 共同製造、測試及維修機電系統

Tuesday, 18 February 2025, 07:00 HKT/SGT Share:

聖地亞哥, 2025年2月18日 - (亞太商訊) - EDGE集團旗下企業EPI是阿聯酋航空航天、石油與天然氣及國防產業的精密工程核心企業,近日與通用原子公司旗下附屬機構——通用原子系統集成公司簽署了一份諒解備忘錄(MoU)。 通用原子公司於2025年2月17日在IDEX期間與EPI簽署諒解備忘錄(MoU)。 簽約儀式於2025年2月17日在阿布達比國家展覽中心(ADNEC)舉行,恰逢2025年國際防務展暨會議(IDEX)。 「透過此次合作,EPI將大幅提升其能力,其中包括建立一座最先進的設施,以支持機電系統的生產,」EPI首席執行官Michael Deshaies表示。 「與EPI的合作將推動先進航空技術的發展與製造邁向新高度,」通用原子系統集成公司副總裁Scott Sappenfield表示。「我們期待能夠提供安全、經濟且高性能的解決方案,以取代軍用及商用飛機的舊有系統。」 此項目由Tawazun委員會(Tawazun經濟計劃)支持。項目的一個關鍵里程碑是EPI設施獲得Part 145維修中心認證,這將涉及生產適航認證流程及原型單元的測試與評估,確保符合最高行業標準。 關於通用原子公司(GA) 通用原子公司是一家國防與多元技術企業,GA及其附屬公司業務遍及五大洲。GA附屬公司生產無人機及空中、太空與海上監視系統、光學通信、數據分析、航空母艦彈射與潛艇系統。GA亦是核聚變研究、下一代核裂變及先進材料技術的領先企業。公司擁有超過800萬平方英尺的工程、實驗室及製造設施,員工總數超過12,000人。 聯絡資訊

