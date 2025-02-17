酷家樂母公司群核科技擬來港IPO 衝擊「全球空間智能第一股」

香港, 2025年2月17日 - (亞太商訊) - 今年春節期間，新興的人工智能大模型DeepSeek以低成本、高性能以及開源模式轟動全球AI產業，引發了國內外廣泛關注，不僅在資本市場掀起了一股前所未有的投資熱潮，也預示著擁有顛覆式前沿科技的新興獨角獸將是未來熱門風口。

2月14日，與DeepSeek同為「杭州六小龍」（杭州六家新技術前沿領域企業）的群核科技（Manycore Tech Inc.）正式遞表港交所，向「全球空間智能第一股」發起衝擊。

「空間智能」概念由「AI教母」李飛飛提出，是指機器在三維空間中的感知、理解和交互能力。群核科技作爲一家以人工智能（AI）技術和專用圖形處理單元（GPU）集群為底座的空間智能企業，構建了一套物理正確的世界模擬器。在過去數年裏，群核科技一直專注于空間認知相關技術，去年正式發布了基于三維空間的多模態CAD大模型，幷通過逼真的虛擬模擬幫助訓練複雜模型。這些技術沉澱如今被廣泛運用在室內空間場景下的實時渲染、工業生産製造，以及虛擬物理世界訓練等場景中。

業績連年穩健增長 為全球最大空間設計平台

群核科技成立於2011年，業務重點始於空間設計和可視化。根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年的平均月活躍用戶(MAU)數目計量，公司是全球最大的空間設計平台，按2023年的收入計量，亦是中國最大的空間設計行業參與者，約占22.2%的市場份額。2024年，群核科技的平均月活躍訪客數達到8,630萬名。

在群核科技的產品矩陣中，主打產品酷家樂被用於設計住宅、辦公樓、零售連鎖店及商業項目，同時亦擴展至一些新興用途，如電商產品展示等。除了渲染引擎促進設計流程外，酷家樂可自動將詳細設計數據轉換為可用於生產的指令，然後直接交予製造商進行生產。截至2024年12月31日，酷家樂包含超3.62億個3D模型及空間設計元素。Coohom是為國際用戶及客戶設計的產品，主要目標市場為美國、韓國、日本及東南亞。截至2024年9月30日止九個月，公司海外收入占比近10%。群核空間智能平台(SpatialVerse)則是一款面向室內環境AI開發的下一代空間智能解決方案，卡位具身智能風口，旨在成為3D界的ImageNet。

自成立以來，群核科技平台的流量大幅飆升，於2024年，平台累積的平均月活躍訪客數為86.3百萬名。截至2024年9月30日，公司分別服務了41.39萬名個人客戶及4.55萬名企業客戶，其大客戶淨收益留存率達114.1%，個人客戶的淨收益留存率為96.0%。可見，公司產品具有極高的用戶忠誠度，這為其未來長期穩定收益奠定了堅實基礎。

伴隨核心產品廣受歡迎與用戶規模擴大，近年來，群核科技業績持續增長。於2022年、2023年、2023年首九個月及2024年首九個月，收入約人民幣6.01億元、6.64億元、4.86億元及5.53億元，2023年及2024年首九個月同比增長10.5%、13.8%。各期內，毛利率為72.7%、76.8%、76.5%及80.4%，處於較高水準。

擁有稀缺物理正確數據集 卡位具身智能風口

群核科技核心管理層均具有強大技術背景，以"打造物理世界模擬器"為共同目標。公司的聯合創始人黃曉煌、陳航及朱皓長期專注於計算機圖形學、高性能計算方向，曾在全球知名公司和研究機構（包括英偉達、微軟、亞馬遜及美國國家超級計算應用中心）歷練積累專業知識。此外，截至2024年9月30日，公司擁有一支超過600人規模的研發團隊，占員工總數超四成。

基於專門構建的GPU基礎設施、先進的AI應用程序及合成數據生成能力等三項核心技術能力，群核科技打造了空間智能領域的先驅解決方案，並實現成熟的商業化落地。

例如，在近兩年愈發火熱的具身智能領域，群核科技能夠提供物理正確的3D空間合成數據集從而實現複雜的模型訓練服務。通過複製現實世界的物理特性，具身人工智能可以應對各種場景及挑戰。這允許對其行為及響應進行徹底測試及改進，確保其能夠在各種實際情況下有效且安全地運行。

公司的業務前景和投資價值一直受到明星資本一致看好，吸引了IDG資本、紀源資本、順為資本、雲啟資本、經緯創投、線性資本、Hearst、Pavillion、高瓴創投、Coatue等頂級投資機構陣容。

近期Deepseek的爆火，掀起了中國AI投資巨浪，激發科技股價值重估，為新興科技獨角獸打開了無限的潛力空間。在空間智能這一黃金賽道，僅空間設計軟件領域的市場規模 2028年就將達人民幣369億元，前景可期。已經踏上IPO征程的群核科技，有望沿著高確定性的內生成長軌跡，為港股市場再添優質標的。

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