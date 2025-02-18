Simon Davies 出任 SAP 亞太區總裁

北京, 2025年2月17日 - (亞太商訊) - SAP 亞太區宣佈，正式委任 Simon Davies 為新設立的亞太區總裁，即日起生效。他將常駐新加坡，全面負責SAP在亞太區的策略、營運、人才管理、銷售與服務、合作夥伴關係及盈利增長。Paul Marriott 在這個職位上任職五年後，將返回歐洲與家人相聚。
SAP 在澳洲和新西蘭、大中華地區、印度、日本、韓國和東南亞地區均設有分支機構。Simon Davies 作為區域總裁，將帶領 SAP 在亞太區的營運，管理遍佈 78 個辦公室的31,000 多名員工。SAP 在亞太區服務的客戶包括 NEC 集團、Coles 集團、Wipro、富士通、資生堂、現代汽車、起亞、喜馬拉雅、Cochlear 和日本航空等眾多領先企業。
Simon Davies 在亞太地區 IT 行業擁有 25 年經驗，專注於 IT 解決方案的開發、銷售和實踐，曾在微軟、Salesforce 和甲骨文等全球領先的軟件公司任職。此前，他曾擔任 Splunk亞太及日本區高級副總裁兼總經理，任職超過三年。此外，他還在多家擬上市科技公司董事會任職，並是澳洲公司董事協會（MAICD）成員。
SAP 亞太區、歐洲、中東及非洲區及中東歐區首席營收官 Manos Raptopoulos 表示：「我們正邁向嶄新的發展篇章，以加速推進的雲端和 AI 創新為引擎，並植根於我們的使命、人才和生態夥伴。Simon 將結合他對快速增長、創新驅動的亞洲市場的豐富經驗，以及打造高績效、多元與包容團隊的出色能力。我相信，在他的領導下，SAP 亞太區將延續 Paul 任內的強勁發展勢頭，繼續成為推動創新和助力客戶成功的關鍵力量。」
Simon Davies 表示：「我對開啟這一新的旅程充滿期待。在亞太及日本地區，眾多具有前瞻性的企業正在借助 SAP 的支持加速策略轉型。通過在雲端上建立的堅實基礎，充分利用業務數據，企業將進一步探索 AI、數據分析和可持續發展等領域的新增長機遇。」
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