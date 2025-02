Simon Davies 出任 SAP 亞太區總裁

Monday, 17 February 2025, 21:50 HKT/SGT Share:

北京, 2025年2月17日 - (亞太商訊) - SAP 亞太區宣佈,正式委任 Simon Davies 為新設立的亞太區總裁,即日起生效。他將常駐新加坡,全面負責SAP在亞太區的策略、營運、人才管理、銷售與服務、合作夥伴關係及盈利增長。Paul Marriott 在這個職位上任職五年後,將返回歐洲與家人相聚。 SAP 亞太區宣佈正式委任 Simon Davies 為新設立的亞太區總裁 SAP 在澳洲和新西蘭、大中華地區、印度、日本、韓國和東南亞地區均設有分支機構。Simon Davies 作為區域總裁,將帶領 SAP 在亞太區的營運,管理遍佈 78 個辦公室的31,000 多名員工。SAP 在亞太區服務的客戶包括 NEC 集團、Coles 集團、Wipro、富士通、資生堂、現代汽車、起亞、喜馬拉雅、Cochlear 和日本航空等眾多領先企業。



Simon Davies 在亞太地區 IT 行業擁有 25 年經驗,專注於 IT 解決方案的開發、銷售和實踐,曾在微軟、Salesforce 和甲骨文等全球領先的軟件公司任職。此前,他曾擔任 Splunk亞太及日本區高級副總裁兼總經理,任職超過三年。此外,他還在多家擬上市科技公司董事會任職,並是澳洲公司董事協會(MAICD)成員。



SAP 亞太區、歐洲、中東及非洲區及中東歐區首席營收官 Manos Raptopoulos 表示:「我們正邁向嶄新的發展篇章,以加速推進的雲端和 AI 創新為引擎,並植根於我們的使命、人才和生態夥伴。Simon 將結合他對快速增長、創新驅動的亞洲市場的豐富經驗,以及打造高績效、多元與包容團隊的出色能力。我相信,在他的領導下,SAP 亞太區將延續 Paul 任內的強勁發展勢頭,繼續成為推動創新和助力客戶成功的關鍵力量。」



Simon Davies 表示:「我對開啟這一新的旅程充滿期待。在亞太及日本地區,眾多具有前瞻性的企業正在借助 SAP 的支持加速策略轉型。通過在雲端上建立的堅實基礎,充分利用業務數據,企業將進一步探索 AI、數據分析和可持續發展等領域的新增長機遇。」



