加盟模式成就茶飲帝國 蜜雪冰城順利通過港交所聆訊

香港, 2025年2月17日 - (亞太商訊) - 蛇年春節剛過,資本市場陸續傳來好消息。現制飲品龍頭企業蜜雪冰城已通過港交所聆訊,或於近期啟動招股,上市計劃進展順利。 自1997年至今,近二十年時間里,蜜雪冰城抓住現制茶飲市場廣闊的發展空間,以加盟模式為樞紐,持續推進跨地域和跨品類的規模化拓展,建立並鞏固行業領軍地位。根據灼識諮詢的報告,按照截至2024年9月30日的門店數計,蜜雪冰城是中國及全球最大的現製飲品企業。 堅持利益與共,打造健康的加盟門店網絡 在現制飲品行業,採取加盟模式是很多連鎖企業做大做強的首選路徑。早於2007年時,蜜雪冰城聯合創始人及首席執行官張紅甫便基於親自運營門店的成功經驗,總結形成了一套標準化的運營管理體系,並通過加盟模式予以複製,推動公司持續健康發展。 始終堅持和加盟商利益與共,是蜜雪冰城加盟模式的精髓所在。公司為加盟商提供了具有競爭力的一站式解決方案,門店的初始投資和加盟費都低於行業平均收費水平,從而提高其利潤空間。公司亦是中國現製飲品行業內唯一對加盟商同時推行免物流費、免空間設計費、免宣傳物料費政策的企業,吸引了大量加盟商。於2021年1月1日至2024年9月30日,公司累計收到加盟諮詢超過420萬份。 與加盟商利益與共的合作,還體現為蜜雪冰城在選址、店型、操作和營銷方面實行了標準化管理,同時對加盟商及門店員工進行集中培訓,亦通過智慧門店解決方案賦能加盟商並提升其運營效率。此外,公司對加盟商實行「嚴選」制度,於2021年1月1日至2024年9月30日,其在國內的加盟申請通過率不到5%。 樹立行業加盟式標杆,國際化發展前景俏 利益與共的加盟模式理念下,蜜雪冰城和加盟商一起,實現了行業領先的門店規模。截至2024年12月31日,公司擁有超過46,479家門店,覆蓋中國及海外11個國家,其中超過99%的門店為加盟門店,並在加盟商中樹立了良好的口碑。 不僅如此,在加盟門店的閉店率、加盟商數量增長、開多店比例等多個指標方面,蜜雪冰城也表現出色。於2023年及2024年首九個月,公司全量加盟門店於中國內地及內地以外的閉店率分別為1.7%及1.6%,根據灼識諮詢的報告,此閉店率遠低於同期現制飲品行業的平均水平。 於2021年、2022年、2023年及2024年首九個月,蜜雪冰城的加盟商數量分別為9,784名、13,625名、16,784名及19,780名,經營多家門店的加盟商數量分別為3,585名、5,382名、7,041名及8,292名,均呈持續增長之勢。按期末加盟店和加盟商數量計,截至2024年9月底,經營多家門店的加盟商數量占比達42%。 受惠於經市場驗證的加盟模式,蜜雪冰城於2023年取得了年收入超人民幣200億、淨利潤超30億的靚麗業績,築牢了護城河根基。在加盟模式的長期驅動下,公司有望加速從本土到國際的全球化擴張,讓「蜜雪冰城」品牌進一步走向世界各地。



