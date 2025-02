B.Duck成功挑戰吉尼斯世界紀錄：83.972M最大的充氣式小黃鴨

香港, 2025年2月14日 - (亞太商訊) - 小黃鴨德盈控股國際有限公司(「B.Duck小黃鴨」或「集團」)(香港交易所股份代號:2250)欣然宣佈,2月11日,在深圳前海石公園桂灣段,由B.Duck小黃鴨打造的巨型小黃鴨氣模裝置成功挑戰吉尼斯世界紀錄稱號,正式成為最大的充氣式小黃鴨。此舉不僅為B.Duck小黃鴨20周年慶典活動的畫上了濃墨重彩的第一筆,也為深圳這座現代都市增添了一抹獨特而亮麗的風景線。 B.Duck成功挑戰吉尼斯世界紀錄稱號發佈會現場 B.Duck小黃鴨吉尼斯世界紀錄發佈會當天,前海合作區黨工委副書記梁珂、深圳市前海產業發展集團有限公司副總經理陶鵬、小黃鴨品牌創始人許夏林、吉尼斯世界紀錄認證官熊文、One Universal Production Sdn Bhd馬來西亞環壹製作有限公司總經理Alvin李光輝、城市樂園(香港)控股有限公司總經理王言之等商業夥伴以及授權商代表齊聚一堂,共同見證了這一歷史時刻。 最大的充氣式小黃鴨氣模裝置一亮相,瞬間成為了深圳的城市新地標,吸引了眾多市民和遊客駐足觀賞、拍照留念。 此外,深圳衛視、廣東台、深圳新聞網、第一現場、深圳晚報等多家權威媒體悉數到場,他們的出席不僅為活動增添了權威性和影響力,更充分體現了社會各界對該專案的高度關注與期待。 小黃鴨德盈控股國際有限公司董事會主席許夏林接受媒體採訪 經過吉尼斯世界紀錄認證人員的嚴格測量和審核,小黃鴨巨型氣模長38.640米、寬26.252米、高19.080米,長寬高之和為83.972米,符合認定吉尼斯世界紀錄的標準。 認證官在發佈會現場為小黃鴨公司頒發了認證證書,並表示,這一裝置的成功落地不僅展示了B.Duck小黃鴨公司的創意和設計能力,也為吉尼斯世界紀錄增添了新的篇章。 吉尼斯世界紀錄認證官為B.Duck小黃鴨頒發認證證書 B.Duck小黃鴨對此次專案進行了詳細介紹,整個氣模樂園位於前海石公園桂灣段及海濱棧道沿線,氣模裝置內部打造了一個玩法多樣的趣味遊樂園,氣模周邊設置了集社交打卡、娛樂遊戲、購物於一體的市集嘉年華。 這不僅為遊客提供了豐富多樣的娛樂體驗和消費享受,還打破了傳統城市地標的單一定位,成功融入了城市公園,打造了多消費場景,為市民和遊客提供了更多元化的休閑選擇。 B.Duck小黃鴨還透露,該氣模樂園還將與周邊商圈進行聯動活動,打造尋鴨活動等互動玩法,進一步推動消費市場的繁榮,不僅能提升氣模裝置的影響力,也將為商圈帶來更多的客流量和經濟效益。 小黃鴨德盈控股國際有限公司董事會主席許夏林致辭 小黃鴨德盈控股國際有限公司董事會主席許夏林表示:「巨型趴姿小黃鴨裝置的創意靈感來源於B.Duck一直以來對於傳遞快樂精神和「Be Playful」的追求,希望給忙碌的人們帶來一點「放輕鬆」的勇氣。此次B.Duck小黃鴨巨型氣模裝置的成功落地和榮獲吉尼斯世界紀錄認證,不僅展示了小黃鴨公司的創意、實力和水準,也為深圳的文化產業注入了新的活力。展望未來,B.Duck小黃鴨將繼續秉承創新精神,推出更多優秀的文化創意專案,為市民和遊客提供更多元化的文化體驗。」 關於小黃鴨德盈控股國際有限公司 小黃鴨德盈控股國際有限公司(2250.HK)是一家主要從事角色知識產權業務的投資控股公司。該公司通過兩個分部經營業務。角色授權業務分部從事角色授權業務,包括商品授權,實景娛樂授權,內容及媒體授權,推廣授權及設計諮詢。電子商務及其他業務分部主要在第三方電子商務平台上及透過線下銷售渠道銷售以B.Duck家族角色為特色的產品。 傳媒查詢:

益盛管理有限公司 電話 電郵 (852) 3476 2920 ir.allwell@gmail.com



