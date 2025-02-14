康哲藥業（867.HK）入選標普全球《可持續發展年鑒2025》



深圳, 2025年2月14日 - (亞太商訊) - 2025年2月11日，康哲藥業以CSA（Corporate Sustainability Assessment）得分61分，超過93%全球參評同業的成績，入選標普全球（S&P Global）《可持續發展年鑒2025》（以下簡稱「《年鑒2025》」）。這是康哲藥業繼兩次入選《可持續發展年鑒（中國版）》後，首次入選《可持續發展年鑒》全球版本（以下簡稱「《年鑒》」）。 標普全球自2008年發佈《年鑒》以來，其專業性和權威性受到全球ESG投資者等利益相關方的高度認可。《年鑒》旨在識別和表彰在各自行業中展現出可持續發展優勢的優秀企業。《年鑒2025》對全球62個行業7,690家企業的2024年可持續發展表現進行評估，最終僅有780家企業入選。此次入選《年鑒2025》，是對康哲葯業可持續發展實踐的高度認可。 長期以來，康哲藥業積極回應聯合國可持續發展目標，將ESG治理與業務戰略緊密結合，制定覆蓋運營各維度的ESG戰略。持續投入創新，提升優質診療技術的可及性，並積極承擔社會責任，以期在商業、行業、社會層面發揮更大的價值。康哲藥業的可持續發展表現亦獲得了其他多個權威ESG專業評級機構的認可，明晟MSCI ESG評級維持「AA」；香港品質保證局（HKQAA）可持續發展評級位於行業前10%水平；華證指數ESG評級為「AA」。 未來，康哲藥業將繼續秉承「成為全球領先的可持續發展醫藥企業」的ESG願景，持續提升在企業治理、環境保護以及社會貢獻等方面的綜合表現，攜手各利益相關方共同推動可持續發展，為建設宜居地球貢獻力量。 關於康哲藥業 康哲藥業是一家鏈接醫藥創新與商業化，把控產品全生命週期管理的開放式平台型企業，致力於提供有競爭力的產品和服務，滿足尚未滿足的醫療需求。 康哲藥業專注於全球首創（FIC）及同類最優（BIC）的創新產品，並高效推進創新產品臨床研究開發和商業化進程，賦能科研成果向診療實踐的持續轉化，造福患者。 康哲藥業聚焦專科領域，擁有被驗證的商業化能力，廣泛的渠道覆蓋和多疾病領域專家資源，核心在售產品已獲領先的學術與市場地位。康哲藥業圍繞優勢專科領域不斷縱深發展，以鞏固心腦血管/消化業務競爭力，並將皮膚醫美、眼科業務獨立運營，培育專科小領域的大龍頭，提升專科規模效率。同時業務版圖拓展至東南亞市場，著力成為全球藥企進軍東南亞市場的「橋頭堡」，助力康哲藥業高質量持續健康發展。 康哲藥業免責與前瞻性聲明 本新聞無意向您做任何產品的推廣，非廣告用途。本新聞不對任何藥品和醫療器械和/或適應症作推薦。若您想瞭解具體疾病診療信息，請遵從醫生或其他醫療衛生專業人士的意見或指導。醫療衛生專業人士作出的任何與治療有關的決定應根據患者的具體情況並遵照藥品說明書。 由康哲藥業編製的此新聞不構成購買或認購任何證券的任何要約或邀請，不形成任何合約或任何其他約束性承諾的依據或加以依賴。本新聞由康哲藥業根據其認為可靠之資料及數據編製，但康哲藥業並無進行任何說明或保證、明述或暗示，或其他表述，對本新聞內容的真實性、準確性、完整性、公平性及合理性不應加以依賴。本新聞中討論的若干事宜可能包含涉及康哲藥業的市場機會及業務前景的陳述，該等陳述分別或統稱為前瞻性聲明。該等前瞻性聲明並非對未來表現的保證，存在已知及未知的風險、不明朗性及難以預知的假設。康哲藥業並不採納本新聞包含的第三方所做的任何前瞻性聲明及預測，康哲藥業對該等第三方聲明及預測不承擔責任。



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