Thursday, 13 February 2025, 21:00 HKT/SGT Share:

來源 Sadot Group Inc. Sadot Group Inc. 宣布任命 Catia Jorge 女士為新任首席執行官

德克薩斯州伯利森, 2025年2月13日 - (亞太商訊) - 納斯達克上市公司 Sadot Group Inc.(Nasdaq: SDOT)(“Sadot Group”或“公司”)今日宣布,任命 Catia Jorge 女士為新任首席執行官,即日起生效。Jorge 女士是一位在全球農產品大宗商品領域經驗豐富的領導者,她的加入正值公司全球化擴展的關鍵時刻。Jorge 女士將向董事會匯報,並領導 Sadot Group 的戰略規劃、全球運營及業務增長,以最大化公司的長期發展潛力。 作為業內廣受認可的資深人士,Jorge 女士在農業市場、大宗商品貿易及運營管理方面擁有近 30 年的經驗。她最近擔任 Olam Agri 巴西區總裁兼拉美穀物業務負責人,管理著年收入達 10 億美元的業務組合。在加入 Olam 之前,她曾在 Cargill Agricola 南美公司擔任領導職務,每年出口 700 萬公噸以上的穀物,同時在 J. Macedo 也擔任過重要領導職位。Jorge 女士在推動全球農業企業規模化發展及運營卓越方面擁有卓越的成功記錄。 Sadot Group 董事會主席 Kevin Mohan 表示:“Catia 在全球農業市場的深厚專業知識、卓越的領導能力以及戰略眼光,使她成為帶領 Sadot 邁向新一輪擴展的最佳人選。她是一位極具協作精神的領導者,以擅長制定創新解決方案、持續推動增長和創造價值而聞名。在過去兩年裡,我們的團隊奠定了堅實的基礎,而 Catia 恰逢其時,能夠加速增長,將 Sadot 打造為全球食品供應鏈中的領先企業。” 對於這一新角色,Jorge 女士表示:“此時加入 Sadot 令人振奮,我期待與這支才華橫溢的團隊緊密合作。公司已經擁有一個強大的全球平台,並具備擴展的潛力,我們正處於把握全球食品行業重大機遇的絕佳位置。我們的目標十分明確:堅定執行多元化增長戰略,大幅提升收入和盈利能力,同時優化運營,實現公司的最大潛能。” Jorge 女士接替 Michael Roper 先生的職務,後者將轉任首席治理與合規官,負責公司的監管事務及資本市場合規要求。此外,Roper 先生還將繼續領導公司此前宣布的餐飲業務剝離計劃。 Roper 先生表示:“在我擔任首席執行官期間,我們取得了令人自豪的成就,使公司成為全球食品供應鏈中極具競爭力和靈活性的企業。如今,正是引入像 Catia 這樣經驗豐富的行業專家,推動公司進入下一個增長階段的最佳時機。我期待在這一過渡期內,支持她和整個團隊,共同推動 Sadot 邁向新的高度。” Jorge 女士擁有堪薩斯州立大學農業企業管理碩士學位,以及達拉斯大學全球貿易 MBA 學位,這使她具備了領導 Sadot Group 進入下一個擴展階段的專業背景和戰略視野。 關於 Sadot Group Inc. Sadot Group Inc. 已迅速成長為全球食品供應鏈中的新興企業,提供創新和可持續的供應鏈解決方案,以應對全球日益嚴峻的糧食安全挑戰。 目前,Sadot Group 主要運營全球食品供應鏈的核心領域,包括食品及飼料產品(如豆粕、小麥和玉米)的全球農產品採購和貿易業務,以及在南部非洲的農場運營,生產穀物和經濟作物。 Sadot Group 連接全球生產商和消費者,從美洲、非洲和黑海等主要農業生產區採購農產品,並供應至東南亞、中國、中東和北非市場。 Sadot Group 總部位於美國德克薩斯州伯利森市,在美國、巴西、加拿大、哥倫比亞、印度、以色列、新加坡、烏克蘭、阿聯酋和贊比亞設有子公司運營。更多信息,請訪問 www.sadotgroupinc.com。 前瞻性聲明 本新聞稿可能包含符合 1995 年美國《私人證券訴訟改革法案》“安全港”條款的“前瞻性聲明”。如果本新聞稿涉及財務預測、業務計劃、經營業績、產品或市場相關信息,或涉及未來事件的陳述,則這些內容均屬於前瞻性聲明。這些前瞻性聲明可通過“應當”、“可能”、“計劃”、“預計”、“相信”、“估計”、“預測”、“展望”、“期望”及類似表述加以識別。 儘管我們相信這些前瞻性聲明所反映的預期基於合理假設,但仍存在許多風險和不確定因素,可能導致實際結果與前瞻性聲明存在重大差異。請仔細閱讀並考慮我們不時向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件中關於“風險因素”及其他部分的相關披露。前瞻性聲明僅代表文件發布當日的觀點,Sadot Group Inc. 無義務更新任何前瞻性聲明,除非法律另有要求。 投資者關係:

Frank Pogubila

Partner, Integrous Communications

W - 951.946.5288

E - IR@sadotco.com 來源: Sadot Group Inc.



話題 Press release summary



部門 Transport & Logistics, 食品, 人力资源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network