S EXPERIENCE與KINGSMEN XPERIENCE簽署戰略合作備忘錄

香港, 2025年2月13日 - (亞太商訊) - 黑桃資本有限公司(「黑桃資本」)今日宣布,其附屬公司 S Experience Limited(「S Experience」)已與全球知名的娛樂體驗創造者Kingsmen Creatives Ltd. (「Kingsmen」)旗下專注實景娛樂的美國附屬公司Kingsmen Xperience, Inc.(「Kingsmen Xperience」)簽署戰略合作備忘錄,將於亞太地區合作開發基於品牌主題設計的實景娛樂景點,首階段聚焦澳門、菲律賓、越南及泰國。 Kingsmen曾設計並打造多個標誌性品牌主題實景娛樂項目,包括位於香港的大富翁主題互動遊戲空間「大富翁夢想世界」,以及孩之寶在亞洲首個多品牌嘉年華「孩之寶TOYBOX」等。該公司亦參與新加坡環球影城及香港迪士尼樂園等世界級主題公園大型景點的設計與建造。 Kingsmen Xperience目前管理運營多個品牌授權娛樂景點,包括孩之寶的「培樂多星球」與「Nerf極限體驗」,Infinity Experiences的沉浸式VR體驗「太空探索者:無垠之境」,以及華納兄弟探索集團的互動展覽「Discovery:生生不息的世界」。 Kingsmen Xperience更與Netflix達成獨家合作,將於2025年2月下旬在韓國首爾推出最新「魷魚遊戲」主題的實景沉浸式體驗項目。 黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉表示:「此次戰略合作結合了Kingsmen將全球知名消費品牌轉化為創新互動體驗的專業實力,以及S Experience及其股東對本地市場的深刻認知、人脈網絡和在當地的強大影響力。」 Kingsmen Xperience資深執行副總裁Corey Redmond指出:「透過雙方專業資源的整合,我們期待打造突破性沉浸式娛樂體驗,為不同地區和類型的觀眾帶來耳目一新的感官盛宴。」 (左起)Kingsmen Xperience資深執行副總裁Corey Redmond先生、Kingsmen Creatives集團

首席執行官Anthony Chong先生、黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉先生及S Experience董事兼

高級管理人員黎樹勳先生 關於 S Experience 和 黑桃資本

S Experience 是一家以探索和投資娛樂產業為使命的企業。透過與創新項目的合作和相關投資,S Experience 與世界領先的娛樂公司合作,為消費者提供無與倫比的體驗,並提供吸引廣泛客戶群的最佳和獨特的娛樂項目。 S Experience 由 黑桃資本有限公司控股。 黑桃資本總部設於香港,其全球投資組合包涵廣泛的跨境投資項目,公司亦不斷尋求在其投資組合中增加新項目和機會。黑桃資本的投資策略最大限度地涵蓋地理區域和產業,同時維持多元化資產類別的投資組合,從股票、固定收益、醫療技術、休閒和文化、綠色能源、房地產到首次公開募股前投資。2023年8月,黑桃發起的Black Spade Acquisition Co與VinFast Auto Ltd完成了價值230億美元的業務合併。 關於Kingsmen Xperience

Kingsmen Xperience總部位於美國加州洛杉磯,是新加坡交易所主板上市公司Kingsmen Creatives Ltd.(股票代號:5MZ)旗下專注實景娛樂的附屬公司。 Kingsmen Xperience擅長將知名消費品牌重塑為創新互動體驗,通過打造地標式景點,讓消費者以嶄新方式接觸心儀品牌。其業務涵蓋全球知識產權授權管理、資金募集、與頂級商業地產開發商合作選址,並提供體驗式景點設計、建造及營運的全流程管理服務。項目類型包括博物館級巡迴特展、快閃活動及常設裝置,涵蓋傳統與非傳統場域。 更多資訊請瀏覽:https://www.kx.kingsmen-int.com 傳媒垂詢:

縱橫財經公關顧問有限公司 李惠兒 電話:+852 2864 4834 電郵:vicky.lee@sprg.com.hk 楊麗明 電話:+852 2864 4833 電郵:lilia.yang@sprg.com.hk 網址: www.sprg.com.hk



