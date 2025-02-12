Papabo夥拍淘寶香港站開設首家「PapaHome淘寶家具實體店」



淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅先生（左）及PapaHome淘寶家具實體店共同創辦人兼行政總裁黃達豪先生

（右）在新聞發佈會上正式宣佈，位於尖沙咀中港城2樓的「PapaHome淘寶家具實體店」將於2月22日正式開幕。 香港, 2025年2月12日 - (亞太商訊) - 本地領先的一站式家居維修平台Papabo宣佈與淘寶中國香港站（下稱「淘寶香港站」）攜手合作，推出淘寶在香港首間傢俬及生活家品實體店，並正式將其命名為「PapaHome淘寶家具實體店」。該店選址信和集團旗下尖沙咀中港城2樓，將於2025年2月22日正式正式開幕。此外，該店採用嶄新的線上線下融合（Online-Merge-Offline，OMO）的營運模式，為本地消費者提供前所未有的購物新體驗 PapaHome淘寶家具實體店佔地逾25,000平方呎，2月22日正式開幕 PapaHome淘寶家具實體店首階段營運佔地逾25,000平方呎，搜羅來自逾100個優質淘寶商家超過1萬件精選產品，由客廳、飯廳、臥室家具，以至全屋訂製家具及各類裝修材料，均一應俱全。店內展示的產品特別迎合香港消費者的品味及香港家庭的需求，並且著重高品質、高性價比及具優質設計三大條件。 PapaHome淘寶家具實體店提供導購服務，消費者能先在實體店內親身接觸及了解產品，並掃描商品上的二維碼（QR Code）以獲取詳細的產品資訊及獨家折扣資訊；鎖定心儀產品後，可直接在淘寶購物平台上輕鬆完成購買。這種在香港家具市場嶄新的 OMO 營運模式，結合實體店內瀏覽的沉浸體驗與線上購物的便利，相比純線上購買的模式，可讓消費者享受更全面、更優質及更貼心的一站式購物新體驗。 位於香港尖沙咀中港城的PapaHome淘寶家具實體店首階段營運佔地逾25,000平方呎，將於2025年2月22日開業。 此外，PapaHome淘寶家具實體店將提供全面的服務，包括：客戶支援、淘寶家居產品導購、家居空間設計，以及安排上門度尺等，並利用智能家居及AI/AR等科技方便消費者選擇合適的產品，提供無縫的購物體驗。 值得一提，店內精選的商家均具信譽，當中包括以精湛工藝而聞名的廚櫃訂造商金牌家居（603180.SH）、全屋家具訂造商好萊客（603898.SH）、專營瓷磚的東鵬控股（003012.SZ）及蒙娜麗莎（002918.SZ）、以創新設計而著稱的衛浴潔具公司四季沐歌（603366.SH）等中國上市公司，以及入選淘寶神店榜前列位置的創新家具品牌吱音、現代歐式家具店樹吱家居、辦公家具品牌聖奧、獨立設計師原創品牌若奈地毯、淘寶家具原創品牌小半等。這些知名商家及設計師品牌將通過PapaHome淘寶家具實體店，首次向香港消費者展示其特色優質的家具設計、家居裝飾和裝修材料等產品。 共創香港零售產業新未來，首階段預計將在香港創造超過100個就業機會 PapaHome淘寶家具實體店共同創辦人兼行政總裁黃達豪先生表示：「PapaHome淘寶家具實體店是為了服務香港消費者，迎合香港市場而設，我們希望透過結合線上銷售及線下實體零售的優勢，以全新的消費體驗和營運模式，為有意購買淘寶傢俬及生活家品的香港市民提供更輕鬆的購買途徑。這間店不僅是一個零售空間，我們精心策劃的營銷環境，旨在為消費者提供卓越的產品和服務，同時成為商家進入香港及其他市場的最佳平台，目前的合作夥伴除中國內地知名品牌外，亦有香港知名品牌及機構，例如煤氣公司及中銀香港等。營運初期預計將在香港創造超過100個就業機會，並將為有志投身零售業界的年青人提供零售管理實習及培訓機會。」 PapaHome淘寶家具實體店共同創辦人兼行政總裁黃達豪先生 淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅先生表示：「近年來，大型家具已成為淘寶香港站的熱銷產品類別之一，這一趨勢顯示本地消費者越來越樂於在網上尋找多樣化的產品選擇，以滿足個性化需求。PapaHome淘寶家具實體店能協助香港消費者在淘寶海量的商品中更容易地找到合適的商品。Papabo在服務香港淘寶用戶方面已積累了豐富的經驗，我們非常高興能夠與這樣一家在家裝領域擁有專業知識和深厚洞察的本地企業合作，創造一個讓消費者親身體驗淘寶家具並享受一站式服務的空間。我們相信，此舉將進一步提升淘寶香港站在大件產品方面的用戶體驗，並讓更多有意探索淘寶平台的消費者更輕鬆地建立他們的夢想家居。」 淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅先生 信和集團資產管理董事蔡碧林小姐表示：「很高興香港首間PapaHome淘寶家具實體店選址於本集團旗下的尖沙咀中港城，其嶄新的營運模式及重視顧客購物體驗的理念，與本集團不謀而合。PapaHome淘寶家具實體店的進駐，將會令中港城成為全城的矚目焦點，並為本地零售業注入新動力。中港城將推出一連串推廣活動配合宣傳，為顧客提供創新和互動的購物體驗。」 嶄新OMO模式優化購物體驗 PapaHome淘寶家具實體店的嶄新零售概念登陸香港，為本地家具零售業帶來新氣象。新聞發佈會當日同場亦舉行專題研討會，主持人為PapaHome淘寶家具實體店顧問、前國泰航空行政總裁及前太古（中國）主席朱國樑先生，參與的嘉賓包括香港總商會總裁楊偉添先生、香港小姐及香港藝人陳凱琳小姐、Quinlan & Associates首席執行官、香港澳洲商會董事會成員兼創新科技委員會聯合主席Benjamin Quinlan，以及信和集團資產管理董事蔡碧林小姐。與會嘉賓就香港零售業前景和發展空間，提出了寶貴的意見，並指出OMO模式能優化購物體驗，滿足消費者多樣化的購物需求。 PapaHome淘寶家具實體店共同創辦人兼行政總裁黃達豪先生（中）、淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅先生

（左三）與專題研討會嘉賓，包括PapaHome淘寶家具實體店顧問、前國泰航空行政總裁及前太古（中國）主席

朱國樑先生（左一）、香港總商會總裁楊偉添先生（左二）、香港小姐及香港藝人陳凱琳小姐（右三）、

Quinlan & Associates首席執行官、香港澳洲商會董事會成員兼創新科技委員會聯合主席Benjamin

Quinlan（右二）及信和集團資產管理董事蔡碧林小姐（右一）合照。 關於「PapaHome淘寶家具實體店」

「PapaHome淘寶家具實體店」是由Papabo夥拍淘寶中國香港站開設的傢俬及生活家品實體店，位於香港尖沙咀中港城，於2025年2月22日正式開業，採用線上線下融合（Online-Merge-Offline，OMO）模式營運，顧客可親身到店舖體驗產品，再掃描產品上的二維碼以獲取更多產品資訊、了解獨家折扣優惠並在線上購買產品。店內搜羅來自逾100家優質淘寶商家的超過1萬件精選產品，旨在迎合香港消費者品味及香港家庭需求，並且滿足高品質、高性價比以及具優質設計三大條件。 如有傳媒垂詢，請聯絡： 飛盟投資者關係 庾婉華

電話：(852) 9500 4443

電郵：avy@frement.com 羅思正

電話：(852) 9326 1113

電郵：eudice@frement.com 飛盟公關 關曉穎

電話：(852) 9571 6422

電郵：annabel@frement.com 蔡欣熹

電話：(852) 9768 9849

電郵：info@frement.com



話題 Press release summary



部門 消费者

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

