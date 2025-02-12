CGFNS International 報告指出 2024 年赴美護理移民率仍較高



賓夕法尼亞州費城, 2025年2月12日 - (亞太商訊) - 一份新的 CGFNS International 報告顯示，2024 年進入美國的護士移民年增長率保持穩健，因醫療系統繼續依賴受過國外教育的護士來緩解持續的人手短缺問題。 然而，該組織在其《2024 年護士移民報告》中指出，在簽證積壓持續、護士就業類綠卡配額受限的情況下，加之特朗普政府正在實施的新移民政策可能進一步影響簽證的可用性和審批時間，目前的高移民率可能難以持續。 CGFNS 是一家全球衛生人力資源非營利組織，為移民當局和州執照委員會核實醫療專業人員的資質。該機構報告稱，在 2024 財年，其 VisaScreen® (VS) 服務共收到 24,733 份申請。儘管這一數字比 2023 財年下降 4.6%，但 CGFNS 指出，申請數量仍明顯高於疫情前水平，2024 年的申請量比 2018 財年高出近 200%。 報告中的其他關鍵數據如下： 儘管 2024 年 VS 認證發放給了來自 100 多個國家的護士，但其中 92% 來自排名前十的國家。

菲律賓仍占 VS 認證的最大比例，超過 51%，其次是加拿大，占 8%，肯尼亞占 6.5%。近期這一分佈略有變化，菲律賓的占比從去年的 60% 下降，而肯尼亞、尼日利亞和加納的占比均顯著增長。

與護士受教育國家的集中趨勢類似，簽證類別也高度集中。其中，76% 的 VS 認證發放給尋求永久綠卡（如 EB-3 簽證）的人群，而 TN 簽證（12%）和 H1-B 簽證（11%）則是僅有的其他占比較大的類別。 “這些數據證實了外界的觀察，即美國醫療系統仍然依賴護士移民來緩解持續的人手短缺問題。如果這一合格護士來源渠道受到干擾，將帶來深遠影響，包括加劇醫療人力短缺、增加患者護理負擔，並加重護士的職業倦怠。” CGFNS 總裁兼首席執行官 Peter Preziosi 博士表示， “這是一個涉及多層面的全球性挑戰，需要護士輸出國和接收國之間開展協作，尋求創新解決方案。” CGFNS International 已獲得美國國土安全部批准，可為九類受過國外教育的醫療專業人員提供職業簽證的聯邦資質審核服務。 為提供全球背景數據，該報告還分析了全球護士及醫療專業人員的遷移趨勢，尤其是在各護士來源國和目的地國如何平衡對熟練醫療人員的需求與本國醫療人力留存挑戰方面。報告指出，部分非洲國家（包括津巴布韋和加納）已暫停發放護士移民所需的相關證書，而尼日利亞則引入了境內服務要求，要求護士在移民前完成一定的國內服務期限。其他國家（如納米比亞）則採取了提供激勵措施的方式，以鼓勵護士選擇留在本國工作。 下載2024 年護士移民報告：在變化的移民流動中平衡持續的人力需求。 聯繫信息

David St. John dstjohn@cgfns.org 來源: CGFNS International



話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药, 人力资源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

