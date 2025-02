香港股票分析師協會與「百本醫護控股有限公司」附屬公司簽署合作備忘錄

香港, 2025年2月11日 - (亞太商訊) - 香港股票分析師協會(「協會」或「本會」)欣然宣佈,本會與百本醫護控股有限公司(「百本」或「該集團」,股票編號:2293)附屬公司本着平等互利、優勢互補的原則,並在有好協商下,達成合作共識,並簽署合作諒解備忘錄(「合作備忘錄」)。 (双方代表签署合作備忘錄) 百本一直為醫院管理局醫院和私家醫院、社福機構、安老/殘疾人士院舍、診所、科研醫療機構和個人等客戶提供專業、全面、可靠和個人化的醫護人手解決方案、24小時專業私人和家居護理服務,以及醫療服務。 該集團亦積極支援政府發展基層醫療健康。並為此整合並進一步強化集團的醫療服務板塊,在旺角自置物業建構一站式醫療保健平台(HealtHUB),提供預防醫學、中西醫療保健服務,並設有社區藥房,深入社區為市民提供適時、適切、專業可靠的一站式醫療保障。 根據合作備忘錄,自簽署日起為期三年,本會會員可享受包括西醫服務、中醫服務、身體檢查、疫苗接種及健康講座等系列專業服務及專項優惠。未來,雙方亦將相互推廣,增加大眾認識。 相信憑藉百本在醫療、醫護服務領域的資源與實力,以及本會在金融業界的專業視野及資源優勢等,雙方可實現互利共贏,共同發展。 關於香港股票分析師協會

香港股票分析師協會自2002年創立至今,一直為業界制定更高層次的專業標準,推廣專業知識,培訓金融業人材,增強大眾對金融市場的認識,達致提高本港金融中心的地位。本會吸納逾兩百位專業分析師會員,為行業十大商會之一,本會理事會成員在香港特別行政區金融服務界選委會選舉中擁有投票權,故在金融業界有一定代表性。 關於百本醫護控股有限公司

百本醫護控股有限公司(「百本」)為香港交易所上市公司(股票編號:2293),一直為醫院管理局醫院和私家醫院、社福機構、安老/殘疾人士院舍、診所、科研醫療機構和個人等客戶提供專業、全面、可靠和個人化的醫護人手解決方案、24小時專業私人和家居護理服務,以及醫療服務。 百本與時並進,亦積極支援政府發展基層醫療健康。為此,百本整合並進一步強化集團的醫療服務板塊,在旺角自置物業建構一站式醫療保健平台(HealtHUB),提供預防醫學、中西醫療保健服務,並設有社區藥房,深入社區為市民提供適時、適切、專業可靠的一站式醫療保障,守護大眾健康。



