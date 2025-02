Tuesday, 11 February 2025, 21:43 HKT/SGT Share:

來源 China Gas Holdings 中國燃氣加速智能化轉型 未來核心業務AI滲透率將超90%

香港, 2025年2月11日 - (亞太商訊) - 中國具有領先地位的城市燃氣營運商中國燃氣控股有限公司(「中國燃氣」或「集團」;股票編號:384)近年來持續加碼人工智能(AI)技術佈局,並已經取得了一系列重要成果。2025年1月以來,隨著國產大模型DeepSeek在全球掀起新一輪的「AI演算法、算力革命」,全球人工智能發展競爭格局和發展邏輯再次發生了深刻的變化,中國燃氣集團積極擁抱變革,加速數字化佈局,將投入人民幣超3億元,構建行業首個燃氣數字孿生中台,覆蓋全國80%以上管網,推動未來核心業務AI滲透率超90%。 集團不斷將自身豐富的行業經驗、應用場景與日新月異的AI大模型技術結合,通過AI賦能安全運營、企業管理與客戶服務,探索AI在燃氣行業的創新場景應用,全面推動企業智能化轉型,為行業智能化升級注入新動能。 成效亮點:AI賦能已多年 全場景數據見證變革 據了解,多年來中國燃氣依託不斷進步的AI技術,在安全運營方面實現了風險防控精准化,效率與可靠性雙提升。其中集團自主研發的長鳴鐘系統不間斷進行AI大數據分析,全年推送預警消息25萬條,安全隱患閉環處置率突破98%;AI審批通過率提升90%,實現秒級合規性檢查,規避潛在損失超千萬元。 此外,中國燃氣還將AI技術與OMP、工程可視化系統和SCADA雲平台相結合,即時監測10萬台設備運行狀態,故障預測準確率達88%,年預防性維護減少停機時間1.5萬小時,設備故障率降低30%。焊接環節質量合格率提升至98%以上,質量事故率同比下降45%。 AI還是提升企業管理效率的「神兵利器」,幫助企業管理效率躍升,成本優化。如中國燃氣利用AI技術,幫助法務等風險控制部門進行AI合同審查,法律合規系統實現90%合同風險點自動識別,審查效率提升30%,單份合同審查時間縮短1小時以上。在人力資源管理智能化上,中國燃氣利用AI技術,讓PS系統(人力資源管理)薪資計算錯誤率降至0.05%,績效考核週期縮短65%。AI還是一個高效的IT運維助手,中國燃氣依託AI技術,讓90%的IT運維工單自動分類,故障處理時長縮短50%,運維效率提升60%,知識庫調用速度提升5倍。 在客戶服務方面,AI也能讓用戶體驗升級,滿意度突破新高。據了解,中國燃氣的呼叫中心智能客服日均處理語音指令3.2萬單,識別準確率91%,人工成本降低35%,客戶滿意度達93%。AI數字人「燃小智」:融合語音與動畫交互,用戶滿意度突破97%,人工客服壓力降低40%。安檢圖像識別:日均處理6萬張圖片,識別準確率99.7%,人工審核成本減少70%。 在市場與運營方面,AI能讓數據驅動決策,資源高效配置。例如中國燃氣的智慧交易平台:通過AI動態優化天然氣供需匹配,預計合同外採購減少50%;大客戶量本利分析助力挽回月均氣量損失超200萬立方米。中國燃氣GIS系統,讓爆管應急搶險效率提升50%,管網數據質檢自動化覆蓋率達100%,地下管網走向100%精准還原。 此外,在智慧交易平台智能化方面,中國燃氣正在通過分析大量數據和複雜約束條件,動態優化天然氣的供需匹配,實現資源的高效分配和動態調整供應計劃,確保在不同時間和地點的需求得到滿足,同時最小化成本和浪費,提升整體運營效率和可靠性。如月度資源調優、輸配路徑尋優、年度採購方案應用場景等,預計合同外採購將減少50%,節省費用數千萬元。 通過AI演算法,公司還能即時分析全國各區域氣價波動與用戶用氣行為。基於AI大模型底座,智慧交易平台可預測未來季度市場需求,並生成差異化定價方案。例如,智慧燃氣系統通過大數據AI監測發現某地多位用戶用氣數據異常,系統發出警告,説明公司排查並成功處置漏氣和偷盜氣等嚴重安全隱患,並可能挽回數百萬元損失。 未來展望:核心業務AI滲透率將超90% 為百年基業奠定「AI」基石 世界日新月異,AI突飛猛進,無論個人還是企業,乃至與國家,共同面臨的既是百年未有之大變局,也是百年未有之大機遇。了解AI,用好AI之人,能力提升的同時,也必將成為駕馭時代列車的寵兒。 近日,在中國燃氣的2025年開年大會上,該公司多位董事會成員、核心管理層等不約而同的提到了DeepSeek給自身和燃氣行業帶來的深刻震撼與啟示。中國燃氣董事會主席、總裁劉明輝在會上表示,中國燃氣將更加全面和深入的投入AI應用研究,利用最新最好的AI技術,聚焦技術落地,進一步推動公司的智能化轉型,提升公司的安全運營、企業管理與客戶服務等各項能力,鞏固公司的行業領先地位,為中國燃氣的百年基業奠定「AI」基石。同時他也要求,所有員工必須學習DeepSeek等AI大模型知識,運用AI,用好AI。 中國燃氣旗下壹品會相關負責人介紹,AI技術在壹品慧場景應用,覆蓋了軟體發展、壹品慧商城運營等核心領域。通過代碼輔助生成、商品素材自動化生產、數據驅動選品等實踐和試運行,AI已展現其在標準化流程中的增效價值。據初步應用數據顯示,相關技術對部分環節工作效率提升達15%-50%,且持續優化空間顯著。 在安全管理方面,中國燃氣將繼續深化AI應用,搭建全方位預警大數據平台,實現對超期未安檢、超兩年未入戶等關鍵信息的即時監控功能;「AI運營大腦」時刻關注安全動態,提前預判潛在風險,確保隱患及時發現並妥善處理,為安全管理提供科學依據,保障用戶用氣安全。 在抄收管理方面,中國燃氣將結合最新的AI數據分析技術,對抄收數據進行深度挖掘和分析預測客戶的用氣需求並優化抄表和收費計畫;提高工作效率,減少人為誤差,提升服務精准性與可靠性,讓抄收工作更科學合理。同時利用大數據平台對使用者用氣行為進行深入剖析並為用戶提供個性化的用氣建議和服務方案從而進一步提升使用者服務體驗和滿意度水平。 中國燃氣數字化發展事業部總經理韓鵬表示:「AI不僅是工具更是重塑行業生態的核心引擎。我們將以技術為紐帶,推動燃氣行業從『經驗驅動』邁向『數據智能驅動』,為安全、高效、綠色的未來能源體系提供範本。」 行業價值:應用AI是機遇更是擔當 打造智慧能源標杆造福人民 韓鵬介紹,中國燃氣將投入超人民幣3億元,重點佈局數字孿生中台、低碳智能運營、全域用戶體驗升級三大方向。未來三年中國燃氣核心業務AI滲透率將超90%,推動運營成本再降20%;構建行業首個燃氣數字孿生中台,覆蓋全國80%以上管網,為行業發展樹立新的標杆。 其中數字孿生中台將覆蓋全國80%以上管網,實現即時仿真與智能調控,推動運營成本再降20%;而低碳智能運營方向將結合AI與物聯網技術,優化能源分配與損耗控制,助力「雙碳」目標達成;全域用戶體驗升級將深化AI數字人、智能客服等應用,目標使用者滿意度突破99%,打造行業服務金標準。 從風險預警到資源優化,從效率變革到體驗升級,中國燃氣以AI技術為支點,正撬動燃氣行業的全面智能化轉型。DeepSeek代表中國引領了的新一輪全球AI熱潮,中國燃氣過往豐富的AI應用實踐案例和成果,不僅驗證了AI技術落地的可行性,更為大眾開闢了「AI+綠色能源」的無限想像空間。 「人工智能技術的迅猛發展,正以前所未有的深度重塑燃氣行業。作為中國燃氣行業的先行者,我們深刻認識到,AI不僅是技術工具,更是驅動行業變革、服務國家戰略的核心引擎。」劉明輝表示:「燃氣行業關係國計民生,應用AI不僅是一種機遇,更是一種責任擔當。中國燃氣作為行業龍頭,我們有責任為中國的用戶和政府打造一個更加智慧、安全的能源企業標杆。我們堅信,以AI為紐帶,燃氣行業將更安全、更高效、更綠色,為國家高質量發展注入澎湃動能。中燃願與各界攜手,以技術為翼,以使命為舵,共同書寫智慧能源新時代的輝煌篇章!」 有關中國燃氣

中國燃氣控股有限公司(「中國燃氣」,股票代號:384)是一家領先的燃氣運營服務商,主要於中國從事投資、建設、經營城市燃氣管道基礎設施,向居民及工商業用戶輸送天然氣和液化石油氣,建設和經營車船用天然氣加氣站。目前中國燃氣在全國已擁有662個城鎮的管道燃氣專營權項目、32個天然氣長輸管道項目、509座壓縮/液化天然氣加氣站,以及液化天然氣等能源產品的進出口經營權,並擁有120個液化石油氣分銷項目。 如欲獲得更多中國燃氣的資訊,請登入公司網址http://www.chinagasholdings.com.hk



