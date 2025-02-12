工銀國際連續六年蟬聯《財資》香港地區最佳債券類顧問

香港, 2025年2月11日 - (亞太商訊) - 近日，《財資》(The Asset)雜誌發佈2025年AAA可持續金融獎項(Triple A- Awards for Sustainable Finance 2025) 評選結果，工銀國際以卓越的實力，榮獲年度「香港地區最佳債券類顧問 (Best Bond Adviser - HKSAR)」獎項，成為唯一連續六年獲此殊榮的中資金融機構。工銀國際參與的多個市場標桿項目也榮獲「最佳離岸主權債券」、「中國離岸最佳可持續債券-央企」、「中國離岸最佳可持續債券-地方國企」、「中國離岸最佳可持續債券-鐵路」、「中國離岸最佳混合債券」等各類最佳項目獎項。

近年來工銀國際認真貫徹落實中央金融工作會議精神及工商銀行總行戰略要求，堅持新發展理念，追求高質量發展和高水平安全，全面發力做好金融「五篇大文章」，聚焦綠色及可持續金融服務，支持實體經濟高質量發展。工銀國際依託工商銀行集團全球網絡佈局，發揮「一點接入、全球響應」優勢，協助超主權、主權及外國企業等各類發行人如沙特主權財富基金PIF、阿布扎比主權基金MIC等完成數百億美元境外債券發行，有效助力「一帶一路」沿線建設；積極實踐綠色及可持續金融高質量發展新模式，作為可持續債券顧問協助中國鐵建、武漢地鐵成功發行可持續債券，累計協助各類機構成功完成綠色及可持續相關主題債券融資數百億美元。

《財資》雜誌作為亞洲影響範圍最廣的財經媒體之一，其年度AAA獎項已有超過20年的評獎歷史，是資本市場中享有盛名的獎項，本次工銀國際及所承銷項目再次喜獲年度大獎，充分顯示出國際資本市場對工銀國際全球債券資本市場業務的認可。

一直以來，工銀國際依靠卓越的品牌和資源，致力於為客戶提供企業融資、投資業務、銷售交易和資產管理等四大產品線服務，利用國際化網路為客戶打造連接中國與世界的資本橋梁。

展望未來，工銀國際將持續發揮自身專業優勢，助力工商銀行踐行領軍銀行使命擔當，堅定不移走好中國特色金融發展之路，為建設金融強國、推進中國式現代化作出新的更大貢獻。

關於工銀國際控股有限公司

工銀國際控股有限公司是工商銀行集團在香港設立的全資子公司，是集團內唯一全資持牌企業融資平台產品線。

成立十餘年來，依託母行卓越的品牌優勢、雄厚的資金實力、廣泛的客戶基礎，工銀國際立足香港，面向世界，迅速成長為產品齊全、業務領先、競爭力強，資產規模、營業利潤都居於領先位置的中資先進企業融資平台。公司主要面向全球客戶提供企業融資、銷售交易、投資管理、資產管理四大板塊業務和覆蓋全球的宏觀經濟、熱門行業的市場研究服務。

作為工商銀行集團的全資子公司，工銀國際能夠充分發揮母子公司一體化的聯動優勢，共享工商銀行全球化的機構佈局和綜合化的業務實力，向全球客戶提供最全面、最優質的企業融資服務，滿足客戶各類個性化融資需求。

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