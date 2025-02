AGFA HealthCare 榮獲 KLAS 三項大獎！

比利時莫特塞爾, 2025年2月10日 - (亞太商訊) - AGFA HealthCare 隆重慶祝傑出的 KLAS 三連勝,榮獲XERO® Viewer和VNA兩項#1 Best in KLAS 大獎,並獲得2025 年 KLAS 進步最快軟體產品獎。 「獲得 KLAS 獎是 AGFA HealthCare 最值得注目的成就之一,這是我們對旗艦平台所投入的努力的見證。更重要的是,它反映了來自我們客戶的信任與認可。他們的成功就是我們的成功,能夠同時獲得兩項此類獎項,真的是令人難以置信。」— Nathalie McCaughley,AGFA HealthCare 總裁 Best in KLAS 报告表彰在支持醫療保健專業人士和病患照護方面表現卓越的軟體和服務提供商。這些獎項基於廣泛的客戶反饋和評估,突顯了 AGFA HealthCare 在創新和卓越方面的不懈努力。 在 2025 年,AGFA HealthCare 的 Enterprise Imaging XERO® Viewer 連續第二年領先於「通用檢視器(影像)」類別,而 Enterprise Imaging VNA 則榮獲最高榮譽。這些認可再次證實了 AGFA 的企業影像平台的強大實力,並體現了其致力於為全球醫療保健提供者提供價值與支持的決心。該獎項將於 HIMSS 的 Best in KLAS 頒獎典禮上頒發,Nathalie McCaughley 將代表 #TeamAGFA 自豪地出席。 KLAS 執行長 Adam Gale 強調了這些榮譽的重要性: 「恭喜 2025 年的 Best in KLAS 獲獎者。獲得 Best in KLAS 獎項意味著致力於為醫療保健提供者和病患提供卓越的價值和創新。我希望這些獎項能激勵獲獎者和其他公司達到新的高度。」 在這份成功的基礎上,AGFA HealthCare 榮獲了 2025 年的 KLAS 最具進步軟體產品獎。該獎項將在 ViVE 的 Best in KLAS 頒獎典禮上頒發。 KLAS 會長 Steve Low 讚揚 AGFA HealthCare 的進步: 「獲得 KLAS 最具進步廠商的認可需要謙遜以及對持續改進的堅定承諾。我衷心恭喜 AGFA HealthCare 獲得 2025 年 Best in KLAS 最具進步軟體產品獎。這個獎項反映了您過去一年來為客戶帶來的改善,以及這些改善如何惠及醫療提供者和他們照護的病患。」 Nathalie McCaughley 進一步反思這一成就: 「最具進步軟體產品獎是對 AGFA HealthCare 致力於創新和客戶成功的有力驗證。它突顯了我們作為可信賴夥伴的角色,確保我們的技術隨著影像領域的快速發展而進化,滿足不斷變化的需求。」 這項認可加強了 AGFA HealthCare 在推動企業影像發展和提供創新解決方案以賦能醫療提供者方面的承諾。我們深深感謝尊貴的客戶和合作夥伴的信任與合作,並將繼續塑造醫療影像的未來。 加入我們,於 HIMSS25 探索 AGFA HealthCare 如何助力企業影像成功。參加年度 Best in KLAS 頒獎典禮?請留意 AGFA HealthCare,與我們一起慶祝在業界領先的成就! 更多信息請參見 2025 年 Best in KLAS:軟體與服務報告, 並訪問報告以查看完整內容。 關於 AGFA HealthCare AGFA HealthCare 正在重塑醫療服務的提供方式——為全球醫療專業人員提供安全、高效且可持續的影像數據管理解決方案。我們始終以客戶為核心,並將 使命、願景和客戶服務原則 融入日常運營。通過這些原則,我們向所有合作夥伴承諾始終如一的高標準行為準則,並將我們的經驗與願景傳遞給所有利益相關者。我們的 Empowerer 理念,專注於運用科技創造卓越體驗,是公司標準的核心基礎。 AGFA HealthCare 隸屬於 Agfa-Gevaert Group。欲了解更多資訊,請造訪 [www.agfahealthcare.com](http://www.agfahealthcare.com) 並關注我們的 LinkedIn。 關於 AGFA HealthCare XERO® Viewer AGFA HealthCare 的 Enterprise Imaging XERO® Universal Viewer 是一款突破性的解決方案,使醫療專業人員無論身處何地都能無縫工作。通過 XERO® Universal Viewer,使用者可輕鬆從任何具備網絡連接的地點捕獲並上傳影像。該平台提升了整體影像瀏覽體驗、臨床深度、協作能力及影像共享功能——一切皆可在單一、直觀的串流式網頁檢視器內完成。AGFA HealthCare 始終致力於追求卓越,XERO® Universal Viewer 便是這一創新精神的體現,使醫療專業人員能夠透過先進的影像技術提升醫療品質。 關於 AGFA HealthCare VNA Enterprise Imaging VNA 的實施不僅是為了解決影像數據存儲問題,更關鍵的是提供高品質的影像識別與採集流程,確保 元數據(metadata) 具備卓越的準確性,使患者的縱向視圖能夠在 EMR(電子病歷) 系統內無縫存取。此外,VNA 方案幫助您在規劃未來存檔需求時,探索最佳的雲端存儲選項,並支持企業發展,例如加入區域醫療網絡、簡化 IT 架構及降低成本。透過統一存儲高品質的多媒體影像數據,VNA 讓 IT 環境更加簡潔,同時促進醫療協作。 這就是順暢醫療。 歡迎於 HIMSS 期間關注我們: X | LinkedIn 聯絡資訊 Jessica Baldry

Global Marketing & Communications Manager, AGFA HealthCare

jessica.baldry@agfa.com

+44 7583 203971 Kara Clarke

Director of Marketing North America

kara.clarke@agfa.com Viviane Dictus

Corporate Press Relations

viviane.dictus@agfa.com

+32 (0)3 444 8015 來源: AGFA HealthCare 相關圖片



