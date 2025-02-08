uSMART Capital, LLC 正式獲批美國Finra券商牌照

香港, 2025年2月7日 - (亞太商訊) - 踏入蛇年，uSMART盈立證券先向各位傳媒朋友拜年，祝各位蛇年行大運、事事順利、日日笑口常開！uSMART盈立證券有限公司（下稱「盈立證券/本公司」）欣然宣佈，其集團内的全資子公司 uSMART Capital, LLC 喜獲成為美國金融業監管局（FINRA）的認證會員（中央註冊登記編號CRD：329365），正式成為美國證券持牌公司，並註冊為美國證券交易委員會（SEC）監管的持牌法團 （SEC編號：8-71200）。這一重要里程碑標誌著 uSMART 集團在全球金融市場的戰略佈局取得了重大進展，也進一步強化了本公司在財富管理和證券交易領域的國際競爭力。uSMART Capital 作為 uSMART 集團在美國市場的重要業務平台，獲得 FINRA 牌照後，將能夠為客戶提供合規、安全、高效的證券交易及投資服務。此次獲批不僅突顯了 uSMART 集團在金融科技和全球業務拓展方面的深厚實力，也為本公司未來在美國市場的持續發展奠定了堅實基礎。由周大福控股戰略入股的盈立證券 是一間領先科技港資券商，成立於2018年，7 年來憑藉卓越的戰略規劃和創新能力，致力於將科技與金融深度融合，業務範圍涵蓋證券、資產管理、財富管理等領域，為全球投資者獨家研發了金融證券交易平台 uSMART HK APP和 uSMART SG APP，分別由盈立證券（香港）和盈立證券（新加坡）提供服務。集團APP 支持港股、美股、A股（滬深港通）、新加坡股票、日本股票、英國股票、美股期權、ETF、基金、債券、資管、結構化票據、期貨、加密貨幣、貴金屬、黃金和外匯等多元化的投資交易服務，此外更為超高淨值個人與家族、企業提供度身訂制服務，打造全方位綜合性資產管理解決方案。

去年uSMART盈立集團更在美國設立辦公室，進一步推動全球化佈局，我們致力通過資產多元化、全球化配置，在不同市場中為客戶尋求更穩健的投資回報，實現客戶的長期穩定財富增長與傳承需求，確保財富的保值增值。

展望未來，盈立集團將繼續堅持以客戶為中心，推動技術創新和服務升級，持續為全球客戶降低投資成本，包括美股0佣金、美股期權0佣金、月供美港股股票0佣0平台費0存倉費等重磅活動，優化交易體驗，堅持為全球投資者創造更多的價值和機遇，與客戶攜手，覆蓋到更多市場，成為頂尖的全球金融服務平台。

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