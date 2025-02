uSMART Capital, LLC 正式獲批美國Finra券商牌照

Friday, 7 February 2025, 22:59 HKT/SGT Share:

香港, 2025年2月7日 - (亞太商訊) - 踏入蛇年,uSMART盈立證券先向各位傳媒朋友拜年,祝各位蛇年行大運、事事順利、日日笑口常開!uSMART盈立證券有限公司(下稱「盈立證券/本公司」)欣然宣佈,其集團内的全資子公司 uSMART Capital, LLC 喜獲成為美國金融業監管局(FINRA)的認證會員(中央註冊登記編號CRD:329365),正式成為美國證券持牌公司,並註冊為美國證券交易委員會(SEC)監管的持牌法團 (SEC編號:8-71200)。這一重要里程碑標誌著 uSMART 集團在全球金融市場的戰略佈局取得了重大進展,也進一步強化了本公司在財富管理和證券交易領域的國際競爭力。uSMART Capital 作為 uSMART 集團在美國市場的重要業務平台,獲得 FINRA 牌照後,將能夠為客戶提供合規、安全、高效的證券交易及投資服務。此次獲批不僅突顯了 uSMART 集團在金融科技和全球業務拓展方面的深厚實力,也為本公司未來在美國市場的持續發展奠定了堅實基礎。由周大福控股戰略入股的盈立證券 是一間領先科技港資券商,成立於2018年,7 年來憑藉卓越的戰略規劃和創新能力,致力於將科技與金融深度融合,業務範圍涵蓋證券、資產管理、財富管理等領域,為全球投資者獨家研發了金融證券交易平台 uSMART HK APP和 uSMART SG APP,分別由盈立證券(香港)和盈立證券(新加坡)提供服務。集團APP 支持港股、美股、A股(滬深港通)、新加坡股票、日本股票、英國股票、美股期權、ETF、基金、債券、資管、結構化票據、期貨、加密貨幣、貴金屬、黃金和外匯等多元化的投資交易服務,此外更為超高淨值個人與家族、企業提供度身訂制服務,打造全方位綜合性資產管理解決方案。 去年uSMART盈立集團更在美國設立辦公室,進一步推動全球化佈局,我們致力通過資產多元化、全球化配置,在不同市場中為客戶尋求更穩健的投資回報,實現客戶的長期穩定財富增長與傳承需求,確保財富的保值增值。 展望未來,盈立集團將繼續堅持以客戶為中心,推動技術創新和服務升級,持續為全球客戶降低投資成本,包括美股0佣金、美股期權0佣金、月供美港股股票0佣0平台費0存倉費等重磅活動,優化交易體驗,堅持為全球投資者創造更多的價值和機遇,與客戶攜手,覆蓋到更多市場,成為頂尖的全球金融服務平台。 傳媒查詢:

黃曉霖 Carrie Wong

9788 4665

carriewong@usmart.hk



話題 Press release summary



部門 金融, Trade Finance

