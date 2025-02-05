Mallia Therapeutics 與 Northway Biotech 宣布合作生產可溶性 CD83 蛋白 用於脫髮治療

德國埃爾蘭根和立陶宛維爾紐斯, 2025年2月5日 - (亞太商訊) - Mallia Therapeutics（「Mallia」）是一家致力於開發新型脫髮治療方案的生物製藥公司，Northway Biotech（「NBT」）則是一家專業從事生物製劑的合同開發與製造組織（CDMO）。雙方宣布建立合作夥伴關係，共同開發 Mallia 的可溶性 CD83 蛋白（sCD83）生產工藝，並負責其製造，該治療方案旨在促進毛囊形成與生長。

根據合作協議，Northway Biotech 將利用其在生物製劑生產方面的專業知識，開發重組 sCD83 蛋白的大規模生產工藝，並採用畢赤酵母（Pichia pastoris）表達系統。本次合作涵蓋分析方法開發、技術放大及 cGMP 藥物原料的生產。

Mallia Therapeutics 聯合創始人兼總經理 Manfred Groeppel博士 表示：「透過此次合作夥伴關係，我們正在推進 sCD83 的開發，將我們的研究轉化為可擴展的患者治療方案。」

「有趣的是，sCD83 的作用機制不僅能夠誘導新毛囊的形成，從而促進頭髮生長，還有潛力重新定義激素誘導的雄激素性脫髮以及免疫介導的斑禿（Alopecia Areata）的治療方法，」Mallia 聯合創始人兼總經理 Alexander Steinkasserer教授博士 強調。「透過開發穩健的生產工藝，我們確保未來臨床及商業應用所需的品質。」

Northway Biotech 執行長兼董事長教授Vladas Algirdas Bumelis 表示：「我們很高興能與 Mallia 合作，共同開發 sCD83 的生產工藝。我們的首要任務是確保最高的生產標準，並在合作過程中保持清晰、開放的溝通。」

Northway Biotech 業務開發副總裁 André Markmann博士補充道：「Mallia 團隊及其創新的解決方案使這一專案格外吸引我們，因為它擁有巨大的潛力，並且世界各地對這種治療的需求都非常迫切。我們建立了強大且透明的合作關係，讓我們能夠自信地支持 Mallia，並攜手快速推進這一專案。」

關於 Mallia Therapeutics GmbH

Mallia Therapeutics GmbH 是一家專注於開發新型脫髮治療方案的生物製藥公司。該公司於 2023 年在德國埃爾朗根（Erlangen）成立，由經驗豐富的管理團隊以及全球領先的 CD83 領域專家領導，擁有超過 60 篇 CD83 相關發表論文與 20 年研究經驗。

Mallia 的 sCD83 目前處於臨床前開發階段，作為潛在的脫髮治療方案，公司計劃進軍市值數十億美元的脫髮市場，為患者提供 安全且有效的局部塗抹式治療。

歡迎在 LinkedIn與我們聯繫，或訪問我們的官網了解更多資訊：https://mallia-therapeutics.com/

關於 Northway Biotech

Northway Biotech 是全球領先的 合同開發與製造組織（CDMO），為全球客戶提供專業支持。公司擁有經驗豐富的專業團隊，能夠執行 從細胞株構建、工藝開發到生物製藥產品 cGMP 生產 的各個階段專案。 憑藉廣泛的專業知識與 垂直整合 的服務模式，Northway Biotech 能夠在其最先進的 GMP 設施內快速推動多個專案，並確保 從研發到商業化生產的全過程合規性。 Northway Biotech 成立於 2004 年，是一家私人擁有的企業，在 立陶宛維爾紐斯（Vilnius）、英國倫敦（London） 和 美國麻州沃爾瑟姆（Waltham, MA） 設有據點。 欲了解更多資訊，請訪問： www.northwaybiotech.com

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SOURCE: Northway Biotech

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