DEXIS 回顧一年創新歷程，揭示 2025 年精彩計劃

賓州奎克敦, 2025年2月4日 - (亞太商訊) - 國際牙科影像技術領導品牌 DEXIS 慶祝 2024 年正式推出其 DEXIS 數位生態系統，以及其他人工智慧驅動的影像解決方案。同時，該公司也宣布，2025 年將帶來更多創新，並於兩大全球牙科技術會議上發表最新成果。

「對於 DEXIS 而言，2024 年是充滿創新的重要一年，因為我們持續為牙科專業人士提供最強大、高效且節省時間的診斷工具與技術。」DEXIS 總裁 Robert Befidi 表示，「我們為所取得的進展感到自豪，並將帶著這股動能邁向 2025，推出令人興奮且將改變業界的創新計劃。」

該公司在 2024 年進一步擴展其屢獲殊榮的影像解決方案產品組合，始於 2024 年 2 月推出的DEXIS 數位生態系統，這是一套專為連結並簡化植牙工作流程而設計的工具與軟體平台。該平台整合了最先進的 CBCT、口內掃描、診斷及治療規劃技術，幫助臨床醫師從診斷到治療完成的全數位化流程。其開放式影像系統確保臨床醫師能自由調整工作流程，同時讓患者、牙科技工所及醫療團隊能夠獲得適當的資訊可見性，提供無縫的使用體驗。

2024 年 5 月，DEXIS 推出了DEXIS Ti2 口內感測器，這款產品延續了熱銷的 DEXIS Titanium 感測器的成功基礎。Ti2 感測器不僅能提供高解析度影像，還內建 2D AI 牙科診斷功能，能夠自動識別並標示六種常見的牙科問題。此外，該感測器的外殼設計也經過細微調整，使其更耐摔、耐用。

8 月，DEXIS 宣布推出 DEXIS™ Connect Pro，這款解決方案運用物聯網（IoT）技術，對 DEXIS CBCT 及口內感測設備進行主動監測。Connect Pro 可將 DEXIS 客戶與 100 多名技術支援專員連結，當偵測到設備運行異常時，能自動安排技術支援、預防性維護或設備更換。此解決方案可確保數位設備穩定運行，提升診所生產力，並確保牙科專業人士能夠持續為患者提供高品質的護理。

DEXIS 持續提升其影像解決方案，並於 2024 年 9 月推出 ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D™ EX X 光平台。這款設備專為希望透過 3D 影像擴展診斷能力的全科牙醫設計，提供多種視野範圍，以支援不同的臨床應用。此外，DTX Studio™ Clinic 軟體的更新提供了更先進的工具與新功能，讓臨床醫師能夠在短短三分鐘內完成植體治療規劃並生成手術導引板，大幅提升診療效率。

DEXIS 展望 2025 年將再度迎來技術與客戶服務的突破性進展。目前正在研發或開發中的項目包括：

DEXIS 首款完全自主研發的口內掃描儀

生態系統內的 AI 增強功能，以提升效率與生產力

D 影像產品組合中的全新突破性創新

DTX Studio Clinic 植牙工作流程的進階優化

DEXIS 預計將於 2025 年兩大重要產業會議上開始推出這些創新計劃：2 月的芝加哥牙科協會冬季年會以及3 月在德國科隆舉行的國際牙科展。

芝加哥牙科協會冬季年會將於 2 月 20 日至 25 日在 McCormick Place West 舉行，這將是該組織第 160 屆年度冬季會議，提供超過 200 堂牙科醫學相關課程，吸引來自美國及全球的牙科專業人士與數百家展商參與。

國際牙科展將於3 月 25 日至 29 日舉行，是全球領先的牙科行業貿易展。這項兩年一度的盛會被譽為引領行業趨勢的重要平台，眾多知名製造商在此展示最新的牙科技術，吸引全球牙科決策者關注。

作為全球領先的牙科影像技術開發商之一，DEXIS 認為這兩大會議是展示其產品並與 DEXIS 用戶互動的重要機會。DEXIS 總裁 Robert Befidi表示：「目前全球已有超過 150,000台 DEXIS 牙科影像設備投入使用，這正體現了我們致力於革新牙科診所運作並改善患者笑容的使命。我們每年都在長久的創新傳統與成功基礎上不斷進步，從經驗中學習，並致力於為客戶提供創新解決方案與卓越服務。」

請造訪公司官網www.dexis.com以獲取最新行業資訊、產品更新與即將舉行的活動詳情。

關於 DEXIS

DEXIS 在數位放射影像領域擁有超過 70 年的全球領先品牌地位。如今，DEXIS 匯聚了最受信賴的 3D 影像、口內掃描解決方案與診斷軟體品牌，為您提供完整的數位診斷解決方案。我們屢獲殊榮的創新技術能提升診斷準確性、加速工作流程，並提供更簡單的治療途徑，從而改善患者的治療效果。欲了解更多資訊，請造訪 [www.dexis.com]( https://www.dexis.com )。

關於 Envista Holdings Corporation

Envista 是由 30 多個備受信賴的牙科品牌組成的全球企業集團，其中包括 Nobel Biocare、Ormco、DEXIS和Kerr，共同秉持著「攜手專業人士，改善人們生活」的使命。Envista 透過業界領先的牙科消耗品、解決方案、技術和服務，幫助客戶提供最佳的患者護理。

Envista 的綜合產品組合涵蓋牙科植體與治療方案、正畸技術及數位影像技術，滿足牙科醫師在診斷、治療與預防牙科疾病以及提升美學效果的廣泛臨床需求。Envista 憑藉其Envista Business System（EBS）方法論、經驗豐富的領導團隊，以及以持續改進、創新承諾和深厚客戶導向為核心的企業文化，能夠全面滿足全球牙科專業人士的需求。

Envista 是全球最大的牙科產品公司之一，在牙科行業中最具吸引力的細分市場擁有強勁的市場地位。欲了解更多資訊，請造訪 [www.envistaco.com]( https://www.envistaco.com )。

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來源: Envista

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