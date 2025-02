Arctic Wolf 與 BlackBerry 宣布完成對 Cylance 的收購

安大略省滑鐵盧和明尼蘇達州伊甸草原,2025 年 2 月 4 日 - (亞太商訊) - Arctic Wolf f® 和 BlackBerry Limited(NYSE: BB;TSX: BB)這兩大全球領先的安全軟件與服務供應商今日宣布,Arctic Wolf 已成功完成對 BlackBerry Cylance® 端點安全資產的收購。雙方於 2024 年 12 月 15 日達成最終協議。 「我們很高興成功完成這項對 BlackBerry 至關重要的交易,並期待繼續與 Arctic Wolf 保持合作關係,作為其客戶、向我們的大型政府客戶轉售該產品組合的經銷商,以及這家充滿活力、持續增長公司的股東,」BlackBerry 首席執行官 John Giamatteo 表示。 「今天,Aurora Endpoint Security 的推出標誌著企業採用端點保護的方式邁入變革性階段,」Arctic Wolf 總裁兼首席執行官 Nick Schneider 表示。「通過將 Cylance 先進的 AI 驅動技術整合至 Aurora 平台,並結合全球最大商業安全運營中心(SOC)之一的專業技術,Arctic Wolf 的 Aurora Endpoint Security 產品組合可幫助企業降低風險暴露,提高威脅預防與檢測能力,減少警報疲勞和誤報,並建立更強大、更具韌性的防禦機制。」 Aurora Endpoint Security 是 Arctic Wolf 旗下的高級端點防護解決方案組合,專為將 AI 驅動的預防與檢測能力直接擴展至端點而設計。該產品組合無縫集成至 Arctic Wolf Aurora 平台,利用來自 10,000 多家客戶和每週超過 7 兆次安全觀測的數據洞察,以應對先進與新興威脅。Aurora Endpoint Security 包括四款解決方案,滿足不同客戶需求:Aurora Protect、Aurora Endpoint Defense、Aurora Managed Endpoint Defense On-Demand 和 Aurora Managed Endpoint Defense。 欲了解更多有關 Aurora Endpoint Security 的信息,請閱讀 Arctic Wolf 總裁兼 CEO **Nick Schneider** 的 博客文章。 如需深入了解 **BlackBerry**,請參閱 BlackBerry CEO **John Giamatteo** 的博客文章。 關於 BlackBerry BlackBerry(NYSE: BB;TSX: BB)為企業和政府提供支撐世界運行的智能軟件與服務。總部位於加拿大安大略省滑鐵盧,BlackBerry 的高性能基礎軟件幫助主要汽車製造商及工業巨頭實現應用變革、開創新營收模式並推出創新商業模式,同時確保安全性、可靠性與穩定性不受影響。 憑藉在安全通信領域的深厚積澱,BlackBerry 提供全面、高度安全並經過嚴格認證的產品組合,涵蓋移動防護、關鍵任務通信及重大事件管理,以確保業務持續運行與運營韌性。 欲了解更多信息,請訪問 BlackBerry.com 並關注 @BlackBerry。 商標聲明:包括但不限於 BLACKBERRY 及 EMBLEM Design 在內的商標均為 BlackBerry Limited 的商標或註冊商標,BlackBerry 明確保留其專有權利。所有其他商標均為其各自所有者的財產。BlackBerry 不對任何第三方產品或服務負責。 關於 Arctic Wolf Arctic Wolf® 是全球安全運營領域的領導者,通過頂級的雲原生安全運營平台,幫助客戶在現代網絡攻擊面前有效管理網絡風險。Arctic Wolf Aurora 平台每週處理並分析超過 7 兆個安全事件,以前所未有的規模和能力助力網絡防禦,使各行各業、不同規模的客戶都能自信應對安全挑戰,提升防禦能力與長期韌性。通過提供自動化威脅防護、響應和修復能力,Arctic Wolf 讓世界級的安全運營變得觸手可及,幫助客戶以數據速度保護其最重要的資產。如需了解更多信息,請訪問 arcticwolf.com,或關注我們的 LinkedIn、Facebook 以及 @AWNetworks。 © 2025 Arctic Wolf Networks, Inc. 保留所有權利。Arctic Wolf、Aurora、Alpha AI、Arctic Wolf Security Operations Cloud、Arctic Wolf Managed Detection and Response、Arctic Wolf Managed Risk、Arctic Wolf Managed Security Awareness、Arctic Wolf Incident Response 以及 Arctic Wolf Concierge Security Team 均為 Arctic Wolf Networks, Inc. 或 Arctic Wolf Networks Canada, Inc. 及其在加拿大、美國及/或其他國家的子公司的商標或註冊商標。 BlackBerry 投資者聯絡方式:

BlackBerry Investor Relations

+1 (519) 888-7465

investorrelations@blackberry.com BlackBerry 媒體聯繫:

BlackBerry Media Relations

+1 (519) 597-7273

mediarelations@BlackBerry.com Arctic Wolf 媒體聯絡:

Ilina Cashiola

ilina.cashiola@arcticwolf.com

202-340-0517 SOURCE: BlackBerry



