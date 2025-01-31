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Monday, 3 February 2025, 22:15 HKT/SGT
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來源 Formerra
Formerra 擴展領導團隊以支持全球加速成長

伊利諾州羅密歐維爾，2025 年 2 月 3 日 - (亞太商訊) - Formerra，作為高性能材料分銷的領導者，今日宣布 Kyle Poyta 加入公司，擔任新設立的首席商務官（Chief Commercial Officer）一職。Kyle 最近曾領導 Quaker Houghton 北美商業組織，並曾在杜邦（DuPont）擔任要職。

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Kyle Poyta 獲任命為 Formerra 首席商務官。

Kyle 在特種化學品、工業礦物和聚合物行業擁有 26 年的經驗，將幫助他領導並執行 Formerra 的商業戰略。當前，公司正處於關鍵轉折點，由商業投資、全球擴展和加速增長推動。 

「隨著我們的全球戰略逐步展開，憑藉過去兩年在商業能力上的重大投資，我們已經做好了迎接增長拐點的準備，」Formerra 首席執行官 Cathy Dodd 表示。「近期，我們在歐洲和墨西哥完成了戰略性收購，投資擴展了我們在歐洲和東南亞的業務版圖，拓展了彈性體和高性能聚合物產品線，提升了數字電子商務平台，並獲得了 ISCC PLUS 認證，為全球客戶創造更大價值。Kyle 在商業戰略和領導力方面的專業知識，以及他在 Quaker Houghton 和杜邦的成功經歷，與我們當前的發展動能高度契合。」 

此外，Formerra 宣布了兩項領導層變動，以進一步提升運營卓越性並建立穩固的全球供應商夥伴關係。原營運副總裁 Doug Zupan 獲晉升為首席營運官（COO），負責優化全球運營、提升效率並促進團隊協同合作。而原產品管理高級總監 Michael Ellison 則晉升為產品管理副總裁，將帶領團隊加強並拓展全球供應商夥伴關係。 

最後，銷售副總裁 Robert Zusy 將從公司退休。Robert 在其 30 年的職業生涯中，擔任過多個商業職位，對 Formerra 的商業發展產生了深遠影響，他的貢獻將持續為公司的商業團隊提供支持。

關於 Formerra

Formerra 是領先的工程材料分銷商，將全球頂級聚合物及特種材料生產商與醫療保健、消費品、工業及移動出行等市場的數千家 OEM 和品牌商緊密相連。憑藉技術與商業專業能力，Formerra 提供獨特的產品組合深度、強大的供應鏈實力、深厚的行業知識、卓越的服務、領先的電子商務能力以及創新精神。經驗豐富的 Formerra 團隊幫助各行業客戶以全新且更優的方式設計、選擇、加工和開發產品，從而提升性能、生產力、可靠性和可持續性。欲了解更多信息，請訪問 www.formerra.com。

聯絡資訊
Juan Guerrero
Marketing Communications
juan.guerrero@formerra.com
+1 630-972-3145.

來源: Formerra



話題 Press release summary

部門 Manufacturing
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