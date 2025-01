在元宇宙中暢遊動漫東京站！「ANIME TOKYO STATION ON ROBLOX」2025年1月31日（週五）15:00 隆重推出！

東京, 2025年1月31日 - (亞太商訊) - 運用在海外同樣擁有死忠粉絲的日本動漫內容的展覽基地「動漫東京站」(東京都豐島區南池袋2-25-5),自開館以來已有來自日本國內外的13萬多名遊客到訪。 這次以「重新發現動漫魅力」為概念,將於2025年1月31日(週五)15:00起,在全球數一數二的沉浸式平台「Roblox」上推出『ANIME☆OTODAMA』,作為深入傳播日本動漫及本設施魅力的遊戲第一炮。 歡迎造訪元宇宙空間的動漫東京站,實際體驗從各種不同的角度應用遊戲環境的動漫魅力。 此外,動漫東京站的官網也建立了「ANIME TOKYO STATION ON ROBLOX」專頁!在專頁上將會發布遊戲玩法和今後的版本升級等相關資訊。 「ANIME TOKYO STATION ON ROBLOX」專頁:https://animetokyo.jp/zh_tw/roblox/ 遊戲名稱 ANIME TOKYO STATION 第一炮 重新發現動漫魅力/尋寶遊戲『ANIME☆OTODAMA』 推出日期 2025年1月31日(週五)15:00 平台 Roblox(iOS、Android、PC、PlayStation5、PlayStation4、Xbox One) 類型 派對遊戲 網址 https://www.roblox.com/games/85319291338189/

※存取前請先下載Roblox的應用程式並註冊帳號。 「ANIME TOKYO STATION ON ROBLOX」 「動漫東京站」將動漫的魅力融入遊戲形式,並運用Roblox推展與全球年輕族群直接接觸的管道。透過直覺易懂的動漫獨特的「音效、言語、聲音、主題世界設計」傳遞動漫的魅力,透過用戶之間進行的溝通促進直接信息交流,進而吸引日本各地和海外的遊客造訪實境設施。 展現動漫東京站特色的大廳「平台」 在虛擬空間中也能享受展覽基地「動漫東京站」的魅力!隨時更新的「資訊板」和可供粉絲互動的「留言板」也會設置在虛擬空間內。用戶可以自由留言並分享對動漫的熱愛!而且當接近平台上的三輛列車時... 意外地將會帶您穿越到充滿動漫世界觀的主題世界!還有許多其他有趣的巧思。 動漫音效、言語和聲音為一大特色的重新發現動漫魅力的遊戲『ANIME☆OTODAMA』 重現日本首部國產動漫上映於1917年大正時代的東京淺草面貌的主題世界開幕了!那是一個失去聲音的世界!? 您和在噴泉旁遇見的角色管理員將一同踏上再度找回聲音的冒險旅程。在從洞穴入口開始的尋寶遊戲中,收集日語言靈和聲音力量附身的「OTODAMA」。 與夥伴合力解開謎團,將言語和聲音帶回主題世界的全新體驗正等著您。 【第二炮版本升級及發布活動資訊】 請查看官網獲取2月開始舉辦的 ROBLOX專頁內的贈品活動和今後的版本升級資訊。 官網專頁:https://animetokyo.jp/zh_tw/roblox/ Roblox是什麼 Roblox是截至2024年底,在全球持續急速成長的沉浸式社群平台。支援190個國家和16種語言,每日活躍用戶數多達約9000萬人(截至2024年11月),尤其受到年輕族群的喜愛。用戶平均每天花2.4小時玩耍,總遊戲時間較去年同期增加24%,呈增加趨勢,並享受遊戲和社群功能的樂趣。從各地區的用戶動向來看,美國和加拿大表現亮眼,而亞洲地區,特別是日本和印度的成長也十分顯著。日本市場也急速擴大,創下與去年相比成長56%。目前已開始應用於教育、商業、地方創生等領域,預料今後可望有進一步的發展。 設施簡介

- 名稱:動漫東京站(簡稱:動漫東京)

- 地點:藤久大樓東五號館 地上1-2樓、地下1樓(東京都豐島區南池袋2-25-5)

※從池袋車站步行4分鐘

- 開放時間:上午11點至晚上7點(最後入館截至晚上6點45分)

- 休館日:週一 ※週一為國定假日時開館,隔天休館、年末年始假期、臨時休館等來館時請先於官網上查看。

- 門票:免費

