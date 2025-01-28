供應鏈專家 OMP 加強領導團隊以支持策略成長

比利時安特衛普, 2025年1月29日 - (亞太商訊) - 總部位於安特衛普的供應鏈專家 OMP 近日優化了其領導架構，以契合公司的策略成長目標。這項調整旨在強化領導團隊的連續性與穩定性，緊接著近期 CEO 交接近期 CEO 交接──保羅‧範富切倫（Paul Vanvuchelen）接替安妮塔‧範盧弗倫（Anita Van Looveren）。

連續性、穩定性和團隊協作是此次調整的核心。新的領導架構是在公司原有管理階層的基礎上演變而來，包括設立九個首席官職位，並由內部提拔產生。這項領導調整進一步彰顯了 OMP 持續投資未來成長的承諾。

透過領導架構調整推動成長

保羅範富切倫表示，這項領導調整經過深思熟慮，旨在加強 OMP 對協作文化的承諾，同時賦能全球團隊，以提供更具影響力的解決方案。 OMP 將繼續專注於推動創新，並鞏固其在供應鏈規劃領域的全球領導地位。

「我們的領導團隊在塑造OMP 未來方面發揮著關鍵作用。這些任命凸顯了我們對穩定性的關注，並確保公司能更好地滿足客戶和合作夥伴不斷變化的需求。我們將攜手打造堅實基礎，推動供應鏈規劃領域的創新與成長。

先進解決方案

OMP 憑藉為全球最具創新力的企業提供先進的供應鏈解決方案而建立了卓越聲譽，其服務涵蓋生命科學、消費品、化學、金屬、紙張、塑膠及包裝等多個行業。 OMP 在全球擁有1,200 多名員工，總部位於比利時，並在巴西、中國、法國、德國、印度、荷蘭、西班牙和美國設有區域辦事處，同時依託不斷壯大的聯盟合作夥伴網絡，為客戶提供支持。

2024 年，OMP 連續第九年在Gartner 魔力像限™（Magic Quadrant™）評選中被評為全球供應鏈規劃解決方案的領導者，憑藉其以客戶為中心的服務理念及前沿的Unison Planning™ 解決方案獲得認可。

此次調整涉及領導團隊的最佳化，以確保各個職位與公司的策略目標保持一致。欲了解完整的最新領導架構，請造訪公司官網。

關於 OMP

OMP 透過提供業界最佳的數位化供應鏈規劃解決方案，協助面臨複雜規劃挑戰的企業實現卓越、成長和持續發展。遍布消費品、生命科學、化學、金屬、紙張、塑膠及包裝等多個行業的數百家客戶均受益於 OMP 獨特的 Unison Planning™ 解決方案。

聯絡資訊

Katleen Rybczynski

Senior Communications Manager

krybczynski@omp.com

+32 3 650 23 22

來源：OMP

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