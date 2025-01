The Now Corporation（OTC:NWPN）透過旗下子公司 Green Rain Solar Inc. 推動紐約州羅切斯特的電動車基礎設施建設

美國帕薩迪納, 2025年1月29日 - (亞太商訊) - The Now Corporation 透過其可再生能源子公司 Green Rain Solar Inc.,在美國各地的弱勢社區積極推動電動車(EV)基礎設施建設。公司欣然宣布,其位於紐約州羅切斯特市西嶺路 1600 號的旗艦項目已順利完成公用事業可行性研究,為安裝計劃的推進掃清了障礙。 該項目符合《通脹削減法案》的目標,該法案優先投資於服務不足的地區,並透過提供可觀的清潔能源稅收抵免來促進可再生能源發展。Green Rain Solar Inc. 將利用羅切斯特天然氣與電力公司(RG&E)的「預備計劃(Make-Ready Program)」在該地點安裝 3 級快充站。該計劃大幅減少了電力基礎設施的建設成本,使電動車充電項目更易於推廣並具備經濟可行性。 作為 The Now Corporation 更廣泛使命的一部分,該項目旨在減少溫室氣體排放、改善空氣品質,並應對如哮喘等對弱勢社區影響尤為嚴重的健康問題。西嶺路 1600 號的項目將成為未來全國推廣清潔交通選擇與可持續能源解決方案的典範。 The Now Corporation 和 Green Rain Solar Inc. 將繼續善用州及聯邦激勵措施,致力於建設具影響力的社區導向型電動車基礎設施。此次羅切斯特項目是推動更清潔交通、促進公共健康及支持可持續未來的重要一步。 關於 The Now Corporation The Now Corporation(OTC: NWPN)致力於通過其子公司 Green Rain Solar Inc. 推動清潔能源解決方案。Green Rain Solar 專注於都市屋頂太陽能安裝和電網連接電力解決方案,目標市場為高能源成本區域。通過結合最先進的太陽能與電池技術,The Now Corporation 致力於推動可再生能源領域的創新與可持續發展。 關於 Green Rain Solar Inc. Green Rain Solar Inc.,The Now Corporation(OTC: NWPN)的全資子公司,是一家專注於都市太陽能與電網整合的太陽能公用事業公司。該公司開發創新的屋頂太陽能專案,將陽光轉化為電網連接電力,推動高成本都市區域的可持續能源解決方案。 法律聲明:關於前瞻性陳述 本新聞稿包含根據《1933年證券法》第27A條和《1934年證券交易法》第21E條的定義所述的前瞻性信息,並受這些條款所創設的安全港保護。本資料中包含有關預期未來事件和/或財務結果的陳述,這些陳述具有前瞻性性質,並可能面臨風險和不確定性。這些風險包括本新聞稿中所述的業務可能因不可預見的技術、安裝、許可或其他挑戰而未能完成。此類前瞻性陳述涉及風險、不確定性和其他因素,可能導致 The Now Corporation 的實際結果、表現或成就與本文所表達的內容有重大差異。除非根據美國聯邦證券法規定,The Now Corporation 不承擔因新信息、未來事件或其他原因公開更新任何前瞻性陳述的義務。 如有媒體詢問,請聯絡:

Michael Cimino

Michael@pubcopr.com 資料來源: The Now Corp.



