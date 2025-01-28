The Now Corporation（OTC:NWPN）通過子公司 Green Rain Solar 與 KMB Design Group 合作推進城市太陽能項目

美國，帕薩迪納, 2025年1月27日 - (亞太商訊) - The Now Corporation（OTC:NWPN）欣然宣佈其子公司 Green Rain Solar Inc. 與 KMB Design Group 展開合作，共同開發創新型城市太陽能項目。此次合作彰顯了 The Now Corporation 致力於為高成本城市市場提供可持續能源解決方案的承諾。

Green Rain Solar 與 KMB Design Group 攜手，正在推進多兆瓦太陽能系統的設計，目標是利用未充分利用的城市屋頂及高密度區域。作為工程設計與諮詢服務的領導者，KMB Design Group 憑藉數十年的專業經驗，確保這些太陽能設施在效率、整合性及可擴展性方面達到最佳化。

「與 KMB Design Group 的合作是實現我們願景的關鍵，即將城市屋頂轉化為清潔能源樞紐，」The Now Corporation 的首席執行官 Alfredo Papadakis 表示。「我們共同推動城市中心的可再生能源轉型，促進可持續發展，並應對城市日益增長的能源需求。」

Green Rain Solar 的項目旨在將太陽能無縫整合至電網，減少對傳統能源的依賴，同時提升城市地區的能源韌性。此次合作代表著邁向更綠色、更可持續未來的重要一步。

關於 The Now Corporation

The Now Corporation（OTC: NWPN）致力於通過其子公司 Green Rain Solar Inc. 推動清潔能源解決方案。Green Rain Solar 專注於都市屋頂太陽能安裝和電網連接電力解決方案，目標市場為高能源成本區域。通過結合最先進的太陽能與電池技術，The Now Corporation 致力於推動可再生能源領域的創新與可持續發展。

關於 Green Rain Solar Inc.

Green Rain Solar Inc.，The Now Corporation（OTC: NWPN）的全資子公司，是一家專注於都市太陽能與電網整合的太陽能公用事業公司。該公司開發創新的屋頂太陽能專案，將陽光轉化為電網連接電力，推動高成本都市區域的可持續能源解決方案。

關於 KMB Design Group

KMB Design Group 是一家全方位服務的工程公司，專注於可再生能源、電信及商業建築設計。憑藉在北美地區推進太陽能項目方面的卓越實績，KMB 為提供高效、創新的解決方案發揮了關鍵作用。

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資料來源: The Now Corp.

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