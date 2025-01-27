香港建造業未來機遇處處 正利控股撐香港發揮優勢

香港, 2025年1月27日 - (亞太商訊) - 回顧2024年，香港樓價創最長跌勢，地皮銷售表現滯後，影響建造業界長遠發展。最近發布的《全球金融中心指數》報告，香港的總排名為全球第三位，並在亞太區居首，反映香港擁有制度優勢，加上香港背靠祖國支持，香港各行各業將繼續積極應變提升市場競爭⼒。去年政府於《施政報告》提出多項未來基建發展方向，包括穩定熟地供應及大量增加公營房屋供應等措施，加大力度協助建造業界發揮優勢，為建造業界創造更多就業機會。

專業團隊 默默耕耘

政府著力規劃新發展土地，多管齊下推動土地發展工作，發展商與承建商更積極參與建屋項目。正利工程有限公司早於1998年成立，擁有專業建築工程知識，經驗豐富。香港建築業資深企業正利控股（3728.HK） 旗下的正利工程在地基、上蓋及機電工程等多個領域表現出色。公司秉承｢工程品質｣與｢服務滿意｣作為核心價值，致力於提升服務品質，同時訂立了｢創優工程｣的目標，以確保所有工程項目嚴 格遵循設計和施工技術標準，並符合法規要求｡

創新科技 引領轉型

與此同時，政府積極推動建築業創新技術和應用，例如三維創建真實和預製建築技術，這些技術正是有效解決香港房屋供應短缺的關鍵之⼀。正利控股高度重視推廣建築業數碼化，十分支持建築信息模擬技術（Building Information Modelling或簡稱BIM），透過三維建築模擬軟件，提高施工效率，縮短建設周期，大幅減低建築成本。

撐｢搶人才｣ 助港繁榮

香港建造業一直以來出現人手短缺，正利控股十分支持及積極參與政府輸入人才計劃，為企業發展注入新的活力。粵港兩地已經組建建築業｢一試多證｣職業技能評價專家組，計劃本年實現建造業細分領域｢灣區標準｣和｢一試多證｣安排落地。正利控股管理層表示，在國家的帶領下，大灣區建造業發展無可限量機會處處，不但有助於香港企業招賢納才，更將推動開拓更廣闊的市場。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network