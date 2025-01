Monday, 27 January 2025, 22:05 HKT/SGT Share: 香港建造業未來機遇處處 正利控股撐香港發揮優勢

香港, 2025年1月27日 - (亞太商訊) - 回顧2024年,香港樓價創最長跌勢,地皮銷售表現滯後,影響建造業界長遠發展。最近發布的《全球金融中心指數》報告,香港的總排名為全球第三位,並在亞太區居首,反映香港擁有制度優勢,加上香港背靠祖國支持,香港各行各業將繼續積極應變提升市場競爭⼒。去年政府於《施政報告》提出多項未來基建發展方向,包括穩定熟地供應及大量增加公營房屋供應等措施,加大力度協助建造業界發揮優勢,為建造業界創造更多就業機會。 專業團隊 默默耕耘 政府著力規劃新發展土地,多管齊下推動土地發展工作,發展商與承建商更積極參與建屋項目。正利工程有限公司早於1998年成立,擁有專業建築工程知識,經驗豐富。香港建築業資深企業正利控股(3728.HK) 旗下的正利工程在地基、上蓋及機電工程等多個領域表現出色。公司秉承「工程品質」與「服務滿意」作為核心價值,致力於提升服務品質,同時訂立了「創優工程」的目標,以確保所有工程項目嚴 格遵循設計和施工技術標準,並符合法規要求。 創新科技 引領轉型 與此同時,政府積極推動建築業創新技術和應用,例如三維創建真實和預製建築技術,這些技術正是有效解決香港房屋供應短缺的關鍵之⼀。正利控股高度重視推廣建築業數碼化,十分支持建築信息模擬技術(Building Information Modelling或簡稱BIM),透過三維建築模擬軟件,提高施工效率,縮短建設周期,大幅減低建築成本。 撐「搶人才」 助港繁榮 香港建造業一直以來出現人手短缺,正利控股十分支持及積極參與政府輸入人才計劃,為企業發展注入新的活力。粵港兩地已經組建建築業「一試多證」職業技能評價專家組,計劃本年實現建造業細分領域「灣區標準」和「一試多證」安排落地。正利控股管理層表示,在國家的帶領下,大灣區建造業發展無可限量機會處處,不但有助於香港企業招賢納才,更將推動開拓更廣闊的市場。



