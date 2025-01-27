The Now Corporation（OTC:NWPN）澄清有關 Solana、加密貨幣及虛假社交媒體帳戶的誤導性信息

美國，帕薩迪納, 2025年1月27日 - (亞太商訊) - The Now Corporation（OTC:NWPN）希望針對近期的錯誤信息進行澄清，並對其所謂的關聯性做出聲明。本公司確認，The Now Corporation 與 Solana、Solana 區塊鏈平台或其他任何加密貨幣項目（包括「The Now Coin」）均無任何合作、關聯或參與。

此外，我們已注意到，X 平台（前稱 Twitter）上的 @thenowCorp 社交媒體帳戶為虛假帳戶，與 The Now Corporation 無任何關聯。該帳戶發布的任何聲明或帖子均屬未經授權，不應被視為本公司的代表性聲音。

近期，該虛假帳戶發布的一條推文（ https://t.co/AvroBeS1Mi ）虛假地暗示了 The Now Corporation 與 Solana 及加密貨幣項目之間存在聯繫。我們鄭重否認此類聲明，並再次重申 The Now Corporation 目前專注於通過其子公司 Green Rain Solar Inc 推進可持續能源解決方案。

我們強烈敦促所有利益相關者、投資者及公眾僅依賴由 The Now Corporation 經過驗證的官方渠道發布的聲明和更新，以避免因錯誤信息而產生的混淆。

關於 The Now Corporation

The Now Corporation（OTC: NWPN）致力於通過其子公司 Green Rain Solar Inc. 推動清潔能源解決方案。Green Rain Solar 專注於都市屋頂太陽能安裝和電網連接電力解決方案，目標市場為高能源成本區域。通過結合最先進的太陽能與電池技術，The Now Corporation 致力於推動可再生能源領域的創新與可持續發展。

關於 Green Rain Solar Inc.

Green Rain Solar Inc.，The Now Corporation（OTC: NWPN）的全資子公司，是一家專注於都市太陽能與電網整合的太陽能公用事業公司。該公司開發創新的屋頂太陽能專案，將陽光轉化為電網連接電力，推動高成本都市區域的可持續能源解決方案。

法律聲明：關於前瞻性陳述

本新聞稿包含根據《1933年證券法》第27A條和《1934年證券交易法》第21E條的定義所述的前瞻性信息，並受這些條款所創設的安全港保護。本資料中包含有關預期未來事件和/或財務結果的陳述，這些陳述具有前瞻性性質，並可能面臨風險和不確定性。這些風險包括本新聞稿中所述的業務可能因不可預見的技術、安裝、許可或其他挑戰而未能完成。此類前瞻性陳述涉及風險、不確定性和其他因素，可能導致 The Now Corporation 的實際結果、表現或成就與本文所表達的內容有重大差異。除非根據美國聯邦證券法規定，The Now Corporation 不承擔因新信息、未來事件或其他原因公開更新任何前瞻性陳述的義務。

如有媒體詢問，請聯絡：

Michael Cimino

Michael@pubcopr.com

資料來源: The Now Corp.

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