Monday, 27 January 2025, 10:31 HKT/SGT Share: 福壽園超預期特別派息 品牌價值不斷提升

香港, 2025年1月27日 - (亞太商訊) - 1月24日,福壽園 (1448.HK) 發佈公告,宣佈將於2025年期間合共派發特別股息每股38.82港仙。這是福壽園繼去年首次特別派息後,再度大手筆派發特別股息。 福壽園稱,公司在聯交所主板上市逾十年,隨著業務的深耕細作,集團收入規模較上市之初的人民幣6億元實現了數倍的增長,與此同時,殯葬市場也朝著更加規範化與市場化的方向發展。集團表示,相信穩步增長的經營現金流不僅能滿足未來發展需求,更能進一步鞏固在行業中的競爭優勢。因此,在穩健的財務狀況和可持續發展信心的支持下,並為展現對資金高效運用的承諾,同時為感謝股東多年來的信任與支持,決定宣派特別股息每股38.82港仙,總金額約港幣9億元,將分三次派付。 自2014年上市以來,福壽園一直高度重視對投資者的回報,堅持以穩定的現金分紅回饋廣大投資者。根據公開資料,自上市以來,福壽園分紅率一直維持25%以上,從2022年開始更新股息政策,承諾派息率將不低於35%並逐步發展至60%及以上,而2024年更是額外發放特別分紅。2023年,福壽園全年共派息每股37.21港仙,合計派息率接近100%,為投資者帶來了約6.4%的投資回報率。如今,福壽園宣告的特別派息每股38.82港仙,以當日收盤價計算,投資回報率已達約9.5%。福壽園的高成長性與高回報實實在在地為長期投資者帶來真金白銀的收益。 多年來,福壽園始終堅持品牌創新,推動品牌價值不斷提升,因而能支撐集團穩定的發展及大額分紅。在早前的瑞士達沃斯拉舉行的世界經濟論壇2025年年會,福壽園國際集團與蘋果、微軟、特斯拉、國家電網、華為等品牌共同入圍「2024世界創新品牌500強」,其品牌價值獲評價29.16億美元(約人民幣212億),品牌指數高達492.45分,品牌價值同比增幅達51.48%,並榮膺世界創新品牌500強,這是對福壽園國際集團品牌創新發展及未來潛力的充分肯定,不僅落筆了福壽園三十年不懈創新的「生命終章」,更將開啟矽基時代生命留存的「文明序言」。「世界因生命而融合」,借此契機,福壽園向世界展示了中國生命服務領先企業的風采,中國企業願意為世界生命服務行業的高品質發展,貢獻更多的中國智慧與力量。 另外,中國老齡化加速明顯推動殯葬服務需求增加,帶動了殯葬相關行業市場規模擴張。國家統計局資料顯示,2023年中國60歲以上人口2.97億人,佔總人口比重21.1%;65歲以上人口超過2.17億人,佔比15.4%,老齡化趨勢明顯。而進入了新時代,人民群眾對美好生活的嚮往從「生」延伸到「死」,提升人民群眾身後事的服務質量、實現「逝有所安」已成為殯葬領域重大時代課題,並不斷推動中國殯葬行業向縱深發展。福壽園致力通過推出一系列引領行業的新定位、新服務和新技術,正不斷鞏固其市場地位,實現長期穩定的發展。 隨著數位化進程的加速,殯葬業正從一個傳統的、以物理操作為主的行業,逐漸轉變為一個高度數位化、資訊化的行業,這是本質的變化。面對變化,福壽園積極革新自我定位,從「殯葬服務提供者」轉變為「領先的殯葬及生命科技服務提供者」,並提出從物理世界「福壽園」精神世界「福壽元」的發展戰略。在福壽園的構想中,將運用元宇宙、大語言模型等科技手段,以數位方式保留逝者記憶,使之與現世保持連接,實現傳統墓園在記憶傳承和文化意義方面的功能。 這次福壽園超出預期的慷慨分紅舉措,無疑是福壽園給投資者送出的一份2025年的驚喜大禮。從長期發展前景來看,隨著市場規模不斷擴大,發展前景廣闊。中國經濟的發展和人民群眾殯葬思想觀念發生變化,綠色文明殯葬、互聯網數字殯葬、智慧低碳殯葬等更多新型殯葬服務將進一步推動行業有更大的拓展空間。福壽園所處的賽道可以說是難得的紅利市場,成長確定性高。高比例分紅不僅是福壽園作為殯葬行業龍頭企業的格局和實力彰顯,更是在不確定性的投資環境中提供了一劑強心針﹐前景值得期待。



話題 Press release summary



部門 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network