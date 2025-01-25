The Now Corporation（OTC:NWPN）子公司綠雨太陽能公司以電動車充電與社區太陽能計畫為目標，推動西南地區拓展

美國，帕薩迪納, 2025年1月24日 - (亞太商訊) - The Now Corporation（OTC PINK:NWPN）欣然宣布，其全資子公司綠雨太陽能公司（Green Rain Solar Inc.）正準備在美國西南地區建立重要的市場佈局，重點關注新墨西哥州與亞利桑那州的市場。該公司計畫與渠道合作夥伴合作，推動太陽能電動車（EV）充電站的普及，這是其致力於提供創新和可持續能源解決方案的關鍵步之一。

為迎接此次拓展，綠雨太陽能公司已在亞利桑那州和新墨西哥州完成州務卿的註冊。該公司的長期願景是將太陽能集成到電動車基礎設施中，同時解決該地區高成本城市區域的能源需求。

為進一步推進其增長戰略，綠雨太陽能公司將其西海岸地區辦公室遷至新墨西哥州。此舉反映出公司對該州廣闊的太陽能潛力及快速增長的太陽能面板安裝採用率的信心。此外，相較於加州，新墨西哥州的有利稅收政策將有助於降低營運成本，並創造投資社區太陽能項目的機會。

「新墨西哥州與亞利桑那州為我們提供了一個獨特的機會，來拓展我們對城市太陽能與電網集成的願景。」現代公司首席執行官阿爾弗雷多·帕帕達基斯（Alfredo Papadakis）表示。「我們的目標是與具有前瞻思維的組織和社區合作，建立清潔、可靠的能源解決方案，包括太陽能整合的電動車充電網絡。」

此次進軍西南地區符合綠雨太陽能公司更廣泛的使命，即成為可再生能源領域的領導者，為城市和鄉村市場提供可持續且可擴展的解決方案。

關於 The Now Corporation

The Now Corporation（OTC: NWPN）致力於通過其子公司 Green Rain Solar Inc. 推動清潔能源解決方案。Green Rain Solar 專注於都市屋頂太陽能安裝和電網連接電力解決方案，目標市場為高能源成本區域。通過結合最先進的太陽能與電池技術，The Now Corporation 致力於推動可再生能源領域的創新與可持續發展。

關於 Green Rain Solar Inc.

Green Rain Solar Inc.，The Now Corporation（OTC: NWPN）的全資子公司，是一家專注於都市太陽能與電網整合的太陽能公用事業公司。該公司開發創新的屋頂太陽能專案，將陽光轉化為電網連接電力，推動高成本都市區域的可持續能源解決方案。

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資料來源: The Now Corp.

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