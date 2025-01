Friday, 24 January 2025, 20:08 HKT/SGT Share: 穩中求進 未來可期 國泰君安、海通證券發佈2024年業績

香港, 2025年1月24日 - (亞太商訊) - 1月24日晚間,國泰君安、海通證券分別披露2024年度業績。公告顯示,2024年度,國泰君安實現營業收入434.06億元、同比增長20.1%,歸屬於上市公司所有者的扣非淨利潤124.33億元、同比增長42.62%,公司總資產首次突破萬億規模;海通證券預計實現歸屬於母公司所有者的淨利潤-34億元左右,與上年同期相比將出現虧損。 國泰君安主要業績指標全面增長 快報顯示,2024年度,國泰君安各項主要業績指標均漲勢喜人。公司實現營業利潤166.54億元、同比增長36.76%,歸屬於上市公司所有者的淨利潤130.18億元,同比增長38.87%,基本每股收益1.39元/股、同比增長41.84%,加權平均淨資產收益率8.14%、上升2.12個百分點。同時,公司總資產首次突破萬億規模,達到10473.19億元、同比增長13.17%。 國泰君安表示,2024年,公司堅持穩中求進的工作總基調,主動把握市場機遇,以客戶為中心,全面推進零售、企業和機構三大客戶服務體系建設,聚焦「業務競爭力提高、全面數碼化提速、管理精細化提效」等重點任務,全力做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融和數字金融「五篇大文章」,推進各項業務穩步發展,取得較好經營業績。 海通證券業務及經營狀況穩定 對於業績預虧原因,海通證券表示,主要是報告期內,公司境外金融資產估值大幅下降,投資收益和公允價值變動損益減少;境內市場股權融資規模下降,公司投行業務收入減少。目前,公司業務及經營狀況穩定,資產負債結構良好,流動性充裕。 業內人士推測,海通證券2024年境外金融資產估值大幅下降,可能是受到近期房地產企業債務重組方案不利變化的影響,對短期業績造成衝擊,但並非長期負面因素,長遠來看,有利於合併後公司的健康發展。 加快整合打造國際一流投行 此前,1月20日晚間,國泰君安、海通證券同步發佈公告,宣佈合併重組獲得香港聯交所批准,圓滿完成本次合併重組全部行政審批程序。這樁廣受市場關注的合併重組項目,從2024年9月5日正式啟動以來,一直以「閃電速度」穩步推進,兩家公司100天即完成了全部公司治理程序,137天即完成全部行政審批程序。 審批完成後,兩家公司合併整合的步伐正進一步加快。兩家公司表示,將加快業務整合,在本次交易後儘快完成營運整合過渡,並按照監管機構要求推進包括子公司在內的各類牌照整合、業務劃分等工作,實現業務、客戶的整體遷移合併;合併後公司將依託更強大穩固的客戶基礎、更專業綜合的服務能力、更集約高效的運營管理,持續提高零售、機構和企業客戶服務能級;將持續強化服務的專業性、業務的協同性、戰略的敏捷性,提升核心競爭力,實現綜合實力全面領先,加快向具備國際競爭力與市場引領力的投資銀行邁進。



