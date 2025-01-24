Artelli創立兩週年榮膺兩大國際獎項

香港, 2025年1月24日 - (亞太商訊) - 原創藝術品牌Artelli自澳門啟程，秉持「聚焦亞洲，藝術連結世界」的使命，在創立兩週年之際獲得「2024亞太史蒂夫®獎 - 產業創新卓越獎」銅獎及「2024香港市場推廣活動大獎 - 最佳活動（藝術、文化及娛樂類）」銀獎。這一雙重榮譽，既是對Artelli作為藝術推動者的肯定，也展示了品牌為亞洲和國際文化交流所帶來的新視野。

跨越地域與藝術形式，於四地呈獻逾20場國際多元藝術項目

自2022年成立以來，Artelli致力成為亞洲藝術愛好者與國際藝術界的橋樑。過去兩年間，Artelli於中港澳台四地策劃逾20場首展，展覽內容涵蓋當代藝術、流行藝術、標誌性跨界合作、前沿的Web 3.0數字藝術等多元形式，吸引逾600萬人次參觀，超過2000篇國際媒體報導，這些展覽不僅深受藝術愛好者的熱烈反響，更成為探索「文旅+藝術」融合的創新實踐。

此外，Artelli亦與藝術家共同創作原創藝術內容，邀請藝術家在展覽籌備前期親臨澳門，深入感受城市的文化氛圍及為展覽內容取材。



日本藝術家橋爪悠也於「眼淚+」澳門首展前訪澳感受文化氣息， 為展覽創作取材以澳門城市色彩：漆紅、墨綠、黃色為啟迪，特別創作全新作品於Artelli展出。

Artelli的品牌名稱融合了「Art」（藝術）與「Intelligence」（智慧），體現品牌對於創新藝術與智能的前瞻性探索。作為一個具前瞻性的新一代藝術平台，Artelli與藝術家共同創造獨特原創內容。從展覽的初始構思到最終落地，涵蓋創作、策展、展場規劃、藝術家活動、藝術作品交易等，均由澳門策展團隊悉心投入每一細節，力求創造出360°的沉浸式觀展體驗。Artelli更通過資源整合與共享，積極拓展跨界合作強強聯手，以獨特的藝術、科技與商業結合的跨領域策展方式，創造出豐富的藝術價值。

Artelli澳門主要策展團隊

一步一景設計觀展動線 藝術大使提供三語導覽

Artelli旗艦據點設於澳門路氹城區核心地段──新濠天地The Showroom，佔地600平方米的兩層半複合空間由國際知名的法國室内設計公司Malherbe Paris操刀，以純白色為基調，展現開放與獨立交錯的空間結構。置身於精心規劃的觀展動線中，觀眾猶如行走於現代藝術殿堂，體驗著作品隨時間與視角變化而生動展現的過程。Artelli還特別設有三語導覽，為觀眾提供豐富而深層的藝術解讀，從而加深觀眾對作品與藝術家創作理念的理解，並促進跨文化的深度交流。

未來展望：以創新為驅動，推動藝術產業的可持續發展

700多天以來，Artelli以原創內容驅動的策展實踐，憑藉團隊對行業的熱忱及專業性，呈獻國際藝術項目，成為國際藝術界注目的新星。

展望未來，Artelli將延續對藝術創新的追求，策劃全球首發的藝術項目，並積極促進藝術教育的推廣，舉辦大師班、學術論壇及藝術工作坊，將藝術知識傳播至更廣泛的公眾領域。透過一站式全方位策展及藝術項目統籌，引入及打造國際性文化藝術的地標，並連接國際與本地藝術社群，發揮藝術平台的橋樑作用，促進以藝術作為共通語言的廣泛交流與發展。

同時，品牌還將重視藝術人才的培養，包括策展、 藝術鑑賞、藝術顧問等領域，為澳門及亞洲地區的藝術生態注入新的活力。

作為亞洲藝術創新的先鋒品牌，Artelli期待透過不斷的藝術實踐與國際文化連結，成為一個超越地域與文化的共通藝術語言，為澳門及亞洲的藝術文化帶來持續動力，推動藝術產業的可持續發展為長遠願景。

【精選亮點項目】

2024 | 澳門新濠天地聯合Artelli呈獻尚．米榭．巴斯奇亞「加冕之旅」

Artelli與澳門新濠天地聯合在澳門呈獻傳奇藝術家尚．米榭．巴斯奇亞「加冕之旅」活動，於澳門新濠天地的四大展區精彩呈現，包括主入口、西南門（戶外空間）、The Showroom及多維體驗藝術空間Artelli，活動以大型藝術裝置、多媒體裝置、沉浸式多維體驗及互動元素等，將巴斯奇亞的經典作品突破畫布界限，帶來一場前所未有的藝術旅程，讓觀眾一起探索這位藝術巨星的所思所想。

此次活動還特別推出一系列啟發自巴斯奇亞獨特風格的藝術周邊產品，包括特別聯乘版麻雀套裝、藝術拼圖及明信片套裝等，將巴斯奇亞的經典元素巧妙融入日常生活，為藝術愛好者的生活美學注入藝術氛圍，並將這位藝術巨星的創意精神延續到日常的每個瞬間。

2024 | 國際級中國藝術家莊紅藝澳門首展「春花弄影」

本次展覽由莊紅藝老師帶來全新作品花床系列，運用中國輕薄柔軟的宣紙，揮灑上西方厚實成形的丙烯顏料，創作出富立體感的視覺，其特有的藝術專利「Flowerbed Colorchange」更是他作品中的獨特亮點，從左至右有隱約的色彩漸變，近賞時卻又渾然一體。空間設計以花卉元素延伸塑造一片鏡面花海，以強烈的視覺方式感受沉浸式移步換景之魅。

2024 | 殿堂級日本攝影巨匠荒木經惟「樂園‧花間」港澳聯動

適逢殿堂級日本攝影巨匠荒木經惟(Nobuyoshi Araki) 84歲誕辰，Artelli於港、澳兩地聯動將帶來藝術家橫跨四十年創作生涯、逾200幅經典之作，以多種呈現形式致敬經典。香港限定POP-UP設於藝術文化零售地標K11 MUSEA的全新藝術及文化創意空間CEMENT，澳門站設於Artelli，打造「安全燈暗房」窺探巨匠真摯情感；此外，兩地同時推出極具收藏價值的荒木經惟親簽即影即有作品精裝予選購收藏。

2024 | 「流量密碼？──藝術與大眾的討論」趙小黎、吳析夏雙個展

作為2024年澳門文化發展基金支持專案之一，展覽邀請享譽國際的首位華裔女性策展人兼藝術家陸蓉之老師擔任學術指導，與兩位女藝術家趙小黎和吳析夏呈現一場對藝術、對流量、對身為女性創作者的多重思考之旅；透過她們在作品中探索的議題及獨有的藝術角度，帶出藝術行業的多元化包容及多面向發展的正面信息。

兩位藝術家除了於開幕儀式上現場表演行為藝術創作，更與陸蓉之老師一起在Artelli進行藝術座談會及粉絲簽名會，與大眾一起探討藝術家們創作背後的故事與思考。



2024 | 紐約藝術家亞當·漢德勒(Adam Handler)亞洲最大個展「在你身邊，你在身邊」

紐約藝術家亞當-漢德勒(Adam Handler)以其獨特的童趣式療癒風格聞名，於Artelli舉行其亞洲地區至今最大型個展，逾百位國際藏家及藝術愛好者出席開幕式交流互動。是次展覽以「Love Heals」為主題，呈現漢德勒全新及首次展出的創作，包括小精靈系列、UFO綁架系列及戰鬥系列。

2023 | Mr Doodle（塗鴉先生）澳門首展

Artelli以聯合主辦及策展單位身份，攜手新濠博亞娛樂於國際藝術盛會「藝文薈澳2023」呈獻國際知名藝術家Mr Doodle（塗鴉先生）澳門首展，邀請Mr Doodle首次親臨澳門進行現場創作。

展覽內容包括路氹金光大道地標建築公共藝術「Doodle Showroom」、以流暢的線條和獨特的圖案重塑了The Showroom的外觀、在新濠天地主入口打造震撼的沉浸式展品「塗鴉殿堂」；於七夕情人節限時推出大型公眾互動藝術裝置「愛的塗鴉墻」、於摩珀斯酒店大堂展示的以獨特的塗鴉風格與流動的建築設計相結合的多媒體藝術裝置「塗鴉魔方」。同時，展覽亦帶來Mr Doodle下午茶體驗，並將迪士尼藝術系列「Disney Art Collection by Mr Doodle」限量藝術藏品於Artelli全球首發。

2023 | 日本殿堂級藝術家天野タケル「克隆維納斯奇襲意境」港澳首展

展覽聚焦日本人氣藝術家天野タケル以其最具代表性的《維納斯》系列作發想而打造的《克隆維納斯》全新系列 ── 推出首批共450幅NFT數字藏品及實體作品、立體雕塑、場景藝術裝置及大型藝術裝置，以虛實交互帶給觀者創新藝術體驗。當傳統藝術作品走進Web3.0與元宇宙的虛擬世界，藝術作品不再局限於實體收藏，亦為藝術愛好者提供了數字藏品形式的選擇。

高清圖片下載：https://drive.google.com/drive/folders/15w-zbXmah2HnyktPACjHVy7obFvUDzzk?usp=drive_link

關於Artelli

Artelli集當代藝術、生活美學、數碼及科技藝術、藝文社群、品牌聯乘於一體，是獨一無二的多維體驗藝術空間。攜手過百位蜚聲國際的藝術家及品牌設計師，共同創作獨家、首發系列藝術項目及限量收藏品，並陸續推出Web 3.0數碼藝術及發展元宇宙藝術領域。以獨特的藝術、科技與商業結合的跨領域策展方式，同時聯動藝術文化社群，重新詮釋多維度藝術體驗。

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