來源 Exosens Photonis 推出兩大市場領先解決方案 推動單光子檢測與成像應用 推動光子檢測與成像技術進步:Photonis 發佈 Cricket(TM) Pro 和 PhotonPix(TM)

舊金山, 2025年1月23日 - (亞太商訊) - Photonis 作為 Exosens 的領先品牌以及全球先進光子檢測與成像解決方案的領導者,自豪地宣佈推出 Cricket™ Pro 和 PhotonPix™。這些尖端解決方案旨在重新定義單光子檢測與成像的可能性,為研究人員和行業專家在生物醫學成像、量子科學及高能物理等應用領域提供無與倫比的性能。 這些技術將於2025年在美國加州舊金山舉行的SPIE Photonics West正式亮相。 Cricket™ Pro:以高速精確度革新微光成像技術 Cricket Pro 和 PhotonPix Cricket™ Pro 為微光和單光子成像應用帶來前所未有的成像能力。 這款創新的即插即用型影像增強適配器能輕鬆安裝於任何專業、科學或 F-Mount 相機上,為要求苛刻的微光應用提供高解析度和超高速功能。Cricket™ Pro 的主要特點包括: 擴展至25毫米的主動檢測區域

高速閘控,最快可達3納秒

卓越的3 MHz突發或30kHz重複頻率

與高性能Photonis影像增強器匹配

F-Mount鏡頭/相機介面

完全集成的電源和閘控電子元件 憑藉這些增強功能,Cricket™ Pro 為科學成像樹立了新的基準,為研究人員和行業專業人士提供精確、快速和可靠的性能。 PhotonPix™:用於單光子偵測的超高計數率模組 Photonis 也自豪地推出了 PhotonPix™,這是一種基於 MCP-PMT 的高計數率即插即用模組,專為超高定時精度單光子檢測而設計。PhotonPix 將最先進的技術與以使用者為中心的設計相結合,提供: Ø8毫米的靈敏區域

極低的暗計數率,低至20次每秒(cps)

在突發模式下計數率超過200 MHz,適用於高需求應用

時間分辨率低於15皮秒(ps),提供無與倫比的精度 PhotonPix™ 是超高速單光子檢測和時間相關應用(如 LIDAR、光子糾纏或壽命成像)的理想選擇。 該模組的多功能性支持來自 Photonis 的各種高量子效率(Hi-QE)光電陰極,覆蓋150nm至900nm的光譜範圍,這使其成為研究人員和行業專業人士的完美選擇。 體驗光子檢測與成像的未來 了解 Cricket™ Pro 和 PhotonPix™ 如何改變您的研究和應用。歡迎於2025年 SPIE Photonics West 展會期間,於展位 #1827 參觀 Photonis,觀看現場演示並與我們的專家聯繫。 「我們參加 Photonics West 展會並推出 Cricket™ Pro 和 PhotonPix™,展現了我們在單光子檢測與成像領域設立新標準的承諾。這些創新技術提供了前所未有的性能,為研究人員和專業人士提供了推動各領域進步的工具,從生物醫學成像到量子應用。」—— Exosens 終極檢測業務單位總裁 Ulrich Laupper 關於 Photonis: Photonis 是 Exosens 的領先產品品牌,Exosens 是一家擁有超過85年經驗的高科技公司,專注於高端電子光學技術的創新、開發、製造和銷售。Photonis 為其客戶提供光子檢測和微光條件下的成像解決方案,適用於如國防與安全、核安全、生命科學以及工業與無損檢測等極為苛刻的環境。Photonis 在國際上被認可為領先品牌並且是其領域中的主要創新者,擁有位於歐洲和北美的生產和研發基地。 聯絡資訊

Sales Manager

science@exosens.com

+31 50 501 8808 來源: Exosens



