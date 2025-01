Thursday, 23 January 2025, 19:55 HKT/SGT Share: 走好「最後一公里」聯控多家AI大模型企業入選獨角獸

香港, 2025年1月23日 - (亞太商訊) - 據財華社報道,近年人工智能技術加速演進,AI大模型在中國的發展也進入到了前所未有的爆發期。不過與此同時,「大模型太多而應用太少」、「大模型不僅要跑起來更要用起來」等聲音也將一個現實問題推到市場前端:如何把發展驚人的大模型技術轉化為實際生產力,使其能真正的應用落地?否則,再熱門的賽道,發展到一定階段之後,也恐會產生行業泡沫,大量前期資源投入無法得到應有轉化。 現如今,這至關重要的「最後一公里」已成為行業焦點,提醒著賽道上的各位「領跑者」們,解決應用層面的落地、邁出商業化的步伐,才是行業未來發展的重中之重。 就在近日,由中國科學院主管、科學出版社主辦的商業期刊《互聯網週刊》(CIW)聯合德本咨詢(DBC)、中國社會科學院信息化研究中心(CIS)發佈了「2024大模型獨角獸排行榜」,其中,聯想控股(3396.HK)及旗下各基金平台所投的智譜AI、無問芯穹、百川智能、思必馳、達觀數據、卓世科技6家企業分獲入選榜單。 官方數據披露,2024年國內全年社會融資規模增量比上年減少3.32萬億元,可見資本市場仍處於謹慎觀望時期。相較之下,AI數據大模型領域的跟投率則仍處於穩步提升之中。24年下半年,全球獲得融資的大模型企業中,應用相關的創企佔比達70%,通用大模型次之為20%,據此不難看出,大模型落地已成為各方資本的主要流向。其中,2024年中,百川智能完成50億元A輪融資;2024年底,智譜AI完成新輪30億元融資,除引入新投資方外,一眾老股東繼續跟投;目前,智譜AI及百川智能的估值已超過200億元。 這些榜上有名的獨角獸企業,不僅掌握著數據大模型領域最前端的技術,同時也在應用端擁有各自細分賽道上的經驗。 以智譜AI來看,其合作研發了中英雙語千億級超大規模預訓練模型GLM-130B,還打造了AIGC模型及產品矩陣,包括AI提效助手智譜清言、高效率代碼模型CodeGeeX、多模態理解模型CogVLM和文生圖模型CogView等。強大的技術端優勢,令其能夠順利地進入到應用領域的落地階段,並取得不俗成績。 從B端看,智譜MaaS開放平台bigmodel.cn的API年收入同比增長超過30倍;而在C端,24年Q3上線付費功能以來,「智譜清言」預計年收入超過千萬元,目前已累計擁有超2500萬用戶。24年以來,智譜的商業化收入取得了100%以上的增長。 智譜COO張帆對此表示:「一個企服企業如果要做到幾個億的ARR(年度經常性收入),通常需要近10年時間,而智譜AI花幾個月的時間就走完了。」若以應用領域作為大模型分類方式,智譜AI毫無疑問已成為通用大模型領域的佼佼者。 同時,AI大模型也可以按輸入數據類型分類,其中大語言模型能夠模仿人類的對話和決策能力,是率先實現技術突破和應用落地的大模型,也是當下人工智能主賽道之一。目前,大語言模型已在金融、醫療、教育、法律等多個行業得到廣泛應用,百川、GLM、通義千問、文心一言等大模型相繼出現。 公開資料顯示,在國內權威的通用大模型綜合性測評基準SuperCLUE 24年發佈的大語言模型排行榜中,聯想之星投資的百川智能位居行業第一。24年5月,百川智能發佈最新一代基座大模型Baichuan 4,並推出成立之後的首款AI助手「百小應」,意味著國內六大大模型獨角獸都已完成模型加應用的「雙輪」佈局,大模型之爭已從技術走向應用,對於未來要如何商業化,頭部獨角獸們紛紛拿出了自己的具體思考。 聯想之星的另一家所投企業達觀數據,同樣深耕大語言模型領域,具有獨特的發展前景。截至目前,達觀數據已成為智能文本處理領域的首家國家級專精特新「小巨人」企業,所研技術廣泛應用於各行業的文檔自動撰寫、智能審批、知識圖譜、流程自動化,客戶覆蓋金融、製造、能源、傳媒、政企等。 達觀數據創始人陳運文曾經表示:「公司成立後做的第一件事,就是選擇產品的應用方向。」據其統計,公司的知識管理系統可以顯著提高工作效率,從而推進企業的智能化處理水平,也為企業開發新產品和新服務提供了產業運營的指導建議。而聯想之星參與了其B輪、C輪融資,是公司早期重要的投資人之一。 這些而今已在各個細分領域做出亮眼成績的國產AI大模型企業,在其迅速發展階段都受到了像聯控系這樣的長期資本的積極扶持與幫助,展現了聯控體系在助力AI大模型成為經濟新引擎、推動新質生產力發展方面的視野優勢和豐富經驗。在其提供的多方面助力下,備受矚目的國產AI大模型獨角獸在未來會有怎樣的提升,又會給大模型領域帶來怎樣的生機,值得市場進一步關注。 與此同時,縱觀這些企業背後的聯想控股,其在AI領域的佈局亦處於行業前列。目前,聯想控股體系擁有橫跨「AI基礎層-技術層-模型層-平台層-應用層」的全棧佈局,已累計投資AI企業超250家。期待在未來,聯想控股可以繼續以人工智能的關鍵核心技術,為推進新質生產力發展帶來持續動力,與合作夥伴共同推動AI應用的落地和AI生態的長遠發展。



