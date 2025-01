Thursday, 23 January 2025, 22:42 HKT/SGT Share: 福壽園入圍達沃斯世界品牌峰會「2024世界創新品牌500強」

香港, 2025年1月23日 - (亞太商訊) - 1月20日至24日,以「智慧時代的合作」為主題的世界經濟論壇2025年年會在瑞士達沃斯拉開帷幕,來自全球各領域的近3000名代表出席年會。作為世界經濟論壇的一部分,2025達沃斯世界品牌峰會彙集了各國優秀品牌,並發佈「2024世界品牌500強」與「2024世界創新品牌500強」榜單。 福壽園國際集團與蘋果、微軟、特斯拉、國家電網、華為等品牌共同入圍「2024世界創新品牌500強」,福壽園國際集團品牌價值獲評價29.16億美元(約人民幣212億),品牌指數高達492.45分,排名第380位。受大會邀請,福壽園國際集團首席品牌官鄔亦波代表集團赴達沃斯領取獎項並發表主題演講,同時參加了上海市人民政府主辦的「上海之夜」交流會,向全世界介紹上海這座城市的品牌形象。 圖1:2025達沃斯世界品牌峰會在瑞士達沃斯舉辦 圖2:福壽園國際集團首席品牌官鄔亦波在峰會上發表主題演講 2025達沃斯世界品牌峰會由專業品牌評價機構Asiabrand、MINAX全球品牌交易所牽頭,聯合歐亞品牌評價中心、太一集團等眾多權威機構共同舉辦。從2017年首屆上海峰會上美國前總統奧巴馬的出席,到2025年來到彙聚世界目光的達沃斯,峰會見證了全球品牌的發展,也推動了區域品牌集群的形成。本屆峰會主題是「開創品牌證券化時代」,這一全新概念代表著品牌價值的量化、品牌資產的證券化,它是品牌發展的必然趨勢,也是全球品牌領袖共同面臨的挑戰。 圖3:福壽園國際集團「2024世界創新品牌500強」榮譽證書 福壽園國際集團首席品牌官鄔亦波在峰會上發表主題演講,他表示「感知生命、綻放人生,不斷凝聚推動人類社會文明進步的精神力量」,是福壽園一以貫之的品牌內涵與文化主張。「世界因生命而融合」,中國企業願意為世界生命服務行業的高品質發展,貢獻更多的中國智慧與力量。 鄔亦波介紹,福壽園的創新實踐首先體現在對死亡文化的重新詮釋上,福壽園在上海建成中國首個人文紀念公園,帶動「公墓變公園」蔚然成風以及生命教育的社會化普及;其次是生態環保殯葬模式的積極探索,創建生死共用的綠色空間,更為生者建立了一個心靈層面的意義世界;更重要的是,福壽園積極擁抱現代科技的發展與應用,舉行了中國首場數字宇宙中的跨時空葬禮,建設了數位化一體服務的數位陵園,發佈了專屬數位人模型,以生命科技的全新方式把「記號做美、記載做厚、紀念做長」。 圖4:上海福壽園人文紀念公園 圖5:數字陵園(上海)慧心穀 Asiabrand(亞洲品牌集團)自2005年成立至今,已陸續發佈世界品牌500強、亞洲品牌500強、中國品牌500強等眾多權威榜單。此次榜單研發採用了Asiabrand品牌價值評價3.0「定性+定量」模型,通過對企業品牌資產的精確計量和品牌資產功效的相關分析,使得品牌價值計算結果更加貼近市場價值,為政府管理、投融資、企業資源配置和品牌管理都提供了科學、客觀的參考依據。依據《中華人民共和國資產評估法》、國家標準《品牌價值評價第6部分:無形要素》(GB/T 29186.6-2021),基於Asiabrand品牌評價法,福壽園國際集團品牌價值獲評價29.16億美元。 圖6:福壽園國際集團品牌價值獲評價29.16億美元 圖7:福壽園品牌指數高達492.45分 此次是福壽園連續三年參加品牌價值評價,品牌價值同比增幅達51.48%,並榮膺世界創新品牌500強,這是對福壽園國際集團品牌創新發展及未來潛力的充分肯定。福壽園將在互聯網、元宇宙、數字生命等領域繼續探索,與國際同行開展更廣泛的交流與合作,不斷探索生命服務業的新領域、新方向,為構建一個更加包容、多元、創新的世界貢獻力量。



