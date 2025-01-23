The Now Corporation（OTC:NWPN）與旗下子公司 Green Rain Solar Inc. 推出展示太陽能解決方案的創新影片

美國帕薩迪納, 2025年1月23日 - (亞太商訊) - The Now Corporation（OTC PINK:NWPN）與其子公司 Green Rain Solar Inc. 自豪地推出了一段激勵人心的影片，展示了他們致力於改變城市太陽能解決方案的使命。該影片已上傳至 YouTube，生動地呈現了 Green Rain Solar Inc. 如何將屋頂轉變為可與電網無縫整合的可持續能源樞紐。

影片還可通過以下連結觀看：https://ai.invideo.io/watch/jVS2cWk9mbP。影片帶領觀眾深入了解 Green Rain Solar Inc. 創新方式，如何應對城市環境中的能源需求。在面臨不斷上漲的能源成本和日益嚴峻的環境挑戰之際，Green Rain Solar Inc. 提供了一項突破性的解決方案，將閒置的屋頂空間轉化為可再生能源來源。

The Now Corporation 執行長 Alfredo Papadakis 表示： 「這段影片是一個有力的媒介，用以傳達我們的願景，以及 Green Rain Solar Inc. 在創造更加可持續且高效能源未來中所扮演的關鍵角色。我們很高興與股東、合作夥伴以及社區分享這段影片，並在城市太陽能創新領域繼續領航。」

Green Rain Solar Inc. 致力於最大化效率與可持續性，透過為高成本的城市地區提供清潔能源，減少對傳統能源的依賴，同時為應對氣候變化做出貢獻。

The Now Corporation 邀請所有利益相關者觀看並分享這段影片，以幫助傳播可再生能源與可持續生活的訊息。

關於 The Now Corporation

The Now Corporation（OTC: NWPN）致力於通過其子公司 Green Rain Solar Inc. 推動清潔能源解決方案。Green Rain Solar 專注於都市屋頂太陽能安裝和電網連接電力解決方案，目標市場為高能源成本區域。通過結合最先進的太陽能與電池技術，The Now Corporation 致力於推動可再生能源領域的創新與可持續發展。

關於 Green Rain Solar Inc.

Green Rain Solar Inc.，The Now Corporation（OTC: NWPN）的全資子公司，是一家專注於都市太陽能與電網整合的太陽能公用事業公司。該公司開發創新的屋頂太陽能專案，將陽光轉化為電網連接電力，推動高成本都市區域的可持續能源解決方案。

法律聲明：關於前瞻性陳述

本新聞稿包含根據《1933年證券法》第27A條和《1934年證券交易法》第21E條的定義所述的前瞻性信息，並受這些條款所創設的安全港保護。本資料中包含有關預期未來事件和/或財務結果的陳述，這些陳述具有前瞻性性質，並可能面臨風險和不確定性。這些風險包括本新聞稿中所述的業務可能因不可預見的技術、安裝、許可或其他挑戰而未能完成。此類前瞻性陳述涉及風險、不確定性和其他因素，可能導致 The Now Corporation 的實際結果、表現或成就與本文所表達的內容有重大差異。除非根據美國聯邦證券法規定，The Now Corporation 不承擔因新信息、未來事件或其他原因公開更新任何前瞻性陳述的義務。

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資料來源: The Now Corp.

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