巴林勞工基金（Tamkeen）在達沃斯推出「巴林技能與性別平等加速器」

瑞士達沃斯,2025 年 1 月 23 日 - (亞太商訊) - 巴林勞工基金(Tamkeen)與世界經濟論壇(WEF)合作推出「巴林技能與性別平等加速器」。該宣布於達沃斯發表,呼應第55屆年會的主題「智慧時代的合作」。這一以數據驅動的加速器旨在縮小高增長行業中的性別技能差距,並提升當代及下一代巴林本地勞動力的參與度。 在以下貴賓的見證下舉行了簽約儀式:伊薩·本·薩勒曼·本·哈邁德·阿勒哈利法殿下(伊薩·本·薩勒曼教育慈善信託基金理事會主席兼巴林勞工基金董事會主席)、薩勒曼·本·哈利法·阿勒哈利法閣下(財政與國民經濟部長)及其他重要嘉賓。該協議由可持續發展部部長、巴林經濟發展委員會(EDB)首席執行官努爾·賓特·阿里·阿勒庫萊夫閣下以塔姆基因董事會成員身份簽署,同時有世界經濟論壇創始人兼董事會主席克勞斯·施瓦布教授、參與與運營主管兼執行委員會成員斯里拉姆·古塔以及中東與北非地區總監馬龍·凱魯茲等人見證。 巴林優先致力於打造面向未來的勞動力,通過引入堅實的教育基礎、加強數字化和STEM技能培訓、重塑和提升其人力資本能力,來縮小全球人才差距。根據世界經濟論壇 《2024年全球性別差距報告》,巴林已證明自己是地區性別平等和薪酬平等的領導者。此外,根據論壇和世界銀行的數據,巴林在女生學習成果優於男生方面位列全球前五名。 世界經濟論壇參與與運營部門主管兼執行委員會成員斯里拉姆·古塔表示:「在我們成功完成首輪工作後,我們籌集了超過250萬美元的資金,並培訓了超過54,500人次。我們將繼續合作,推動巴林在技能重塑和提升方面的進一步進展。我們第二輪工作的重點將特別放在提高高增長行業及未來職位的性別平等。這一倡議加入了超過35個加速器的網絡,這些加速器在各自國家推動了變革性的本地項目。」 巴林憑藉推出這一全新加速器,致力於為其他政府、國家和地區提供一個藍圖,並基於其在培養高技能人才方面的成就。巴林勞工基金 (Tamkeen) 的成立是推動巴林進步的關鍵力量,該基金提供政府支持的培訓和量身定制的項目,以縮小通常由男性主導行業的性別差距。此外,該基金於2024年創立了「巴林技能」(Skills Bahrain),這是一項專注於充分發揮巴林人力資本潛力的計劃,通過與雇主、培訓機構及政府機構合作,提供市場情報及特定行業數據,識別王國關鍵行業中的技能差距。 通過創新的多方合作夥伴模式,加速器將由「巴林技能」協調,並由巴林經濟發展委員會及巴林勞工基金(Tamkeen)領導,計劃與私營部門的領先實體建立合作夥伴關係。啟動的後續階段將整合各合作機構的洞見,並利用世界經濟論壇的全球研究成果,創建跨行業分析,以幫助識別當前及未來的性別技能差距,為可行的人才發展戰略奠定基礎。 由政府主導的女性賦權及對巴林年輕、雙語人力資本的技能提升投資已顯現成效,使巴林在2024年管理發展學院(IMD)全球競爭力排名中,分別在「女性管理職位比例」和「女性學位持有人比例」方面位列全球第四。巴林多元化的勞動力以及作為領先服務中心的卓越地位成功吸引了全球行業巨頭,例如亞馬遜網絡服務(AWS)和花旗集團(Citi)。花旗集團於2021年選擇巴林作為其全球技術中心所在地,並承諾僱用1,000名巴林籍程序員。 如需更多資訊,請聯絡:

Abdulelah Abdulla

通訊部門

巴林經濟發展委員會

電話:+973-39798919

電子郵件:internationalmedia@bahrainedb.com 關於巴林經濟發展委員會 (Bahrain EDB) 巴林經濟發展委員會 (Bahrain EDB) 是一家投資促進機構,負責吸引投資到巴林王國並支持改善投資環境的倡議。巴林經濟發展委員會與政府及現有和潛在的投資者合作,確保巴林的投資環境具有吸引力,傳達其主要優勢,並確定通過投資促進經濟增長的機會所在。 巴林經濟發展委員會專注於幾個利用巴林競爭優勢並提供重大投資機會的經濟領域。這些領域包括金融服務、製造業、物流、資訊與通信技術 (ICT) 及旅遊業。欲了解更多有關巴林經濟發展委員會的資訊,請訪問 www.bahrainedb.com。 来源: Bahrain Economic Development Board



