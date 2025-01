ZeroPath 公司推出下一代代碼安全平台，結合人工智慧技術

加州舊金山, 2025年1月23日 - (亞太商訊) - ZeroPath 公司,一家獲得 Y Combinator 支持的網絡安全公司,今天宣布公開推出其基於大型語言模型(LLM)的代碼安全平台。該公司 之前因利用其平台在主要開源專案中發現關鍵的零日漏洞而備受關注。與此同時,公司也宣布已完成由 SurgePoint Capital 主導的種子輪融資,Y Combinator 及天使投資人 Paul Graham 亦參與其中。 ZeroPath 的安全測試平台是同類產品中的佼佼者,旨在結合深度程式分析與大型語言模型,以檢測更複雜的安全漏洞。該系統在發現大型開源代碼庫中的關鍵安全缺陷方面取得了顯著成功,這些缺陷包括遠端代碼執行漏洞、授權繞過漏洞以及業務邏輯漏洞。 ZeroPath 首席技術官 Raphael Karger 表示:「傳統的安全工具通常依賴模式匹配和預定規則,這可能會忽略那些不符合已知模式的複雜漏洞。我們平台能夠理解上下文和業務邏輯,使其能夠識別那些通常需要專家安全研究員進行人工代碼審查的高級安全問題。」 與應用安全領域的其他工具不同,ZeroPath 的平台並不依賴基於規則的代碼安全檢測;相反,它利用大型語言模型掃描大量代碼,並在報告潛在漏洞之前進行驗證。該公司的方法已被證明在發現業務邏輯漏洞和認證漏洞方面特別有效,這些漏洞傳統上需要進行大量人工審查才能識別。此外,這種方法還因能夠提供比傳統靜態分析工具更低的假陽性率而受到稱讚。 欲了解有關 ZeroPath AI 驅動安全平台的更多信息,請訪問 https://www.zeropath.com 關於 ZeroPath 公司: ZeroPath 公司是一家總部位於舊金山的網絡安全公司,將人工智慧與深度程式分析相結合,用以檢測複雜的安全漏洞。該公司創新的安全測試方法已經揭示了多個主要開源專案中的關鍵漏洞,幫助保護全球數百萬用戶使用的代碼安全。 聯絡資訊

媒體聯繫

姓名: Raphael Karger

電子郵件: press@zeropath.com

電話: +1 ‪(617) 431-6720 Social Media:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/zeropathai

X (Twitter): https://x.com/zeropathAI 資料來源: ZeroPath 公司



