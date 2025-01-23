The Now Corporation (OTC:NWPN) 旗下子公司 Green Rain Solar Inc. 探討在紐約州希臘鎮出售太陽能農場開發權

美國帕薩迪納, 2025年1月22日 - (亞太商訊) - The Now Corporation (OTC PINK:NWPN) 透過其子公司 Green Rain Solar Inc.，正在積極探討出售位於紐約州希臘鎮 4777 Dewey Avenue 的一個創新太陽能項目的開發權。此一策略性舉措旨在為全國太陽能項目的推進籌集資金。

該19.5英畝的土地位於希臘鎮，將建設一個先進的地面安裝太陽能農場。這一舉措突顯了 Green Rain Solar 致力於開發創新且可持續能源解決方案，並加速實現淨零碳排放的過程。

Green Rain Solar 專注於城市及分布式太陽能系統，致力於將未充分利用的空間轉變為可再生能源的發電中心。該項目開發權的出售將提供進一步推進太陽能計劃、擴展業務並支持清潔能源在需求高的地區普及所需的資金。

"這個項目是我們實現可持續太陽能解決方案使命的重要里程碑，"The Now Corporation 的首席執行官 Alfredo Papadakis 表示，"希臘鎮的這個地點體現了我們最大化可再生能源基礎設施潛力的方法。"

關於 The Now Corporation

The Now Corporation（OTC: NWPN）致力於通過其子公司 Green Rain Solar Inc. 推動清潔能源解決方案。Green Rain Solar 專注於都市屋頂太陽能安裝和電網連接電力解決方案，目標市場為高能源成本區域。通過結合最先進的太陽能與電池技術，The Now Corporation 致力於推動可再生能源領域的創新與可持續發展。

關於 Green Rain Solar Inc.

Green Rain Solar Inc.，The Now Corporation（OTC: NWPN）的全資子公司，是一家專注於都市太陽能與電網整合的太陽能公用事業公司。該公司開發創新的屋頂太陽能專案，將陽光轉化為電網連接電力，推動高成本都市區域的可持續能源解決方案。

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資料來源: The Now Corp.

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