The Now Corporation（OTC: NWPN）看到加利福尼亞州社區太陽能專案的機會

美國帕薩迪納, 2025年1月21日 - (亞太商訊) - The Now Corporation（OTC PINK: NWPN），一家新興的太陽能能源與公共事業解決方案領導者，宣布其戰略重點是擴展進入加利福尼亞州的社區太陽能市場。 這一機會的出現，源於加利福尼亞州推出了新的立法法案——《第2316號議會法案》，旨在激勵整合先進電池儲存技術的社區太陽能專案。

《第2316號議會法案》近日已簽署成為法律，為加利福尼亞州廣泛採用社區太陽能鋪平了道路。該立法惠及廣泛的利益相關者，包括開發商、消費者和公用事業工作者，同時解決該州對清潔且可靠能源的需求。通過優先支持帶有電池儲存的專案，加利福尼亞州希望將白天產生的太陽能轉移到用電高峰時段，確保更高的電網穩定性和可靠性。

The Now Corporation 透過其全資子公司 Green Rain Solar Inc.，專注於都市太陽能及電網整合。Green Rain Solar Inc. 致力於將屋頂太陽能轉換為全國高成本都市地區的電網連接電力。其使命是作為公用事業運營，提供能源效率與可持續性，同時為社區和投資者創造長期價值。

Green Rain Solar Inc. 利用自主技術和戰略合作夥伴關係來最大化太陽能設施的效率。通過整合電池儲存解決方案，該公司解決了加利福尼亞州對可調度太陽能能源的需求，在最需要的時候提供清潔電力。這一專業技術使 The Now Corporation 在加利福尼亞州蓬勃發展的社區太陽能市場中扮演重要角色。

關於 The Now Corporation

The Now Corporation（OTC: NWPN）致力於通過其子公司 Green Rain Solar Inc. 推動清潔能源解決方案。Green Rain Solar 專注於都市屋頂太陽能安裝和電網連接電力解決方案，目標市場為高能源成本區域。通過結合最先進的太陽能與電池技術，The Now Corporation 致力於推動可再生能源領域的創新與可持續發展。

關於 Green Rain Solar Inc.

Green Rain Solar Inc.，The Now Corporation（OTC: NWPN）的全資子公司，是一家專注於都市太陽能與電網整合的太陽能公用事業公司。該公司開發創新的屋頂太陽能專案，將陽光轉化為電網連接電力，推動高成本都市區域的可持續能源解決方案。

法律聲明：關於前瞻性陳述

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資料來源: The Now Corp.

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