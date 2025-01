Tuesday, 21 January 2025, 22:00 HKT/SGT Share: 晶科電子創始人:加快全球化合作 推動智能視覺融入大灣區發展大潮

香港, 2025年1月21日 - (亞太商訊) - 2025年1月15日,《南華早報》首屆中國年會在廣州南沙舉行,匯聚超過25個國家和地區的近300位政策制定者、商界領袖、海外投資者、創新者和學者,旨在通過面對面的交流更真實地呈現和展示大灣區故事,更好地連結粵港澳大灣區與世界。作為粵港澳大灣區半導體資深專業人士,廣東晶科電子股份有限公司(2551.HK)董事長肖國偉受邀出席。 會上,作為晶科電子創始人,肖國偉談及二十年前和香港科技大學的導師一起創業,從香港「清水灣」到「南沙大灣區」,經過多年發展,成為中國領先的提供融合「LED+」技術的智能視覺產品及系統方案提供商。通過與香港科技大學的緊密技術聯接,晶科電子助力智能視覺融入大灣區發展大潮,引領行業持續繁榮。 創業二十載:深耕大灣區,開啟跨越式發展新紀元 大灣區的概念正式提出是在2015年3月。肖國偉在回顧晶科電子的創業故事時提到,創業初期並沒有大灣區這一概念,但如今公司已經深度融入這一區域協同發展的進程。晶科電子從創業初期到如今的規模化發展,充分體現了大灣區各城市(包括香港)之間的協同合作,以及面向全球化發展的多方面優勢。企業發展如同「滾石上山」,晶科電子在肖國偉的帶領下,紮根【LED+】技術,涵蓋智能視覺、新型顯示、高端照明等領域,不斷突破自我、精進技術,不斷為客戶和社會創造價值。 2003年,肖國偉與導師陳正豪在香港科技大學共同創辦微晶先進光電,並開始從事LED芯片及產品開發業務。隨後於2006年,肖國偉在廣州南沙成立該區第一家半導體公司晶科電子,完成倒裝藍光LED芯片研發,並提交發明專利申請。逾二十年的時間里,大灣區的概念從無到有,晶科電子也成功完成從大功率晶片向融合「LED+」技術的智能視覺產品及系統提供商的戰略轉型。 過去五年,肖國偉又陸續主導成立了廣東芯粵能半導體有限公司、廣東芯聚能半導體有限公司等。短短幾年幾家高科技企業在南沙創辦成立,充分彰顯了大灣區的產業合作優勢。從香港科技大學校園內的兩人創業起步,到如今以晶科電子為核心構建的第三代半導體產業生態,只過去了20余年。 隨著公司持續穩定發展,晶科電子深刻感受到大湾区在供应链和研发端的显著优势,且香港具備良好的國際化金融市場條件,因此,公司决定迈向IPO,向港交所發起衝擊。2024年11月8日,晶科電子在港交所主板上市,公開發售認購達到5,678倍,創造了科技類企業港股IPO認購的歷史記錄,充分驗證了香港資本市場對高科技企業越來越多的認可和追捧。 在資本市場的初次亮相,令晶科電子開啟了高質量發展的新紀元。從整個創業歷程來看,公司始終堅守科技創新的初心,成功邁向「智能視覺產品及系統方案提供商」這一領域,在大灣區的區域協同效應加持下,實現了跨越式發展。 半導體之光:踩准新能源風口,凸顯大灣區產業融合優勢 近年來,伴隨持續的技術創新與廣泛的場景應用,新能源汽車成為中國特色產業,獨步世界汽車行業。根據中國汽車工業協會1月13日發佈的最新數據,2024年中國汽車產銷量雙雙超過 3,100萬輛,再創歷史新高,其中新能源汽車產銷數量首次突破1000萬輛,連續十年位居世界首位,相關供應鏈的優勢愈發凸顯。 在新能源汽車的供應鏈體系中,碳化矽功率器件作為核心部件,被譽為新能源汽車的"心臟",在整個系統中發揮著至關重要的作用。對於第三代半導體產業的蓬勃發展而言,大灣區的核心城市 - 香港、廣州和深圳,不僅是一個龐大的市場,更融合了新能源汽車產業鏈發展中至關重要的兩個環節:供應鏈和研發集聚。這為半導體公司等高科技製造型企業創造了獨特而有利的發展條件。 背靠廣大汽車市場,大灣區的汽車周邊晶片企業擁有了足夠龐大的買家群體,以晶科電子為代表的第三代半導體產業鏈已經成為南沙區的特色產業,其產品廣泛應用於智能汽車領域。 晶科電子董事長肖國偉表示:"在過去五年的發展過程中,以晶科電子為核心輻射,陸續成立了幾家第三代半導體公司,包括芯粵能、芯聚能等,專注於碳化矽主機驅動晶片和模組器件的研發與製造。短短三五年內,南沙就迎來了多家高科技企業的落戶,我認為這正是大灣區產業合作優勢的有力體現。" 憑藉節能及高速迭代的「LED+」技術,晶科電子進一步賦能智能視覺產品及系統,持續滲透高價值、高增長市場,實現一線客戶高覆蓋率。經歷了前兩個階段的發展後,2024年,公司在汽車智能視覺、新型顯示、高端照明三大業務領域都取得了驕人的成績,經營業績逆勢增長,市場領導地位得到鞏固。 凝心聚力:為南沙半導體產業貢獻力量,助力連接大灣區與世界 值《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發佈屆滿六周年之際,《南華早報》在內地舉辦首次中国年会,擬借此提供一個獨特平台,深入探討推動該地區成長的關鍵領域,包括先進製造、人工智能、半導體和清潔能源,通過發揮其影響力,促進大灣區與全球商界的緊密聯繫。 《南華早報》首席執行官蘇嘉緩表示:「我們很高興成為首個在大灣區舉辦此類活動的香港媒體。通過此次年會,我們邀請的來自東南亞、歐洲和中東的嘉賓將有機會見證大灣區的激動人心發展,並與當地活躍企業交流。作為有120多年歷史、深耕香港報導的媒體,我們致力於發揮主導作用,提升香港作為連接大灣區與世界其他地區的超級連絡人的地位。同時南華早報也期待著大灣區擁有更好的敘事,擁有更高質量的發展。其中南沙區的半導體產業就是一個縮影。」 當大灣區戰略性新興產業集群蓬勃發展並逐漸成為新的增長引擎,新質生產力加快形成,市場對下一代芯片材料的產業需求亦日益增長。目前南沙區在半導體行業的努力已經結出果實,去年前9個月規模以上公司半導體產值增長近50%,且與去年同期相比,新成立企業數量激增206%。半導體龍頭晶科電子依託大灣區的區域協同效應,以「LED+」技術為核心,在即將帶來的第三階段發展中,有望逐步向以技術創新為驅動、以系統開發能力為手段的全球化高科技企業升級。 通過親身體驗快速發展的大灣區帶來的巨大機遇,晶科電子董事長肖國偉深有感觸。他說,「至少對於科技產業而言,在半導體行業里面,無論是美國的半導體公司、歐洲的半導體公司還是亞洲的所有企業,都倡導全球化合作。我相信未來幾年,雖然存在較大波動和變化以及許多不確定因素,但是高端科技產業企業之間的策略合作、供應鏈和研發市場合作是一個大趨勢。」 最後,肖國偉還提到,「隨著AI技術的革新和革命,它將創造新的需求和市场,平抑由於地區化差異、製造國家之間的壁壘和競爭產生的問題。一方面,技術進步將在未來三五年內會發生革命性變化,我相信這種變化將為企業之間的發展和國家之間的合作創造更多機會。」 在未來的全球化合作中,晶科電子也將更好地把握機遇,立足南沙、紮根大灣區,積極服務粵港澳大灣區這一國家重大戰略,與合作夥伴並肩攜手,減少內卷,加強協同,為中國半導體及新能源產業的繁榮發展而不懈努力。



