碧瑤贏得環保署智能廚餘回收機及智能磅兩份合約

香港, 2025年1月20日 - (亞太商訊) - 碧瑤綠色集團有限公司（「碧瑤」或「集團」；股份編號：01397.HK）欣然宣佈，繼早前獲得多項私人住宅屋苑合約，提供智能廚餘回收機（「智能廚餘回收機」）及維護服務後，集團近期再度贏得香港特別行政區政府（「政府」）環境保護署（「環保署」）批出以下兩份服務合約：

1. 智能廚餘回收機：為期18個月的服務合約，提供智能廚餘回收機予全港環保署指定地點，助力廚餘回收與減廢目標。

2. 智能磅：為期22個月的服務合約，提供智能磅（「智能磅」）予「綠在區區」回收點及其他處所，便利及獎勵市民參與回收。

兩份合約彰顯集團於綠色科技領域的產品創新、研發實力及市場領導地位，並支持香港邁向智慧城市的目標。

近年，集團積極發展綠色科技業務，通過結合智能數碼科技、大數據分析及物聯網技術，成功推出一站式智能回收系統。用戶通過實時數據準確掌握回收量，有助適時安排運輸、降低物流成本並減少碳排放。集團綠色科技產品（如：智能回收機、智能廚餘回收機及智能磅），已廣泛應用於政府機構、公營及私人住宅、商場、大學、醫院、大型展覽場館等，為市民提供便捷的回收體驗，同時提升回收效率，推動城市可持續發展進程。

根據環保署公佈的最新數據，2023年香港每日有10,884公噸都市固體廢物棄置於堆填區，當中約30%為廚餘。解決廚餘問題是實現政府「零廢堆填」2035目標的重要一步。隨著政府積極推行各項廚餘收集措施，擴大回收網絡，包括協助公營房屋及私人住宅推行廚餘回收，以及在合適地點增設公眾廚餘回收點，逐步達至《香港資源循環藍圖2035》的回收目標。集團繼續把握政策紅利，擴大智能廚餘回收機業務，進一步推動香港廚餘回收市場的發展。

此外，集團的智能磅支持多元回收品類（如：塑膠、紙、金屬等），並能靈活運用於固定和流動回收點，方便市民參與回收，透過賺取獎勵積分提升回收樂趣及動力。

集團將繼續推動綠色科技創新，為香港的可持續發展作出貢獻。

碧瑤綠色集團簡介：

碧瑤綠色集團（股份編號：01397.HK）成立於 1980 年，為香港最大的綜合環境服務集團之一，提供環衞保潔、資源回收、循環再造、廢物管理、綠色科技、有機肥料及動物飼料生產、園藝綠化工程及害蟲防治等。集團為不同領域的客戶提供服務，包括政府部門、各大機構及跨國企業。集團努力不懈地提升環境、社會及管治(ESG)的表現，以推進集團的可持續發展，以實現將香港推動成為更清潔、更綠色、更健康城市的願景。

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