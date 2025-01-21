Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Tuesday, January 21, 2025
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Monday, 20 January 2025, 20:41 HKT/SGT
Share:

來源 Baguio Green Group Limited
碧瑤贏得環保署智能廚餘回收機及智能磅兩份合約

香港, 2025年1月20日 - (亞太商訊) - 碧瑤綠色集團有限公司（「碧瑤」或「集團」；股份編號：01397.HK）欣然宣佈，繼早前獲得多項私人住宅屋苑合約，提供智能廚餘回收機（「智能廚餘回收機」）及維護服務後，集團近期再度贏得香港特別行政區政府（「政府」）環境保護署（「環保署」）批出以下兩份服務合約：

1. 智能廚餘回收機：為期18個月的服務合約，提供智能廚餘回收機予全港環保署指定地點，助力廚餘回收與減廢目標。

2. 智能磅：為期22個月的服務合約，提供智能磅（「智能磅」）予「綠在區區」回收點及其他處所，便利及獎勵市民參與回收。

兩份合約彰顯集團於綠色科技領域的產品創新、研發實力及市場領導地位，並支持香港邁向智慧城市的目標。

近年，集團積極發展綠色科技業務，通過結合智能數碼科技、大數據分析及物聯網技術，成功推出一站式智能回收系統。用戶通過實時數據準確掌握回收量，有助適時安排運輸、降低物流成本並減少碳排放。集團綠色科技產品（如：智能回收機、智能廚餘回收機及智能磅），已廣泛應用於政府機構、公營及私人住宅、商場、大學、醫院、大型展覽場館等，為市民提供便捷的回收體驗，同時提升回收效率，推動城市可持續發展進程。

根據環保署公佈的最新數據，2023年香港每日有10,884公噸都市固體廢物棄置於堆填區，當中約30%為廚餘。解決廚餘問題是實現政府「零廢堆填」2035目標的重要一步。隨著政府積極推行各項廚餘收集措施，擴大回收網絡，包括協助公營房屋及私人住宅推行廚餘回收，以及在合適地點增設公眾廚餘回收點，逐步達至《香港資源循環藍圖2035》的回收目標。集團繼續把握政策紅利，擴大智能廚餘回收機業務，進一步推動香港廚餘回收市場的發展。

此外，集團的智能磅支持多元回收品類（如：塑膠、紙、金屬等），並能靈活運用於固定和流動回收點，方便市民參與回收，透過賺取獎勵積分提升回收樂趣及動力。

集團將繼續推動綠色科技創新，為香港的可持續發展作出貢獻。

碧瑤綠色集團簡介：
碧瑤綠色集團（股份編號：01397.HK）成立於 1980 年，為香港最大的綜合環境服務集團之一，提供環衞保潔、資源回收、循環再造、廢物管理、綠色科技、有機肥料及動物飼料生產、園藝綠化工程及害蟲防治等。集團為不同領域的客戶提供服務，包括政府部門、各大機構及跨國企業。集團努力不懈地提升環境、社會及管治(ESG)的表現，以推進集團的可持續發展，以實現將香港推動成為更清潔、更綠色、更健康城市的願景。

如有垂詢，請聯絡：
碧瑤綠色集團有限公司
投資者關係部
電話：(852) 2541 3388
電郵：ir@baguio.com.hk



話題 Press release summary

部門 金融, 环境, ESG, 业务
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Baguio Green Group Limited
Aug 29, 2024, 23:00 HKT/SGT
碧瑤綠色集團公佈2024年中期業績
Mar 29, 2024, 14:21 HKT/SGT
碧瑤綠色2023年度經調整純利增加36.7%
Jan 25, 2024, 20:01 HKT/SGT
垃圾徵費帶動 碧瑤贏得大型住宅智能廚餘回收機合約
Jan 2, 2024, 18:17 HKT/SGT
方正證券予碧瑤 (1397.HK)強烈推薦評級 目標價1.10港元 57%上升空間
Oct 11, 2023, 18:22 HKT/SGT
碧瑤贏得7.5億港元新合約 手頭合約激增至47.4億港元創歷史新高
Aug 29, 2023, 21:38 HKT/SGT
碧瑤綠色2023年中期經調整溢利*大增3.5倍
June 15, 2023, 16:56 HKT/SGT
輝立證券予碧瑤（1397.HK）「買入」評級 目標價1.18港元
May 22, 2023, 18:08 HKT/SGT
碧瑤中標以AI驅動的政府智能廁所合約 於香港超過800個公共廁所提供服務
Mar 30, 2023, 20:01 HKT/SGT
碧瑤綠色2022年度淨利潤*大增3.2倍 手頭合約激增67%至約36億 創歷史新高
Feb 20, 2023, 18:31 HKT/SGT
碧瑤中標環保署合約 提供智能回收機及大數據分析平台
Jan 16, 2023, 19:51 HKT/SGT
碧瑤中標環保署價值3,700萬港元服務合約 為新界西提供廚餘收集服務
Nov 28, 2022, 10:25 HKT/SGT
輝立證券研報首次覆蓋碧瑤綠色(1397.HK)，評級「買入」目標價0.67港元
Nov 25, 2022, 15:17 HKT/SGT
香港董事學會舉行銀禧晚宴暨2022年度傑出董事獎頒獎典禮
Sept 30, 2022, 17:16 HKT/SGT
碧瑤中標食環署合約總值4.82億港元 帶動手頭合約創歷史新高
Aug 30, 2022, 19:09 HKT/SGT
碧瑤綠色淨利潤增長45% 手頭合約大增約60%至34億港元
更多新闻 >>
Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 214 890 4418 | 中國： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 東京： +81 3 6859 8575

       