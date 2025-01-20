Green Rain Solar Inc.（現代公司 The Now Corporation (OTC:NWPN) 的子公司）宣布推出帶有整合灌溉和備用電力系統的自給式太陽能溫室

美國帕薩迪納, 2025年1月20日 - (亞太商訊) - Green Rain Solar Inc. 是現代公司 The Now Corporation (OTC PINK:NWPN) 的子公司，同時也是城市太陽能能源和電網整合的領導者，現自豪地宣布即將推出其首款自給式太陽能溫室系統。這款創新型溫室結合了全自動灌溉系統和備用電池供電，為城市農業和可再生能源生產提供了一種可持續的解決方案。

Green Rain Solar Inc. 持續開發尖端太陽能解決方案，以應對城市挑戰。新推出的太陽能溫室將結合植被效益與先進的太陽能面板技術，提升屋頂農業的效能。研究表明，覆蓋植被的屋頂可延長屋頂壽命、節約能源，並減少雨水徑流和空氣污染。此外，這些綠色屋頂通過蒸發作用冷卻周圍環境，進一步提升光伏面板的效率。同時，屋頂植物減少空氣污染物和塵粒，從而進一步提高太陽能面板的性能。

The Now Corporation 首席執行官 Alfredo Papadakis 表示：「我們的太陽能溫室旨在滿足全年高品質植被的需求，同時最大化客戶的投資回報率。憑藉整合的水培系統，這些溫室能夠在有限空間內（無論是商業屋頂之上還是缺水環境中獨立運作）優化產量。它們完全由太陽能供電，降低了公用事業成本，為用戶創造持續增長的機會。」

社區影響與願景

該項目充分體現了 Green Rain Solar 對社會責任的承諾。通過將閒置的城市空間轉化為太陽能驅動的溫室，該公司致力於解決內城區缺乏本地新鮮有機農產品的問題。這些可持續農場將成為重要資源，改善城市地區的公共健康和福祉。

Papadakis 補充道：

「我們很高興能以可持續的解決方案重新定義城市農業，滿足能源和食品生產的需求。這一舉措是實現社區雙重收益的重要一步——提供清潔能源和新鮮農產品，同時應對高能源成本城市中的關鍵挑戰。」

Green Rain Solar Inc. 將繼續專注於為城市環境提供高效且可持續的創新解決方案。公司誠邀股東和利益相關者共同參與這場變革與創新的旅程。

關於 Green Rain Solar Inc.

Green Rain Solar Inc. 是現代公司 The Now Corporation (OTC:NWPN) 的子公司，專注於城市太陽能能源和電網整合的太陽能公用事業公司。該公司開發創新的屋頂太陽能項目，將陽光轉換為與電網相連的電力，促進高成本城市地區的可持續能源解決方案。

法律聲明：關於前瞻性陳述

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資料來源: The Now Corp.

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