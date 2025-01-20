Hypertec Cloud 與 Potentia 合作推動可持續 AI 雲端擴展，在北美新增 480MW 的平衡容量

休斯頓, 2025年1月20日 - (亞太商訊) - Hypertec Cloud 作為大規模 AI 和高性能計算 IaaS 解決方案的領導者，今日宣布與可持續數據中心供應商 Potentia 建立戰略合作夥伴關係。此聯盟是支持 Hypertec Cloud 野心勃勃的 AI 雲端擴展計劃的重要舉措，旨在為下一代 AI 工作負載和應用程序提供業界領先的性能和可持續性。

Potentia 校區

此合作夥伴關係標誌著 Hypertec Cloud 在 AI 雲端發展方面向前邁出了一大步，其基礎設施專為密集型 AI 預訓練、訓練和推理工作負載而設計。通過此次合作，Hypertec Cloud 將可在北美 Potentia 精選數據中心地點獲取超過 480MW 的電力支持。這些數據中心校區專為支援最苛刻的 AI 應用而建，同時最大限度提高正常運行時間並減少對電網和環境的影響。依託 Potentia 的設施，Hypertec Cloud 確保了滿足區域內一些最大型 AI 部署計算基礎設施需求所需的容量和規模。

「我們非常高興能與 Potentia 合作，支持我們 AI 雲端擴展的下一階段。」Hypertec Cloud 總裁 Jonathan Ahdoot 表示。「這項合作讓我們能夠在 2025 年提供超過 600MW 的驚人數據中心總容量，並以無與倫比的部署速度實現卓越的叢集性能、可靠性和環境責任。與 Potentia 攜手合作，我們正為 AI 雲端的效率與可擴展性樹立新的標準。」

Potentia 數據中心校區專為配合獨立系統運營商 (ISOs) 和公用事業單位的長期電力使用預期而建設。通過自主負載平滑能力，這些校區展現出優異的負載特性，為 AI 功率配置及其對電網的影響創造了一個更易管理且具動態適應性的環境。Potentia 的校區採用先進的節能冷卻技術，包括直通晶片液冷和浸沒式冷卻。這些創新實現了行業領先的電力使用效率 (PUE) 和電力容量效率 (PCE) 指標。此外，其數據中心產生的廢熱被重新利用於溫室和鄰近的工業流程，進一步提升規模效益。

作為儲備電力需求 (RPRs) 的先驅，Potentia 為租戶提供了「日先選項」，可用於超頻或組合層級碳減排等偶發需求，從而進一步優化運營行為與電網互聯的現有預期。

這種對可持續性的承諾與 Hypertec Cloud 提供負責任且具環保意識的 AI 雲端解決方案的使命完美契合。

「我們很高興能與 Hypertec Cloud 合作，共同交付兼具高性能和可持續性的 AI 雲端基礎設施。」Potentia 首席執行官 Rich McCrea 表示。「我們的數據中心專為滿足 AI 技術的嚴苛需求而設計，這次合作將使 Hypertec Cloud 能夠以更高的彈性和效率支持下一代 AI 應用。」

這一戰略合作夥伴關係將提升 AI 雲端能力，為北美提供一個強大而可持續的基礎，推動以 AI 為驅動的創新邁向未來。

關於 Hypertec Cloud

擁有四十年高性能計算和數據中心的專業經驗，Hypertec Cloud 是 AI 和高性能基礎設施即服務 (IaaS) 解決方案的領導供應商。我們在全球範圍內大規模提供安全、可靠、可持續且具成本效益的 AI 和 HPC IaaS 解決方案，擁有支持數十萬 GPU 運行的容量，可應對最大型且最苛刻的計算、存儲和 AI 工作負載。如需更多信息，請訪問 [cloud.hypertec.com] ( https://cloud.hypertec.com )。

關於 Potentia

Potentia 專注於長期、大規模電力供應、數據中心建設以及可持續設計。其最先進的校區旨在平衡高性能計算、機器學習和 AI 工作負載的大規模電力負載特性。利用尖端的自主電力分配網絡、先進的冷卻技術以及可定制的一站式和混合解決方案，Potentia 獲得頂尖獨立技術風險顧問和戰略合作夥伴的支持。公司致力於提供負責任的電力負載解決方案，推動可持續發展，並與其運營所在社區的價值觀保持一致。如需更多信息，請訪問 [www.potentia.inc](https://www.potentia.inc)。

聯絡資訊

André Lamarre

Executive Vice President

andre.lamarre@hypertec.com

514.207.1897

Johnny McCartin

Director, Business Development

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資料來源: Hypertec

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