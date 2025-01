Friday, 17 January 2025, 19:05 HKT/SGT Share:

香港, 2025年1月17日 - (亞太商訊) - 近日,人才發展領域最具權威的國際性獎項 - 2025"ATD卓越實踐獎"在全球範圍公布獲獎名單,廣發証券榮獲2025 ATD Excellence in Practice Award(簡稱「ATD卓越實踐獎」),兩個獲獎項目分別為專業培訓領域的「連續17年培訓賦能,打造財富管理業務領先優勢」,以及企業文化培訓領域的「廣發証券企業文化學習與宣貫項目」。基於在人才發展方面的卓越實踐,廣發証券還曾獲得該機構頒發的「2022-2023 ATD BEST Award最佳學習型企業獎」及「2019-2020 ATD卓越實踐獎」。 ATD(Association for talent development)是全球公認的專注人才發展的國際機構,其頒發的獎項被譽為「全球培訓業界的奧斯卡獎」。ATD卓越實踐獎是國際公認的人才發展與培訓領域重量級獎項,用於表彰在實施全面人才發展舉措與解决方案方面取得卓越成就的企業。歷年來獲得卓越實踐獎項的,還有IBM、嘉信理財、騰訊控股、德國電信、新加坡內政部等企業和機構。 「連續17年培訓賦能,打造財富管理業務領先優勢」項目是廣發証券在培育專業人才隊伍為業務發展賦能方面的首個國際獎項。該項目致力於為公司培養一批始終能够在財富管理領域保持領先水平的專業人才隊伍,通過持續17年不間斷開展上百期財富管理主題境內外培訓,摸索出「探索差距-分析原因-培訓演練-檢驗績效-複盤優化」訓戰結合模式,搭建了行業首套國際化財富管理人才培養體系,為超過10,000名員工提供了分層培訓及績效提升輔導。該項目還曾榮獲「中國人才發展菁英獎」(業務鼎力獎)、中國人才發展菁英獎(創新企業獎)等獎項,國內外影響力進一步擴大。 「廣發証券企業文化學習與宣貫項目」則是公司在企業文化學習與宣貫方面的首個國際獎項。該項目依托數字化傳播技術與數字化學習平台,形成了文化學習與傳播的新範式,建立了三個層級的企業文化課程體系,並積累了300多個踐行公司核心價值觀的標杆人物微視頻,累計在中央媒體發表文化建設成果理論文章6篇。同時,基於公司文化建設與宣貫經驗開發的3門課程被納入行業協會遠程培訓課程,成為行業文化學習與交流的案例。 作為國內首批大型綜合類券商,廣發証券始終穩居行業前列,與其高度重視企業文化和人才隊伍建設密不可分。為打造專業過硬且高度認同公司企業文化的人才隊伍,公司堅持專業化發展,不斷健全人才發展的長效機制,通過多種措施、路徑和條件積極支持員工成長。在超過30年的發展歷程中,廣發証券始終將培訓作為人才開發的重要手段,不斷豐富學習資源,創新學習技術,修煉專業人才隊伍韌性,為公司戰略發展和業務發展持續賦能。 未來,廣發証券將繼續以人才發展戰略為公司發展戰略的重要組成部分,持續提升員工的專業能力,為公司和資本市場的高質量發展提供不竭動力。



