來源 HKTDC 第34屆教育及職業博覽今天盛大開幕 - 設多元活動及體驗工作坊 四天展期橫跨周末 歡迎公眾免費入場

- 博覽雲集來自22個國家及地區的超過820家教育機構、政府部門、商界企業及專業學會等,提供最新升學就業資訊

- 網羅終身學習課程,推動跨代學習

- 提供超過4,000個就業機會,部份僱主更設即場面試

- 大會免費提供「CV診所」服務,包括AI履歷優化、AI工作配對,一對一履歷諮詢和履歷照拍攝服務

- 博覽特設四大主題日,舉辦名人分享及體驗工作坊等逾100場活動,歡迎公眾免費入場 香港, 2025年1月16日 - (亞太商訊) - 由香港貿易發展局 (香港貿發局)主辦的第34屆教育及職業博覽今天開幕,一連四日(1月16至19日,星期四至日)於香港會議展覽中心舉行,雲集22個國家及地區、逾820家教育機構、政府部門、商界企業及專業學會等,為學生及在職人士提供最新與全方位的升學、進修及求職資訊,積極配合建設香港成國際專上教育樞紐及「搶人才」政策。博覽增設免費「CV診所」,涵蓋AI履歷優化、AI工作配對、一對一履歷諮詢及拍攝履歷照服務,並舉辦逾100場活動,邀請知名電影人林家棟、前港隊運動員馬詠茹及葉姵延等作分享,及設有多個適合親子參與的工作坊及體驗活動等;為期四天的博覽歡迎公眾人士免費入場。 香港貿發局總裁方舜文及香港特別行政區政府勞工及福利局局長孫玉菡今早出席開幕典禮,方舜文在開幕致辭中表示:「教育及職業博覽踏入第34屆,多年來一直為公眾提供一個絕佳平台,一站式匯聚升學或就業的全方位最新資訊。今屆博覽以『力拼追夢 成就解鎖』為主題,不僅雲集各大教育機構、駐港總領事館代表等介紹本地、中國內地及海外升學資訊,亦邀請到多個政府部門、公營機構及私營企業招攬人才,讓各位在博覽中能探索出路,迎接未來新機遇。」 配合建設香港成國際專上教育樞紐及「搶人才」政策 今屆博覽劃分為「教育」及「職業」兩大專區,特設四大主題日,分別為「藝術與體育」、「旅遊與款待」、「科技創新」及「大灣區升學就業機會」,每日舉辦多個探討相關升學就業資訊及行業發展的活動,當中以「旅遊與款待」為主題的講座,配合政府早前發佈的《香港旅遊業發展藍圖2.0》中, 推動可持續旅遊及充實旅遊業人才庫等策略。展覽助學生及在職人士計劃並實踐理想,同時配合政府力推香港建設成國際專上教育樞紐及「搶人才」政策。 邀知名電影人林家棟等星級嘉賓分享精闢見解 大會在展期間舉辦逾100場活動,除了有本地、中國內地以及海外學府的多元化升學及進修資訊外,亦網羅各行各業的就業市場概況及趨勢,為求職者提供投身各行業策略與須知,同時邀請一眾星級名人及業內人士分享心得。 教育及職業博覽部分精彩活動 1月16日(星期四) - 《毒舌大狀》編劇、署理電影電視學院院長林均乘剖析藝術和電影行業

- 前港隊運動員馬詠茹及葉姵延分享全職運動員退役的機遇與挑戰*

- 香港藝術學院校友劉菁兒介紹藝術領域的多元發展方向

- Jobsdb by SEEK香港區銷售總監劉振宇分享2025招聘及求職趨勢 1月17日(星期五) - 著名演員、電影編劇及監製林家棟分享自身經歷*

- 香港都會大學環球商業及市場系款待及旅遊管理課程主任傅瑞端探討款待業和旅遊業的趨勢及講解如何打造可持續未來*

- 東華學院應用老年學課程(榮譽)理學士課程主任及助理教授梁迪敏探討生死教育及銀髮市場機遇* 1月18日(星期六) - Preface創辦人及行政總裁盧炳棠探討掌握人工智能如何提升在未來職場的就業能力*

- Google雲端平台亞太區產業技術團隊策略顧問翁偉基、霸菱多元資產小組投資經理謝文傑及TechJobAsia行政總裁陸政彤分享人工智能如何塑造學習和求職的未來*

- 香港國際航空學院培訓及課程規劃助理經理盧冠庭講解成為民航機師的渠道及職業前景

- C.I.S. Education Limited 收生經理孫柏恩分享投考英國頂尖大學攻略 1月19日(星期日) - 大灣區共同家園青年公益基金助理總監王文文和學友社學生輔導中心主任許雅影分享大灣區升學資訊*

- 香港工聯會副會長、香港工聯會大灣區社會服務社總幹事曾志文介紹「大灣區青年就業計劃」*

- 學霸KOL趙小婷和2023年超級狀元古冰心分享摘星經驗,以及如何同時兼顧歌手、醫學生和教育機構創辦人身份* *市民可於展會網站預先登記參加主題日講座系列及星級分享環節,座位有限,預先登記並出席活動可獲贈精美禮物一份。 集22國家及地區機構 各地學府升學及進修資訊一應俱全 今屆博覽的教育專區設有四大展區。焦點「本地教育」展區匯聚多家大學及專上院校,當中香港建造業整體工程量預計在未來會增至每年約3,000億元,需要大量專業人才,香港建造學院將在展覽介紹培養業界知識型技術人才的課程。「非本地升學」展區匯聚各國及地區駐港領事館、官方認可機構、大學等教育機構,提供歐美、亞洲、中國內地等地的升學諮詢服務。「終身學習」展區為不同年齡層及人生階段的人士提供多元化進修課程,當中僱員再培訓局會舉辦涉獵中醫保健知識 、網絡主播影片製作技巧等技能的多項學習活動。「青年廣場」展區則為年輕人提供生涯規劃和持續進修資訊,以及暑期工、實習、全職等各類工作機會。 博覽提供超過4,000個就業機會 「職業」展區提供超過4,000個就業機會,當中16個政府部門及7個公營機構均設有攤位,包括公務員事務局、數字政策辦公室等。其中公務員事務局在展位內設立招聘資訊櫃位,介紹不同政府部門及職系的工作,並邀請了十多個決策局和部門舉辦一系列「認識公務員職系」講座。此外,香港機場管理局等航空相關機構會在「航天角」為有志投身業界的人士提供培訓及就業資訊。社福機構、銀行、保險公司等亦在展會內招聘人才。 「招聘廣場」展區集合多家求職平台、人事顧問公司及企業參展,將於會場接受求職者應徵,部分更設即場面試,求職人士可帶備履歷入場,申請職位。 大會今年新增「CV診所」服務,包括求職者於網上平台利用AI優化履歷、以AI將履歷與教育及職業博覽逾4,000個職位空缺作配對,及於展覽現場接受一對一履歷諮詢和拍攝履歷照。有關服務由大會分別與招聘平台TechJobAsia及Jobsdb合作推出,求職者可以透過博覽網站,使用「CV診所」網上平台的服務,及預約在展會現場提供的服務,名額有限,請預先登記。 展會亦設有一系列適合家長帶同子女參加的工作坊和體驗活動,例如用環保顏料改造紅酒箱和創作壁畫、用手機程式製作虛擬角色等,現場還有森巴舞體驗及警犬表演,參加者亦可以參與公務員事務局安排,涉獵多個政府部門工作的任務,及在消防處的展位體驗體能訓練,及穿上兒童版消防制服拍照。 四天展期內歡迎公眾人士免費入場,預先登記入場更可獲贈精美禮品一份,名額有限,先登記先得。 圖片下載:http://bit.ly/3C7fyya 香港特別行政區政府勞工及福利局局長孫玉菡於今早舉行的第34屆香港貿發局教育及職業博覽開幕禮上致開幕辭。 香港貿發局總裁方舜文在開幕致辭中表示,教育及職業博覽多年來一直為公眾提供一個絕佳平台,一站式匯聚升學或就業的全方位最新資訊,她期望入場人士能在博覽中找到新機遇。 (左起)香港演藝學院副校長(行政)顏慶璋、香港建造學院院長楊文武、職業訓練局副執行幹事任影嬋、香港貿發局總裁方舜文、香港特別行政區政府勞工及福利局局長孫玉菡、法國駐港澳總領事館副總領事胡彬、德國駐香港總領事館副總領事Stefanie Seedig,以及僱員再培訓局行政總監吳國強為開幕禮剪綵。 香港特別行政區政府勞工及福利局局長孫玉菡今早於教育及職業博覽現場參觀了不同展區,期間還參與了香港消防處展位帶來的體能訓練體驗。 教育專區設有四大展區,其中「本地教育」展區匯聚多家大學及專上學院參展。 香港壁畫協會邀請入場人士以環保顏料集體創作壁畫,帶出每個人都可以成為藝術家的訊息。 博覽特設四大主題日,開幕首日以「藝術與體育」為主軸,請來電影《毒舌大狀》編劇、署理電影電視學院院長林均乘剖析藝術和電影行業。 前港隊運動員馬詠茹(左)及葉姵延(右)分享由全職運動員退役的機遇與挑戰。 職業專區帶來超過4,000個就業機會,大會特別設立「CV診所」,提供一對一履歷諮詢等服務。 職業專區帶來的「CV診所」當中,服務亦包括讓求職者在網上平台進行AI優化履歷、更可利用AI將履歷與教育及職業博覽逾4,000個職位空缺作配對。 教育及職業博覽網頁:hkeducationexpo.hktdc.com/tc

活動資訊:https://www.hktdc.com/event/hkeducationexpo/tc

香港貿發局新聞中心:https://mediaroom.hktdc.com/tc 傳媒查詢 新聞界如有查詢,請聯絡香港貿發局傳訊及公共事務部: 張希雯 電話:(852) 2584 4369 電郵:clementine.hm.cheung@hktdc.org 蘇顯博 電話:(852) 2584 4049 電郵:stanley.hp.so@hktdc.org 香港貿易發展局簡介 香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構,負責促進、協助和發展香港貿易。香港貿發局在世界各地設有超過50個辦事處,其中13個設於中國內地,致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。香港貿發局通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團,為企業(尤其是中小企)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告和數碼資訊平台,提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊,請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc。



