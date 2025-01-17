2025年開門紅：中信國際電訊CPC 憑藉AI 創新能力獲得多個獎項



香港, 2025年1月16日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」，香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊(信息技術) 有限公司(「中信國際電訊CPC」)宣布近月榮獲多項具代表性獎項，彰顯其AI創新能力持續突破界限，不斷完善多元化的智能技術，提升數據分析、大模型、自然語言技術、電腦視覺和信息安全能力，為千行百業及不同場景定制革新解決方案，助力企業融入AI+新時代，迎來2025年的開門紅。 多個創新獎項來自多個技術及行業賽道，包括: - 憑藉智數庫 (AI Databank)榮獲「國際創新獎 2024 - 服務及解決方案類別」

- AFAC2024金融智能創新大賽 - 文本矛盾識別與漏洞發現

- 訊飛AI開發者大賽五個賽道獎項

（1）基於大模型的微針技術文獻信息智能提取挑戰賽

（2）複雜場景下人像視頻高精度摳圖

（3）車載相機圖像的目標檢測挑戰賽

（4）農業行人重識別挑戰賽

（5）低資源文本翻譯挑戰賽 中信國際電訊 CPC 創新研發及信息技術部副總裁李超群先生表示：「我們很榮幸於國際及中國內地三個業界具代表性的創新大賽中斬獲多個獎項，不但充分肯定我們"創新不斷"的服務理念，也表彰了創新研發及信息技術團隊持續突破的創新技術和應用項目的實踐能力廣受業界好評。我們將持續提煉更多創新方案，為客戶量身定制符合其企業需求的解決方案，讓其擁有更強的自主控制、靈活性和安全性，引領企業進入高品質發展的"AI+"時代。」 積極提升多元化的智能技術 展示創新實力

走向AI+新時代，中信國際電訊CPC一直推動前沿智能技術，積極利用AI、大數據、大模型、自然語言處理、電腦視覺和信息安全等創新技術硏發變革性解決方案，支援企業客戶的營運及發展決策。 中信國際電訊CPC的智數庫 (AI Databank) 憑藉傑出的創新應用，榮獲亞洲企業商會所頒發的「國際創新獎2024 - 服務及解決方案類別」。此獎項旨在表彰企業在服務、產品、流程和整體組織發展方面的創新貢獻，引領革命創新、表揚出色的創新成果，為全球企業打造全新的商業生態系統。中信國際電訊CPC的 AI Databank賦能實時數據分析，並以大數據模型為核心，提煉不同小場應用，提供更快、更準與更科學的數據管理與即時報表，助企業制定有效策略，實現可持續增長。 在「AFAC2024金融智能創新大賽」中，中信國際電訊CPC團隊在「金融規劃長文本中的矛盾識別與漏洞發現」賽題，憑藉"大模型與多Prompt策略的文本錯誤檢測"技術得到評委認同授獎。賽道是以自然語言技術經過深度訓練進行理解、精準匹配和矛盾檢測，識別相關或衝突的內容。根據賽題，參賽者需設計一套通用的檢測模型自動識別文本錯誤的問題。中信國際電訊CPC團隊根據不同的錯誤類型編寫了不同的 Prompt，文本經過每個 Prompt 時會檢測對應的錯誤內容，最後得出所有錯誤內容，涵蓋檢測時間、數值、統計等矛盾 (例如找出文本內"2024年Q5"是錯誤的季度)，檢測前後時間順序矛盾 (例如項目起動與截止日期在時序上出現矛盾)，語句重複、前後描述不一致等漏洞。團隊所開發的檢測技術有效提升企業內部AI智能助手能力及準確度，例如發現自動識別生成內容（回答、報告等）的錯誤或漏洞，為用戶提供高質量的服務。 中信國際電訊CPC在「訊飛AI開發者大賽」憑藉不同的創新方案及技術囊括五個賽道多個大獎。首先，在「基於大模型的微針技術文獻信息智能提取挑戰賽」賽題，中信國際電訊CPC設計大型語言模型微調方案(Supervised Fine-tuning, LLM SFT)，就少量專業文獻數據微調大模型，提升模型在檢索文獻有關醫療微針系統信息40%準確度。第二，在「低資源文本翻譯挑戰賽」賽題，中信國際電訊CPC的兩階段翻譯方案，在不使用任何現有翻譯功能與模型的前提下，以英文作為小語言 (例如荷蘭語) 與中文的翻譯橋樑，解決訓練數據不足問題。第三，在「複雜場景下人像視頻高精度摳圖」賽題，團隊對低解像度圖片進行影像分割，結合高解像度圖片，成果產生高精度摳圖結果。第四，在「車載相機圖像的目標檢測挑戰賽」賽題，中信國際電訊CPC持續增強數據訓練，提升對暗光、小目標等影像 (例如車輛、行人) 的辨識效果。最後，在「農業行人重識別挑戰賽」賽題，團隊針對農業場景進行數據增強，使用ReRank（重排）對配對結果重新排序，並提升配對準確率，有助於管理者了解農務人員的工作狀況與效率。 中信國際電訊CPC積極鼓勵團隊參與不同學術競賽活動，不但透過全方位的交流平台加强基礎研究，提高團隊運用創新技術解決實際問題能力，更可培養科研人才和團隊高水平合作。不同賽道賽題更可推動團隊突破思維，建模一系列創新算法應用融合多項技術創新突破挑戰。夯實公司從技術賦能到數據賦能，推動AI小場景應用落地，為客戶及千行百業創造更多價值。 成就多項AI+項目 引領行業創新潮流

中信國際電訊CPC運用其專業知識及AI能力，透過客製化演算法、模型及數據分析及處理的創新AI方案，應對不同行業例如醫療保健、金融、零售、製造業等的特定需求及挑戰。憑藉一系列屢獲殊榮的人工智慧解決方案及創新技術展現持續創新的承諾。AI Databank能夠無縫整合來自各種營運系統的海量數據，實現先進的數據分析、管理、建模和實時報告功能。其旗艦產品TrustCSI™ 雲網神盾的AI滲透測試服務是最新智能解決方案，適用於不同行業的24/7全自動化的網絡安全助手，協助找出致命漏洞，並建立強大的防禦機制。另外，AI Workflow更有效為企業建立一個自主可控的公文與事務流程應用，提供可控的知識產權及靈活定制能力，通過自動化辦公流程如會議室預定，休假，報銷，出差，加班，招聘及培訓管理等，徹底改變了辦公效率，推動了簡化營運和提高生產力。 李超群先生續說：「迎來2025年的到來，我們相信這一系列AI創新方案將無縫融入各行業，助力企業走向AI+新時代，實現更高效的營運，也推動數智化項目落地。創新研發及信息技術團隊也在不懈努力，未來，將推出更多的AI解決方案，引領行業創新潮流。」 中信國際電訊CPC簡介

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）的全資附屬公司，一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。 憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，提煉"技術賦能"，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術，融合深度學習及智能數據分析技術，轉化為"數據賦能"生成式AI+應用，重塑企業智能營運之旅。中信國際電訊CPC以 「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的一站式ICT服務。全球化網絡資源連接近170個服務據點、60多個SDWAN 網關；21個雲服務中心、30多個數據中心及3個全天候運作的安全運作中心，服務遍布约160個國家和地區，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際認證（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及專業在地服務能力，成為客戶信賴的信息智能化服務供應商。請瀏覽www.citictel-cpc.com 獲取更多資訊。 傳媒查詢：

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