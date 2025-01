華富建業金融成為黃金贊助商

香港, 2025年1月16日 - (亞太商訊) - 華富建業國際金融有限公司(下稱 「華富建業金融」或 「集團」)欣然祝賀「2025香港資本市場論壇」於香港君悅酒店圓滿舉行。華富建業金融十分榮幸成為是次活動的黄金贊助商,集團聯席主席暨行政總裁林建興博士亦獲邀出任籌委會主席,聯同多位管理層成員共赴盛事,與多位來自資本市場、政府機構、學術界和金融行業專業人士聚首一堂,共同探討如果進一步增強本港經濟動力。 論壇由香港上市公司商會、香港董事學會及香港上市公司審核師協會有限公司主辦,另由香港交易所、證券及期貨事務監察委員會、會計及財務匯報局等機構鼎力支持。 今年論壇以「如何提升經濟活力和強化競爭力」為題,大會邀請得中央政府駐港聯絡辦公室副主任祁斌先生及香港特別行政區財政司司長陳茂波先生擔任主禮嘉賓。 中聯辦副主任祁斌先生表示「去年在中央大力支持及香港各界共同努力下,香港經濟穩中向好;中央加大宏觀調控力度推出一系列增量政策,亦帶動去年港股市場扭轉頹勢。」 財政司司長陳茂波先生指:「人民銀行與香港金管局本周宣布多項深化金融合作舉措,讓香港聯通內地和海外資本市場的功能和競爭力大大提升。」又指出,「只要本港繼續勇於改革,敢於創新,搶抓機遇,發揮好超級聯繫人和超級增值人角色和功能,可以為香港金融發展注入新動能,亦能為國家金融強國建設貢獻更大力量。」 華富建業金融聯席主席暨行政總裁林建興博士為論壇開幕致辭,他表示:「市場的進步不僅僅依賴於政府和監管機構的努力。我們作為市場參與者,同樣肩負著責任。因此,這也是我們今天舉辦本次論壇的重要原因。我們希望能夠匯聚業界最睿智的觀點和最豐富的經驗,共同為香港探索一條正確的發展道路,幫助我們在挑戰中崛起,並變得更強大。」 作為連接中國內地與國際市場的重要橋樑,香港長期以來憑藉其獨特的地位,成為全球資本流動樞紐。然而隨著全球經濟格局持續重塑,香港資本市場正處於一個充滿挑戰與機遇的關鍵時刻。在此背景下,今年的論壇旨在探討如何在複雜的環境中,進一步激發市場活力,眾多政商翹楚於展開多個環節,包括專題演講及討論等,熱烈討論如何鞏固香港作為國際金融中心的核心競爭優勢,並深化其在全球及國家發展中的重要角色。 關於華富建業國際金融有限公司



華富建業國際金融有限公司(「本公司」,股份代號: 00952.HK),為香港聯合交易所有限公司的主板上市公司,是一家以香港為基地的金融服務機構。本集團於1997年在香港上市,致力打造成為全方位,全牌照的綜合性金融平台。公司主要業務包括經紀業務、利息收入業務、企業融資業務、資產管理業務和投資及其他業務。本公司致力成為香港及中國企業與個人投資者的理想金融服務夥伴,並為客戶提供卓越的一站式財經服務。本公司並透過中國深圳、上海、瀋陽、寧波、北京、成都、杭州及廈門的代表處或全資擁有的外資企業,以及透過Global Alliance Partners 及Oaklins International 的網路及成員,為客戶提供資本市場服務。 如有垂詢,請聯繫: 華富投資者關係有限公司

盧秋玲 (Mandy Lo) 電話:(852) 2217-2753 電郵:mandy.lo@quamgroup.com

陳碧虹 (Charlie Chan) 電話:(852) 2217-2504 電郵:charlie.chan@quamgroup.com



