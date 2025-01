Wednesday, 15 January 2025, 23:00 HKT/SGT Share: 李寧品牌成為2025-2028年中國奧委會及中國體育代表團官方體育服裝合作夥伴

香港, 2025年1月15日 - (亞太商訊) - 上海聯合産權交易所正式發佈公告宣佈,李寧有限公司(「李寧」或「公司」),獲得2025-2028年中國體育代表團體育服裝合作企業徵集項目,這標志著李寧品牌將在2025-2028年期間以官方體育服裝合作夥伴的身份服務中國奧委會及中國體育代表團。 李寧品牌是中國體育事業發展長期堅定的見證者、參與者和支持者。早在1992年至2004年期間,李寧品牌曾連續四届作為官方體育服裝合作夥伴支持中國體育代表團征戰奧運賽場。成立30餘年來,李寧品牌持續服務多支中國國家運動隊馳騁國際賽場。 該公告發佈後,李寧品牌創始人、集團董事長李寧表示:「李寧品牌在時隔多年後再次成為中國奧委會及中國體育代表團的合作夥伴,這是國家體育總局、中國奧委會給予李寧品牌的信任和責任。李寧品牌將繼續秉持『以體育精神服務大衆』的價值觀,弘揚體育精神和奧林匹克精神,服務幷助力中國體育事業的發展,同時,也努力通過李寧運動産品、運動體驗,鼓勵更多人參與運動,體驗運動帶來的樂趣,分享中國奧運夢想的榮耀。」 作為一個具有獨特的運動員基因的運動品牌,李寧品牌將以品質卓越的專業運動裝備、優秀高效的服務保障,助力中國體育代表團及中國運動健兒在世界頂級賽事中追逐夢想、成就非凡,相信一切皆有可能!



